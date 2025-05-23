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انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في (وول ستريت) متأثرة بتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في (وول ستريت) متأثرة بتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

2025-05-23 11:21:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 5 (كونا) -- هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في (وول ستريت) مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة (أبل) وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي.
وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 19ر39 نقطة أو ما يعادل 67ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 02ر256 نقطة أو ما يعادل 61ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 53ر188 نقطة أو ما يعادل 00ر1 بالمئة.
وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن "المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها".
كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) - شركة (أبل) بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة. (النهاية)

ع س ت / س ع م


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