تأجيل سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية إلى يوم الإثنين

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تأجيل سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية إلى يوم الإثنين
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دلما التاريخي، تأجيل سباق المحامل الشراعية فئة 60 قدماً إلى يوم بعد غد الإثنين، الموافق 26 مايو، عوضاً عن الموعد المقرر سابقاً يوم الأحد، وذلك نظراً لعدم ملاءمة سرعة الرياح لإقامة السباق وفق معايير السلامة المعتمدة.
ويُعد السباق أحد أبرز الفعاليات ضمن النسخة الثامنة من مهرجان دلما التاريخي، الذي يُقام بالتعاون بين هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويهدف إلى إحياء التراث البحري الأصيل وتعزيز حضوره في وجدان الأجيال الجديدة.
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