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الرئيس الامريكي يعلن عن استثمار شركة الصلب اليابانية في الشركة الأمريكية للصلب دون الاستحواذ عليها

الرئيس الامريكي يعلن عن استثمار شركة الصلب اليابانية في الشركة الأمريكية للصلب دون الاستحواذ عليها

2025-05-23 11:21:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن "شراكة مخطط لها" تستثمر بموجبها شركة الصلب اليابانية في الشركة الأمريكية للصلب (يو إس ستيل) دون أن تستحوذ عليها بعد فترة من الجدال حول استحواذ محتمل للشركة اليابانية على نظيرتها الأمريكية.
وأوضح ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل) "ستكون هذه شراكة مخطط لها بين شركتي (يو إس ستيل) الشركة الأمريكية للصلب والشركة اليابانية للصلب (نيبون ستيل) حيث ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف فرصة عمل وتضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي".
وأضاف ترامب "يسعدني أن أعلن بعد دراسة مستفيضة ومفاوضات معمقة أن شركة (يو إس ستيل) ستبقى في أمريكا وستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة (بيتسبرغ) العظيمة (في ولاية بنسلفانيا) لسنوات طويلة حيث ارتبط اسم (يو إس ستيل) بالعظمة وستعود إليها مرة أخرى".
وقال أن "الجزء الأكبر من هذا الاستثمار سيتم تنفيذه خلال الأشهر ال14 المقبلة حيث يعتبر هذا من أكبر الاستثمارات في تاريخ ولاية بنسلفانيا و ستضمن سياساتي الجمركية أن يكون الصلب وإلى الأبد مصنوعا في أمريكا".(النهاية)

ع س ج / س ع م


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