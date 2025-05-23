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الأمم المتحدة: لن نشارك في مخطط مساعدات لغزة لا يحترم مبادئ الإنسانية

الأمم المتحدة: لن نشارك في مخطط مساعدات لغزة لا يحترم مبادئ الإنسانية

2025-05-23 11:21:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 5 (كونا) -- شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة على أن المنظمة الأممية لن تشارك في أي مخطط يتعلق بالمساعدات في قطاع غزة لا يلتزم باحترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة إن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة عملية مفصلة قائمة على المبادئ ومدعومة من الدول الأعضاء مكونة من خمس مراحل لايصال الإغاثة إلى السكان المحتاجين إليها في غزة.
وحدد غوتيريش تلك المراحل التي تشمل (ضمان إيصال المساعدات إلى غزة) و(تفتيش وفحص المساعدات عند نقاط العبور) و(نقل المساعدات من المعابر إلى المنشآت الإنسانية) و(تجهيز المساعدات للتوزيع) و(نقل المساعدات إلى المحتاجين).
وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة لديها ما يلزم للعمل وايصال المساعدات من الأفراد وشبكات التوزيع والنظم ذات الصلة والعلاقات المجتمعية.
ولفت إلى أن إمدادات تكفي لملء تسعة آلاف شاحنة بانتظار دخول القطاع موجها في ذات الوقت نداء لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة الذين طالت معاناتهم.
وأوضح أن الفلسطينيين في غزة يمرون بما يمكن أن يكون "أقسى مرحلة في هذا الصراع القاسي" مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال منعت دخول الإغاثة الدولية المنقذة للحياة إلى القطاع على مدى 80 يوما.
وتطرق في هذا الصدد إلى التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي وجد أن جميع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة ويحرمون من أبسط الأساسيات تحت أنظار العالم.
وحمل غوتيريش الاحتلال الإسرائيلي التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني مشددا على وجوب معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم المتأصلة.
وقال "يجب ألا تنقل (إسرائيل) قسرا أو تهجر أو تشرد السكان المدنيين في أرض محتلة وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال يجب أن توافق على السماح بإتاحة المساعدات المطلوبة وتيسيرها".
وشدد الأمين العام على ضرورة الإيقاف الدائم لإطلاق النار والإفراج فورا ومن دون شروط عن جميع الرهائن وضمان الوصول الإنساني الكامل. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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