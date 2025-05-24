محمد بن راشد الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء طريق الحرير

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن منتدى طريق الحرير العالمي عن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء طريق الحرير"، وذلك لما يتمتع به سموه من رؤية استثنائية جعلت من إمارة دبي مركزاً حضارياً وجسراً يربط بين الشرق والغرب، مستلهمة مفهوم طريق الحرير القديم، ولكن برؤية عصرية وروح إماراتية.

كما أعلن المنتدى عن اختيار مدينة دبي لاستضافة النسخة الخامسة من مهرجان طريق الحرير الدولي للشعر، وذلك في الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، وذلك كأول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث المرموق، حيث ستحتضن مكتبة محمد بن راشد حفل توزيع جوائز المهرجان في 27 مايو الجاري، بمشاركة نحو 50 شاعراً وفناناً ورساماً، الذين سيقومون بزيارة عدد من الأماكن السياحية والثقافية في مدينة دبي ودولة الإمارات، كما ستتولى تغطية المهرجان 20 وسيلة إعلامية صينية من بينها صحيفة الشعب اليومية التي تعتبر من أكبر وسائل الإعلام في الصين.

إسهامات أدبية

ويأتي اختيار المنتدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء طريق الحرير"، تقديراً لإسهامات سموه الأدبية، حيث يُعد سموه علماً من أعلام الشعر النبطي في منطقة الخليج، إذ تنبض دواوينه ببلاغةٍ آسرة وبيانٍ يفيض بالتجارب والخبرات، ويعكس عمق الإبداع الشعري الذي يُلهِم الأجيال.

وقد أثرى سموه الساحة الأدبية بعدد من الدواوين الشعرية التي حملت بين طياتها رؤى إنسانية ووطنية وفكرية عميقة، من أبرزها: ديوان "زايد"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2018، حيث يشتمل على 87 قصيدة خلّدتْ ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سُلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، توثق لإنجازاته وما سطره من أعمال رسّخت مَجد الإمارات، وأسّست لنهضتها.

كما يُعد ديوان "ومضات من شعر"، الصادر في عام 2014، من أبرز إصدارات سموه الشعرية، حيث يتألف من 52 ومضة مقتطفة من أعمال شعرية كاملة لسموه، باللغتين العربية والإنجليزية، وتدور موضوعات الديوان حول الحياة ومواجهة تحدياتها واختباراتها الصعبة والحب والنصر والتغني بالإنجازات والتجارب الإنسانية.

ويضم ديوان "أربعون قصيدة من الصحراء"، الصادر في عام 2011، روائع شعرية لسموه تم جمعها في ديوان متكامل باللغتين العربية والإنجليزية، ويتزين هذا الديوان بقصائد لسموه في حب الوطن والتعلق به وبأمجاده وتقدير رموزه، وتتسم أشعار الديوان بكونها لوحات ترفل بسمات الإبداع المرهف والحس الوطني الفريد، متميزاً بشاعرية عالية ولغة قوية جزلة.

ومن أبرز دواوين سموه أيضاً: ديوان "قصائدي في حب الخيل" والذي جمع بين دفتيه القصائد التي نظمها سموه، وعبر خلالها عن مدى شغفه بالخيل، والقيم التي طالما ارتبطت بها من نُبل، ورمز للمنافسة من أجل الفوز، وتمسك بالصدارة، وغيرها من الإصدارات الشعرية التي تنوّعت في موضوعاتها وأساليبها.

رمز التعايش والسلام

وقالت البروفيسورة وانغ فانغوين، رئيسة لجنة الشعر الدولية التابعة لمنتدى طريق الحرير العالمي: "اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة النسخة الخامسة من مهرجان طريق الحرير الدولي للشعر لما تمثله من رمز للتعايش والسلام بين الشعوب، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما يحمل تنظيم المهرجان في دبي أبعاداً رمزية وثقافية عميقة، فدبي اليوم تُجسّد النموذج المعاصر للمدن التي تُعيد إحياء روح طريق الحرير، ليس فقط من خلال اقتصادها الديناميكي، بل عبر مكانتها الرائدة في التبادل الثقافي، ورؤيتها الطموحة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل من الثقافة ركيزة أساسية في مشروعه الحضاري بما يجعل من سموه الشخصية الملهمة لجميع أعضاء منتدى طريق الحرير".

وأضافت وانغ فانغوين، وهي أيضاً رئيسة تحرير مجلة (شعراء العالم) التي تصدر عن المنتدى: "يسعى منتدى طريق الحرير العالمي إلى أن يكون منصة تجمع بين الثقافة والفنون والاقتصاد والتكنولوجيا، لإحياء قيم طريق الحرير بروح معاصرة تُعزز التفاهم والسلام بين الأمم. وقد استلهمنا من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه القيم الإنسانية، واخترنا شخصية سموه لغلاف مجلتنا (شعراء العالم) مع دراسة وافية عن تجربة سموه في الشعر والأدب إضافة إلى عدد من قصائد سموه المترجمة إلى اللغة الصينية".

قائد استثنائي

وتضمنت افتتاحية المجلة دراسة وافية عن الخصائص الفنية في شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستعراض عام لمسيرة سموه الشعرية والأدبية، حيث كتب قصائد مفعمة بالمحبة والاعتزاز في مديح أخيه ورفيق دربه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ووصفته المجلة بأنه قائد استثنائي جعل من دبي منصة عالمية تنبض بقيم ومفاهيم طريق الحرير ولكن بروح إماراتية معاصرة.

وذكرت المجلة أن أسلوب سموه الشعري يتميز بقوة الألفاظ وجزالة اللغة إلى جانب عمق المعاني وصدق العاطفة، حيث يستقي صوره الفنية من الصحراء والبحر والبيئة البدوية، ويمزجها بحكمته وتجربته الإنسانية.

فعاليات ثقافية وفنية في المهرجان

من جهته، قال الشاعر كاو شوي، نائب رئيس لجنة الشعر الدولية التابعة للمنتدى والرئيس التنفيذي لاتحاد شعراء طريق الحرير: " يتضمن المهرجان فعاليات ثقافية وفنية متعددة، من بينها حفل توزيع الجوائز، وقراءات شعرية، وجلسات نقدية، ومعارض فنية مفتوحة في عدد من الفضاءات الثقافية في دبي والإمارات، كما سيزور المشاركون في المهرجان أبرز المعالم الثقافية في دولة الإمارات مثل متحف المستقبل، وبرج خليفة، ومسجد الشيخ زايد، ومكتبة محمد بن راشد وبعض المتاحف الفنية، بهدف تعزيز مفهوم التلاقي بين الشعر والفنون الأخرى".

كما أعلن كاو شوي عن اختيار الشاعر عادل خزام رئيساً مشاركاً للدورة الخامسة من المهرجان، باعتباره من الأسماء الشعرية البارزة في الإمارات والخليج العربي، حيث سبق أن فاز خزام بجائزة "وسام الشعر العظيم في الصين"، إضافة إلى دوره البارز في التعريف بالشعر الصيني خلال معرض إكسبو 2020 دبي، ومبادراته النوعية لخدمة الشعر مثل مشروع "شجرة شعر العالم"، والملحمة الشعرية الشهيرة "مانسيرة" التي شارك في تأليفها شعراء من الصين.

جوائز المهرجان

ويشهد مهرجان طريق الحرير الدولي للشعر مشاركة نخبة من أبرز الشعراء من الصين ومختلف أنحاء العالم، يتنافسون على مجموعة من الجوائز، تشمل: جوائز الجمل الذهبي والجمل الفضي، وجوائز الشعر والسينما، وأفضل مجموعة شعرية، إضافة الى أفضل شاعر دولي، وأفضل شاعر أوروبي، وأفضل شاعر آسيوي، وأفضل شاعر أفريقي، وأفضل شاعر أمريكي، وأفضل شاعر من أوقيانوسيا.

وقد تم ترشيح عدد من الأصوات الشعرية في الإمارات لنيل جوائز المهرجان، كما أعدت مجلة "شعراء العالم" ملفاً يضم عدداً من قصائد الشعراء الإماراتيين المرشحين لجوائز المهرجان. وقد وصف الشاعر كاو شوي هذه المشاركة الإماراتية بالقول: "جميع الأعمال المختارة تعكس المستوى الثقافي والإبداعي الرفيع للإنسان الإماراتي.. يا لها من نصوص رائعة، نحنُ نؤمن أن هذا الحدث سيمهّد لمزيد من التعاون الثقافي بين الصين والإمارات".

يذكر أن منتدى طريق الحرير العالمي هو منظمة مستقلة غير حكومية مسجلة قانونياً في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم توثيقها أيضاً من قبل القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في نيويورك.

ويشارك المنتدى في تنظيم فعاليات ومؤتمرات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، ويتعاون مع منظمات دولية مختلفة، منها منظمة السياحة العالمية ومؤتمر الإنترنت العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ويضم أعضاء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قادة في مجالات القانون، والثقافة، والتنمية الدولية.

وينظم المنتدى أمسيات شعرية موسمية تحت عنوان "ربيع طريق الحرير الشعري" بمشاركة شعراء من القارات الخمس، وسبق للمنتدى أن أقام مهرجانه الأول في مدينة مدريد بإسبانيا في أبريل 2018، ومهرجانه الثاني في موسكو – روسيا في العام 2019، فيما احتضنت الصين الدورتين الثالثة والرابعة، ووقع الاختيار هذا العام على مدينة دبي لتنظيم الدورة الخامسة.