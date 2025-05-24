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21 ألف لاجئ سوداني في قاقا .. يبحثون عن لقمة عيش مفقودة

21 ألف لاجئ سوداني في قاقا .. يبحثون عن لقمة عيش مفقودة

2025-05-24 06:04:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، وفاة 13 شخصًا بالجوع في معسكر "قاقا" للاجئين السودانيين في تشاد خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الشبكة في بيان: "يعاني اللاجئون السودانيون في معسكر قاقا بتشاد من أوضاع إنسانية كارثية بسبب نقص الغذاء والدواء، مع تفشي الأمراض، نتيجة تجاهل المنظمات الدولية والإنسانية للاجئين في المعسكر، وعدم توفير الغذاء الكافي لهم، حيث توفي 13 شخصًا بسبب الجوع خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يهدد مصير آلاف السودانيين في المعسكر".
وناشدت الشبكة المنظمات الأممية والدولية القيام بدورها في توفير الغذاء العاجل للاجئين السودانيين في معسكر "قاقا"، الذي يؤوي 21 ألف لاجئ سوداني، ووقف عمليات النزوح مجددًا إلى المجهول بحثًا عن الغذاء والدواء.
وعبرت الشبكة عن بالغ أسفها لتردي أوضاع اللاجئين السودانيين في دولة تشاد، وللتجاهل الدولي للمهجرين السودانيين، مؤكدة أن ما يحدث يُعد فضيحة للمنظمات التي تقدم أعذارًا تتعلق بالمعابر لإيصال المساعدات، في ظل معاناة آلاف السودانيين في معسكرات تشاد.
سكاي نيوز


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