تأجيل سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية إلى يوم الإثنين

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دلما التاريخي، تأجيل سباق المحامل الشراعية فئة 60 قدماً إلى يوم بعد غد الإثنين، الموافق 26 مايو، عوضاً عن الموعد المقرر سابقاً يوم الأحد، وذلك نظراً لعدم ملاءمة سرعة الرياح لإقامة السباق وفق معايير السلامة المعتمدة.

ويُعد السباق أحد أبرز الفعاليات ضمن النسخة الثامنة من مهرجان دلما التاريخي، الذي يُقام بالتعاون بين هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويهدف إلى إحياء التراث البحري الأصيل وتعزيز حضوره في وجدان الأجيال الجديدة.