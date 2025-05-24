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الاحتلال يقتحم بلدات وقرى شرق طولكرم ويعتقل شابين

الاحتلال يقتحم بلدات وقرى شرق طولكرم ويعتقل شابين

2025-05-24 06:04:36
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة قرى وبلدات شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال جابت شوارع بلدة كفر اللبد، وأقامت عدة حواجز فيها وأوقفت المركبات وفتشتها بعد إجبار ركابها على الترجل منها وإخضاعهم للاستجواب والتنكيل.

وأضافت المصادر المحلية، أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل واعتلوا أسطحها، وسط إطلاقهم للقنابل الصوتية تجاه المواطنين، في الوقت الذي داهموا فيه إحدى القاعات واعتقلوا شابين.

وكانت آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا شرق طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، وسط اعتراضها حركة المواطنين والمركبات قبل انسحابها صوب حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم، قرية عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وداهمت عددا من المحال فيها، وأطلقت القنابل الصوتية، واحتجزت الشبان وأخضعتهم للاستجواب والتنكيل، واعتدت على أحد الفتيان بالضرب بعد تكسير دراجته الكهربائية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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