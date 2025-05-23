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رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: المؤتمر الدولي للقضية الفلسطينية فرصة حاسمة لتطبيق حل الدولتين

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: المؤتمر الدولي للقضية الفلسطينية فرصة حاسمة لتطبيق حل الدولتين

2025-05-23 11:21:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 5 (كونا) -- قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ اليوم الجمعة ان المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين "فرصة حاسمة" يجب اغتنامها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين.
جاء ذلك في اجتماع تحضيري عقدته الجمعية العامة للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين والمقرر عقده في الفترة من 17 إلى 20 يونيو المقبل في مقر المنظمة الأممية.
واضاف يانغ إنه "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي" لافتا إلى أن هذا الصراع سينتهي فقط عندما يتمكن الطرفان من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة في سلام وأمن وكرامة.
وأكد على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر وضرورة نجاحه مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية وفرنسا بوصفهما رئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي.
وذكر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين قائلا "ومنذ ذلك الحين أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات".
واختتم رئيس الجمعية كلمته بالقول "تقع على عاتقنا الآن مسؤولية جماعية للعمل بحزم وتنفيذ هذه القرارات بالفعل وأنها مسؤوليتنا الآن لدعم القانون الدولي واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
من جانبها شددت رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية المستشارة منال رضوان على الحاجة الملحة لعمل حاسم ولا رجعة فيه لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.
وأكدت رضوان على وجوب نجاح المؤتمر القادم الذي يجب أن يكون "بداية النهاية للصراع" موضحة أن "الأمر لا يتعلق بالكلمات بل بالفعل وأنه يتعلق بضمان ترجمة مبادئنا الجماعية إلى حقائق دائمة".
وتابعت رضوان قائلة أن "السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين ليس كبادرة رمزية بل كضرورة استراتيجية" داعية إلى أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلا من مجرد الإيماءات الرمزية.
وحثت جميع المشاركين على تقديم التزامات عملية وقابلة للقياس ترتكز على مبادئ الإلحاح والجوهر والشمولية والاستقلالية وأن تكون متجذرة في حقوق وتطلعات كلا الشعبين للعيش بسلام وأمان.
واختتمت رضوان كلمتها بالقول "الحرب لن تجلب السلام أبدا" وان ماسيحقق ذلك هو "خطة عمل لا رجعة فيها محددة زمنيا ومتجذرة في القانون الدولي وتهدف إلى تطبيق حل الدولتين".
ويهدف المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين إلى حشد الزخم من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلام عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع والتكامل الإقليمي. (النهاية)

ع س ت / ف ا س


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