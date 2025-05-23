الرئيس الامريكي يعلن عن استثمار شركة الصلب اليابانية في الشركة الأمريكية للصلب دون الاستحواذ عليها

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الرئيس الامريكي يعلن عن استثمار شركة الصلب اليابانية في الشركة الأمريكية للصلب دون الاستحواذ عليها
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن "شراكة مخطط لها" تستثمر بموجبها شركة الصلب اليابانية في الشركة الأمريكية للصلب (يو إس ستيل) دون أن تستحوذ عليها بعد فترة من الجدال حول استحواذ محتمل للشركة اليابانية على نظيرتها الأمريكية.
وأوضح ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل) "ستكون هذه شراكة مخطط لها بين شركتي (يو إس ستيل) الشركة الأمريكية للصلب والشركة اليابانية للصلب (نيبون ستيل) حيث ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف فرصة عمل وتضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي".
وأضاف ترامب "يسعدني أن أعلن بعد دراسة مستفيضة ومفاوضات معمقة أن شركة (يو إس ستيل) ستبقى في أمريكا وستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة (بيتسبرغ) العظيمة (في ولاية بنسلفانيا) لسنوات طويلة حيث ارتبط اسم (يو إس ستيل) بالعظمة وستعود إليها مرة أخرى".
وقال أن "الجزء الأكبر من هذا الاستثمار سيتم تنفيذه خلال الأشهر ال14 المقبلة حيث يعتبر هذا من أكبر الاستثمارات في تاريخ ولاية بنسلفانيا و ستضمن سياساتي الجمركية أن يكون الصلب وإلى الأبد مصنوعا في أمريكا".(النهاية)
ع س ج / س ع م
وأوضح ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل) "ستكون هذه شراكة مخطط لها بين شركتي (يو إس ستيل) الشركة الأمريكية للصلب والشركة اليابانية للصلب (نيبون ستيل) حيث ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف فرصة عمل وتضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي".
وأضاف ترامب "يسعدني أن أعلن بعد دراسة مستفيضة ومفاوضات معمقة أن شركة (يو إس ستيل) ستبقى في أمريكا وستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة (بيتسبرغ) العظيمة (في ولاية بنسلفانيا) لسنوات طويلة حيث ارتبط اسم (يو إس ستيل) بالعظمة وستعود إليها مرة أخرى".
وقال أن "الجزء الأكبر من هذا الاستثمار سيتم تنفيذه خلال الأشهر ال14 المقبلة حيث يعتبر هذا من أكبر الاستثمارات في تاريخ ولاية بنسلفانيا و ستضمن سياساتي الجمركية أن يكون الصلب وإلى الأبد مصنوعا في أمريكا".(النهاية)
ع س ج / س ع م
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