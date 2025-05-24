برن... مسرح جرائم غامضة في روايات كاتبة أمريكيّة

MENAFN - Swissinfo) يدخل الجزء الرابع من سلسلة "شرطة برن" إلى الأسواق الأمريكيّة هذه الأيام، ليُضيف فصلًا جديدًا في مسيرة الكاتبة الأمريكيّة، كيم هايز، التي تقيم في سويسرا منذ سبعة وثلاثين عامًا. ورغم أنّ السلسلة موجّهة بالأساس إلى الجمهور الأمريكيّ، فقد لاقت صدى إيجابيًّا في سويسرا أيضًا، بفضل الطريقة التي تمزج بها الكاتبة بين قضايا مثيرة للجدل، وملفات تاريخيّة دفينة لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعيّة. تم نشر هذا المحتوى على 24 مايو 2025 - 09:00 15دقائق

أعمل كمحرر إلكتروني في قسم اللغة البرتغالية ومسؤول عن التغطية الثقافية في سوي إنفو, وأعمل كمراسل ومحرر وناقد فني وسينمائي. ولدتُ في ساو باولو بالبرازيل، ودرستُ السينما والاقتصاد، ثم عملت في الصحافة ثم في إنتاج الأفلام الوثائقية. انضممتُ إلى سويس إنفو في عام 2017.



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تُعدّ سويسرا من أكثر بلدان العالم أمنًا وهدوءًا. ففي عام 2024، لم تُسجَّل على أراضيها سوى خمس وأربعين جريمة قتلرابط خارجي ، في بلد يناهز عدد سكانه وساكناته التسعة ملايين. أما في كانتون برنرابط خارجي ، حيث تدور أحداث الروايات، فلم تقع سوى سبع جرائم، كُشفت ألغازها جميعًا على يد الشرطة السويسرية. وفي ضوء هذا السكون شبه المثالي، يلوح سؤال لا يخلو من مشروعية: هل تصلح سويسرا، وبرن على وجه التحديد، أن تكون أرضًا خصبة لروايات الجريمة؟

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“بكل تأكيد!”، تجيب الكاتبة الأمريكية بثقة، في لقاء أجرته معها سويس إنفو (SWI swissinfo) بمدينة زيورخ حول روايتها الرابعة، التي تدور أحداثها في قلب العاصمة الفدرالية، وتشقّ طريقها حاليًّا - إلى رفوف المكتبات الأمريكية. وصحيح أنها ستُعرض أيضًا في عدد محدود من مكتبات سويسرا، لكن لا تخفي هايز أن السلسلة كُتبت منذ البدء بعينٍ أمريكية، وتوجّهت في روحها إلى الجمهور الأمريكي.

وتقول هايز:“كنتُ آمل أن يقرأها بعض السويسريين.ات، لكن الروايات مكتوبة بالإنجليزية. وبالطبع أودّ أن تُترجم إلى الألمانية”. غير أن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ توضّح أن عقدها مع دار النشر الأمريكيّة،“سيفنث ستريت بوكس” (Seventh Street Books) في نيوجيرسي، ينصّ على أن حقوق الترجمة تبقى حصرية للناشر لمدة ثلاث سنوات بعد صدور كل رواية، فضلًا عن أن الترجمة تُعدّ استثمارًا مكلفًا للغاية.

ومع ذلك، وصلت الروايات إلى المكان الذي استوحته الكاتبة مسرحًا لأحداث رواياتها في سويسرا. وتقرّ بأنها فوجئت بتلقّيها رسائل من قرّاء وقارئات سويسريين.ات. وتقول:“صحيح أن عدد هؤلاء لم يكن كبيرًا، لكنه كان أكثر مما توقعت”. أما على صعيد التغطية النقدية، فتقول:“للأسف، لم تُنشر أي مراجعة لرواياتي في نيويورك تايمز”. لكنها وجدت أصداء مشجعة في بعض المنصات المتخصصة في أدب الجريمة، وكذلك في مجلة“كيركوس ريفيوز” (Kirkus Reviews) المعروفة في أوساط النشر.

وباعتبارها كاتبة مغتربة تقيم في سويسرا منذ سبعة وثلاثين عامًا، فقد حالف الحظ كيم هايز حين تمكّنت من الظفر بعقد نشر مع دار أمريكية، دون أن تمرّ عبر قنوات وسطاء النشر المعتادة. وكانت هايز قد بدأت رحلة البحث عن وسيط منذ عام 2012، حين خطت خطواتها الأولى في كتابة الرواية، لكنها قوبلت برفض تلو الآخر. وعندما نجحت أخيرًا في توقيع العقد، كانت قد أنجزت بالفعل ثلاث روايات كاملة. وقد صدرت أولى هذه الأعمال،“مبيد حشري” (Pesticide)، عام 2022.

وترى هايز أن سبب هذا الرفض المتكرر، يعود إلى شكوك دور النشر والوكلاء والوكيلات في قدرة القارئ.ة على التفاعل مع حبكة بوليسية تدور أحداثها في سويسرا. وقالت:“كتبت إليّ إحدى الوسيطات قائلة:“لو كانت روايتك تدور في باريس، لربما أبدينا اهتمامًا بها”. فقلت في نفسي مستغربة:“ألا تدرك أن هناك وفرة من الروايات البوليسية التي تجري أحداثها في باريس؟ فما الفائدة من إضافة رواية أخرى؟”.

برن: مسرح الجريمة على الطريقة السويسرية



وتدور أحداث سلسلة“شرطة برن” حول تحقيقات جنائية تتولّاها المحققة جوليانا ليندر، المتخصّصة في جرائم القتل، إلى جانب شريكها رينزو دوناتيلي. وبعين واعية ونَفَس ساخر، قلبت كيم هايز الصورة النمطية السائدة في الثنائيات البوليسية، حيث يكون المحقق رجلًا متقدمًا في السن، ترافقه زميلة شابة جذابة. ففي رواياتها، تأخذ جوليانا موقع القيادة بصفتها المحققة الأقدم، في حين يظهر رينزو بصفته الشريك الأصغر سنًا، الذي يتمتع بجاذبية لافتة وحضور آسر. ويتشكّل بين هذين القطبين انسجام مهني عميق، يرافقه توتر عاطفي خفيّ، لا يصل إلى اعتراف ولا ينطفئ.

وتوضح هايز:“كنت أرغب في كسر الصور النمطية المرتبطة بالعلاقات بين الرجل والمرأة في هذا النوع من الأدب. وأردت أن يكونا مختلفين ثقافيًّا، بينهما فجوة عمرية واضحة، ولكلٍّ منهما جاذبيته الخاصة. فقلت في نفسي: لمَ لا يكون الشاب هو من يقع في حب امرأة تكبره سنًّا؟ فأنا امرأة في هذا العمر، وراقت لي الفكرة. ووجدتُها مسلية”. ثم تضيف قائلةً:“طبعًا، لم أكن أقدّم فكرة جديدة كليًّا؛ فلقد باتت مثل هذه العلاقات أكثر حضورًا في الواقع، لكنها كانت تختمر في ذهني منذ البداية، كخيط درامي يُضفي حيوية على العلاقة بين جوليانا ورينزو”.

وينحدر رينزو دوناتيلي، كما يوحي اسمه، من جذور إيطالية، فهو ابن لأسرة مهاجرة استقرّت في سويسرا. ويُطلق عليه محليًا لقب“ثانوي” (secondo)، وهو المصطلح الذي يُستخدم في سويسرا للإشارة إلى أبناء الجيل الثاني من المهاجرين.ات وبناته. وتشير كيم هايز إلى أن اختيار هذه الخلفية لم يكن وليد المصادفة، بل جاء بدافع الحاجة إلى شخصية تنظر إلى المجتمع السويسري من زاوية مختلفة - تمامًا كما تفعل هي، ككاتبة أمريكية نشأت في بورتو ريكو وتعيش منذ عقود في قلب سويسرا. وتعلّق هايز قائلةً:“كنتُ أريد لرينزو أن يكون ذلك الشخص الذي يرفع حاجبيه دهشةً عندما يشهد تصرّفات شائعة في سويسرا الناطقة بالألمانية – كأن يُصافح الأخ شقيقه بدلًا من أن يعانقه. فهذه التفاصيل الصغيرة، التي تبدو عادية لمن ألفها، قد تثير الاستغراب عندما تراها عيون من خلفيات ثقافية أخرى”.

“بعد سبعة وثلاثين عامًا، لم تعد سويسرا بلدًا غريبًا بالنسبة إليّ؛ إنّها وطني الآن. لكنّها أيضًا مكان تحدث فيه كلّ تلك الظواهر التي نربطها عادة ببلدان أخرى (شغب، وسرقات، ومخدّرات)، غير أنّها تحدث هنا على الطريقة السويسريّة الخاصّة. وهذه الفروق الدقيقة، في الطريقة والأسلوب، هي ما أردت نقله إلى القرّاء والقارئات”.

دقّة واقعيّة في السرد البوليسيّ

حظيت كيم هايز بإشادة لافتة بفضل قدرتها الدقيقة في تصوير آليّات التحقيق لدى شرطة برن. وقد استندت في ذلك إلى جهد بحثيّ دؤوب، عاونتها فيه جارتها، محقّقة سابقة ومدّعية عامّة متقاعدة، ما أتاح لها نافذة نادرة على عالم مهنة الشرطة الداخليّ، ومكّنها من إضفاء نكهة واقعيّة عند سردها لتفاصيل لا يُمكن للخيال وحده أن يبتكرها.

ولم تقف اللمسة السويسريّة عند حدود مسرح الجريمة، بل امتدّت إلى حياة شخصيّاتها اليوميّة، التي تعكس ملامح مجتمع متجانس، تمضي أيّامه بإيقاع الطبقة الوسطى. فينتمي جميع المحققين والحقّقات، والمشتبه بهم.هنّ، وحتى القتلة والقاتلات، إلى خلفيّات اجتماعيّة مألوفة، تتداخل فيها الالتزامات المهنيّة مع الأعباء المنزليّة. وتُطلّ من بين السطور صراعات زوجيّة لا تحمل طابعًا دراميًّا صاخبًا، بقدر ما تُجسّد صعوبة التوفيق بين العمل والحياة، في واقع يشبه يوميّات مألوفة قد تواجه القارئ.ة بسهولة.

لكنّ ما يُميّز سلسلة“شرطة برن” بحقّ، هو قدرتها على نسج حبكاتها الروائيّة حول فصول مظلمة من التاريخ السويسريّ، لا تزال أصداؤها تنبض في الوجدان حتّى اليوم. فتتناول الرواية الأولى،“مبيد حشريّ”، الجوانب المعتّمة للزراعة العضويّة، هذا المجال الذي تُباهي به سويسرا كما تفعل النمسا وألمانيا، نظرًا لمعاييره البيئيّة الصارمة. لكن تختار هايز تسليط الضوء على الوجه الآخر لهذا القطاع المثالي، ما قد يختفي خلف شعارات النقاء البيئيّ؛ من استغلالٍ للعمّال والعاملات، أو صدامٍ بين القيم المعلنة والواقع المعيشيّ.

أمّا الرواية الثانية،“أبناء وإخوة” (Sons and Brothers)، فتغوص إلى قاع أكثر إيلامًا، حين تفتح ملفّ فضيحة“أطفال الخدمة” (Verdingkinder)، وهي سياسة رسميّة سادت لعقود، انتزعت فيها الدولة آلاف الأولاد، والبنات من أحضان أسرهم.هنّ قسرًا في سنّ الطفولة، إمّا بسبب اليُتم أو الانتماء إلى أقليّات مُهمّشة، مثل الروما والسنتي واليينش، أو لأمهات عازبات، أو عائلات فقيرة. ثم أُرسلوا.ن إلى المزارع كَيدٍ عاملة رخيصة، وغالبا ما يعيشون.ن في ظروف أقرب إلى العبوديّة المقنّعة. ولم تتوقّف هذه الممارسة سوى في سبعينات القرن الماضي، بعد أن خلّفت جروحًا لا تزال تنزف في الذاكرة السويسريّة.

وفي الرواية الثالثة،“شغف بالحقيقة” (A Fondness for Truth)، تغوص هايز في واقع معاصر قاتم؛ حيث تكون الضحيّة امرأة مثليّة، متزوجة من سويسريّة من أصول تاميليّة، تنتمي إلى الجيل الثاني من المهاجرين.ات. وعلى مدى سنوات، تعرّضت الزوجتان لسلسلة من الرسائل المجهولة، تقطر عنصريّةً وعداءً للمثليين.ات، وعاشتا عزلةً قاسيّة فُرضت عليهما بفعل نظام طبقيّ جامد، لا يتقبّل الاختلاف عن العادات السائدة، ويقابل التنوّع الثقافيّ والاجتماعيّ بالريبة والتهميش.

وتتناول هايز هذه القضايا بحذرٍ بالغ، فتتفاداها كمادّة مباشرة للجدل، وتوظّفها بدلًا من ذلك كخلفيّة نابضة تُثري البناء الروائيّ دون أن تطغى عليه. ولا تُخفي أنّ هذا الخيار مقصود؛ فغايتها الأولى هي أن تشدّ القارئ.ة إلى عوالمها، لكن من خلال كشف نوافذ كانت مغلقة على المجتمع السويسريّ، وإضاءة زوايا معتّمة من تاريخه القريب، وحاضره الذي يُهمَس به ولا يُقال.

ليست كيم هايز حالة استثنائيّة بين كُتّاب الاغتراب وكاتباته، ممن اتّخذ من سويسرا مسرحًا لرواياته البوليسيّة. فقد سبقها إلى هذا المسار عدد من الأسماء البارزة، من أشهرهم الكاتب النمساويّ فريدريش غلاوزر، صاحب سلسلة روايات المفوّض شتودر، التي نالت شهرة واسعة واقتُبس عدد منها إلى الشاشة، من بينها فيلم“كروك وشركاؤه” (Krock und Co.) (1976)، الذي جسّد فيه الممثّل السويسريّ، هانس هاينتس موزر (على اليسار)، شخصيّة شتودر.

أحداث باقية في الظلّ

لكن، تكمن المفارقة في تعمّد كيم هايز الابتعاد عن أكثر الملفّات حساسيّة ووضوحًا في سجلّ سويسرا المظلم؛ كقضيّة الفنّ المنهوب من ضحايا النازيّة، أو الذهب المُخزّن في المصارف السويسريّة.

وتقول هايز:“أحاول تفادي الكتابة عن المصارف، لأنّها موضوع استُهلك حتى الابتذال. ولا أحاول تبرئة البنوك، لكنّها باتت رمزًا نمطيًّا للممارسات الفاسدة، من إخفاء الأموال عن أعين الضرائب، إلى خدمة الأنظمة الاستبدادية. وأنا أكتب عن الجريمة بمقاييس إنسانيّة، ولذلك أبحث عن الدوافع العاديّة التي تدفع أناسًا عاديين إلى ارتكاب الجرائم؛ المال، والغيرة، والرغبة في الانتقام”.

ولهذا، نادرًا ما تنخرط تحرّيات ليندر ودوناتيلي في مؤامرات سياسيّة كبرى، أو شبكات فساد ماليّ معقّدة. ويقوم أسلوب هايز في السرد والتحقيق على تتبّع الملابسات الظرفيّة، وربط الأدلّة الماديّة بما يكشفه التحليل النفسيّ. ويغيب حتّى القتلة والقاتلات المتسلسلون.ات، وهم ركن شائع في أدب الجريمة، تمامًا عن عالمها الروائيّ، لصالح شخصيّات واقعيّة، يمكن للقارئ والقارئة رؤية نفسيهما أو محيطيهما فيها.

وتقول هايز:“بصراحة، أجدهم.هنّ مملّين.ات جدًا”، في إشارة إلى القتلة والقاتلات المتسلسلين.ات. وتضيف:“حين تُبنى الحبكة حول شخصيّة شاذّة ومضطربة نفسيًّا إلى حدٍّ يجعلها خارج نطاق الفهم البشريّ المعتاد، لا يبقى مجالٌ حقيقيّ للبحث أو التوسّع؛ فلا سياق اجتماعيّ يُمكن أن يتشكّل، ولا بُعد نفسيّ يُمكن أن يُبنى حول شخصيّة لا تُشبه سواها، ولا تحكمها دوافع بشريّة تقليديّة مألوفة”.

وتُشير هايز إلى أنّ اضطرابات الصحّة النفسيّة شديدة التنوّع إلى درجة أنّه يمكن استخدامها لتفسير أيّ شيء تقريبًا. والأمر ذاته ينطبق على الجريمة المنظَّمة، وهي أيضًا من المواضيع الرائجة في أدب الجريمة. وتضيف:“تعمل هذه الشبكات بمستوى عالٍ من التنظيم، وتُشبه البنوك إلى حدّ بعيد. فالمصارف مؤسّسات منظّمة، وغالبًا ما ترتكب مخالفات إجراميّة، ولكنني بالطبع لن أصف البنوك بأنّها عصابات منظّمة”، تقول ذلك مع ابتسامة ساخرة. وتضيف:“ما يشدّني حقًا هو محاولة سبر دوافع البشر الحقيقيين، من الرجال والنساء، وفهم ما الذي يجعل شخصًا عاديًّا يعبر عتبة الجريمة. فكلّ إنسان، حين تقترب منه بما يكفي، يتكشّف عن شيءٍ بعيد، كلّ البعد، عن المألوف أو“الطبيعي”.

“في روايتي الجديدة، تناولتُ أحد أكثر الأسئلة حساسيّة: مرض الخرف، والحق في الرحيل الطوعيّ عن هذا العالم، وعن تجربة“إكزيت” (EXIT)، الجمعيّة السويسريّة التي تتيح، ضمن أطر قانونيّة دقيقة، مساعدة الأفراد، من الرجال والنساء، على اتّخاذ قرارهم.هنّ الأخير. وما زال يذهلني أن يُقرّ بلد مثل سويسرا، عُرف طويلًا بالحياد والتحفّظ، منذ أربعينات القرن الماضي، أن يكون الموت الطوعيّ خيارًا شخصيًا لا جريمة، وكأنّ هذا الحياد قد انسحب بصمت إلى أكثر قرارات الإنسان خصوصيّة. لقد أصبحتُ عضوة في إكزيت بعد وفاة والدتي، التي قضت سنواتها الأخيرة في عتمة الخرف. ولم يكن ذلك قرارًا سهلًا، لكنه حمل، كما أظنّ، جزءًا من فهمي للجريمة، للرحيل، ولحاجتنا جميعًا، في لحظة ما، إلى معنى، أو مخرج، أو لحظة صفاء أخيرة”.

تحرر: كاترين هيكلي

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد