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إصابة 18 إثر هجوم بسكين في هامبورج

إصابة 18 إثر هجوم بسكين في هامبورج

2025-05-24 12:04:01
(MENAFN- Al-Bayan) "> ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن 18 شخصاً أصيبوا في هجوم بسكين في محطة هامبورج مساء الجمعة، وأكدت الشرطة المحلية أنها ألقت القبض على المهاجمة المشتبه بها.

وقالت الصحيفة إن أربعة من المصابين في حالة حرجة وستة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.

وأوضحت شرطة هامبورج أن المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 39 عاما، لم تبد أي مقاومة عند إلقاء القبض عليها.

وذكر فلوريان أبنسيث المتحدث باسم شرطة هامبورج "حتى الآن ليس لدينا أي دليل يشير إلى أن المرأة تصرفت بدافع سياسي، بل لدينا معطيات تدفعنا للتحقيق بشكل خاص في احتمال معاناتها من اضطراب نفسي".

ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس في منشور له على منصة إكس الأنباء الواردة من هامبورج بأنها "مروعة".

وأضاف "قلبي مع الضحايا وعائلاتهم".

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