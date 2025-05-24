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الوطني الاتحادي يبحث تعزيز التعاون مع برلمان أمريكا الوسطى

الوطني الاتحادي يبحث تعزيز التعاون مع برلمان أمريكا الوسطى

2025-05-24 09:03:20
(MENAFN- Al-Bayan) ">التقت سعادة مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، سعادة كارلوس ريني هيرنانديز رئيس برلمان أمريكا الوسطى (برلاسين)، على هامش المشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المنعقدة في المملكة المغربية.

حضر اللقاء سعادة سعيد راشد العابدي، نائب رئيس المجموعة، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور في مختلف المشاركات البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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