الأمم المتحدة: لن نشارك في مخطط مساعدات لغزة لا يحترم مبادئ الإنسانية

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الأمم المتحدة: لن نشارك في مخطط مساعدات لغزة لا يحترم مبادئ الإنسانية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 5 (كونا) -- شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة على أن المنظمة الأممية لن تشارك في أي مخطط يتعلق بالمساعدات في قطاع غزة لا يلتزم باحترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة إن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة عملية مفصلة قائمة على المبادئ ومدعومة من الدول الأعضاء مكونة من خمس مراحل لايصال الإغاثة إلى السكان المحتاجين إليها في غزة.
وحدد غوتيريش تلك المراحل التي تشمل (ضمان إيصال المساعدات إلى غزة) و(تفتيش وفحص المساعدات عند نقاط العبور) و(نقل المساعدات من المعابر إلى المنشآت الإنسانية) و(تجهيز المساعدات للتوزيع) و(نقل المساعدات إلى المحتاجين).
وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة لديها ما يلزم للعمل وايصال المساعدات من الأفراد وشبكات التوزيع والنظم ذات الصلة والعلاقات المجتمعية.
ولفت إلى أن إمدادات تكفي لملء تسعة آلاف شاحنة بانتظار دخول القطاع موجها في ذات الوقت نداء لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة الذين طالت معاناتهم.
وأوضح أن الفلسطينيين في غزة يمرون بما يمكن أن يكون "أقسى مرحلة في هذا الصراع القاسي" مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال منعت دخول الإغاثة الدولية المنقذة للحياة إلى القطاع على مدى 80 يوما.
وتطرق في هذا الصدد إلى التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي وجد أن جميع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة ويحرمون من أبسط الأساسيات تحت أنظار العالم.
وحمل غوتيريش الاحتلال الإسرائيلي التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني مشددا على وجوب معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم المتأصلة.
وقال "يجب ألا تنقل (إسرائيل) قسرا أو تهجر أو تشرد السكان المدنيين في أرض محتلة وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال يجب أن توافق على السماح بإتاحة المساعدات المطلوبة وتيسيرها".
وشدد الأمين العام على ضرورة الإيقاف الدائم لإطلاق النار والإفراج فورا ومن دون شروط عن جميع الرهائن وضمان الوصول الإنساني الكامل. (النهاية)
ع س ت / ر ج
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة إن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة عملية مفصلة قائمة على المبادئ ومدعومة من الدول الأعضاء مكونة من خمس مراحل لايصال الإغاثة إلى السكان المحتاجين إليها في غزة.
وحدد غوتيريش تلك المراحل التي تشمل (ضمان إيصال المساعدات إلى غزة) و(تفتيش وفحص المساعدات عند نقاط العبور) و(نقل المساعدات من المعابر إلى المنشآت الإنسانية) و(تجهيز المساعدات للتوزيع) و(نقل المساعدات إلى المحتاجين).
وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة لديها ما يلزم للعمل وايصال المساعدات من الأفراد وشبكات التوزيع والنظم ذات الصلة والعلاقات المجتمعية.
ولفت إلى أن إمدادات تكفي لملء تسعة آلاف شاحنة بانتظار دخول القطاع موجها في ذات الوقت نداء لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة الذين طالت معاناتهم.
وأوضح أن الفلسطينيين في غزة يمرون بما يمكن أن يكون "أقسى مرحلة في هذا الصراع القاسي" مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال منعت دخول الإغاثة الدولية المنقذة للحياة إلى القطاع على مدى 80 يوما.
وتطرق في هذا الصدد إلى التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي وجد أن جميع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة ويحرمون من أبسط الأساسيات تحت أنظار العالم.
وحمل غوتيريش الاحتلال الإسرائيلي التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني مشددا على وجوب معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم المتأصلة.
وقال "يجب ألا تنقل (إسرائيل) قسرا أو تهجر أو تشرد السكان المدنيين في أرض محتلة وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال يجب أن توافق على السماح بإتاحة المساعدات المطلوبة وتيسيرها".
وشدد الأمين العام على ضرورة الإيقاف الدائم لإطلاق النار والإفراج فورا ومن دون شروط عن جميع الرهائن وضمان الوصول الإنساني الكامل. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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