أنشيلوتي يودّع الريال.. ومودريتش يظهر للمرة الأخيرة في البرنابيو

خبرني - يستعد ملعب "سانتياجو برنابيو" لاحتضان لحظات خاصة واستثنائية، حيث سيقود المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فريق ريال مدريد للمرة الأخيرة على أرضه، عندما يواجه ريال سوسيداد في الجولة الختامية من الدوري الإسباني.

وتحمل المباراة طابعًا عاطفيًا أيضًا، كونها قد تكون الظهور الأخير للنجم الكرواتي لوكا مودريتش أمام جماهير الميرنجي، قبل الاستمرار المؤقت مع الفريق حتى نهاية كأس العالم للأندية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، لن يتمكن أنشيلوتي من وداع جماهيره بأفضل تشكيل ممكن، بسبب الغيابات العديدة التي لاحقته طوال الموسم، والتي تستمر حتى آخر جولة من الدوري.

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ويغيب عن اللقاء كل من داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا، رودريجو جويس وإندريك بسبب الإصابة، بينما يغيب جود بيلينجهام للإيقاف بعد تلقيه البطاقة الصفراء الخامسة أمام إشبيلية.

ويضمن كل من مودريتش وكيليان مبابي مكانهما في التشكيل الأساسي، حيث سيحظى الكرواتي بتكريم خاص من جماهير البرنابيو، بينما يسعى النجم الفرنسي لمواصلة المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي. كما يعود فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، ليشارك في ختام الليجا.

يبقى مركز حراسة المرمى محل جدل، بين منح أندري لونين فرصة جديدة كما حدث في مباراة إشبيلية، أو إعادة تيبو كورتوا إلى التشكيل الأساسي تمهيدًا لمشاركته في مونديال الأندية.

أما في خط الدفاع، تبدو الخيارات محدودة، حيث سيتولى لوكاس فاسكيز وفران جارسيا مركزي الظهيرين، مع الإشارة إلى أن فاسكيز قد يخوض مباراته الأخيرة في البرنابيو، رغم عدم الإعلان رسميًا عن رحيله.

في قلب الدفاع، سيواصل خيسوس فاييخو الظهور أساسياً في وداعه الأخير مع الفريق، بينما يعود راؤول أسينسيو بعد تعافيه من الإصابة، ليزامل فاييخو في محور الدفاع، على حساب الشاب جاكوبو رامون الذي شارك أمام إشبيلية.

الوسط والهجوم.. لمسات أخيرة قبل الوداع

في خط الوسط، سيرافق مودريتش كل من أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي، بينما يُحتمل الدفع بأردا جولر منذ البداية، بناءً على الرسم التكتيكي الذي سيعتمده أنشيلوتي. وسيقود الهجوم كل من مبابي وفينيسيوس.

سيكون اللقاء بمثابة مناسبة خاصة للنجم لوكاس فاسكيز، الذي سيصل إلى مباراته رقم 400 مع ريال مدريد، حيث خاض اللاعب 276 مباراة في الليجا (وسيكون هذا اللقاء رقم 277)، و77 بدوري الأبطال، و27 بالكأس، و6 بمونديال الأندية، ومباراة في كأس الإنتركونتيننتال، و4 بالسوبر الأوروبي، و8 بالسوبر الإسباني، مسجلاً 38 هدفًا، وصانعًا لـ73.

ولا يزال فاسكيز يملك الفرصة خلال مونديال الأندية لتجاوز أسطورة النادي خوانيتو (401 مباراة) وبيبي فيلاسكويز (402)، ودخول قائمة أكثر 25 لاعبًا تمثيلًا للريال تاريخيًا.

ويُعد فاسكيز من رموز النادي، حيث حقق 23 لقبًا، من بينها 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، خلال 17 عامًا، منها 10 في صفوف الفريق الأول.