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فيديو أثار الغضب .. وثلاثة أحداث بقبضة الأمن بعد الإساءة للعلم

فيديو أثار الغضب .. وثلاثة أحداث بقبضة الأمن بعد الإساءة للعلم

2025-05-24 08:05:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقًا تحقيقياً خاصًا من الإدارات المعنية قام بالتحقيق في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله أمس، وظهر خلاله ثلاثة أحداث يقومون بالإساءة وتخريب الأعلام الموجودة على أحد الجسور في العاصمة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية ثلاثة أحداث (من جنسية عربية) شاركوا في ذلك العمل المسيء، اثنان ظهرا في الفيديو، والثالث كان أسفل الجسر يقوم بجمع الأعلام المُلقاة بحجة بيعها بعد ذلك، حيث أُلقي القبض عليهم جميعًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدد على أنّه لن يتم التهاون مع مثل هذه السلوكات المنبوذة من مجتمعنا، أو مع أي إساءة لأيٍّ من الرموز الوطنية وتحت أي ذريعة كانت، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستتخذ أشد الإجراءات، وستلاحق كل من يحاول المساس بتلك الرموز الوطنية.

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