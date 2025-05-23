انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في (وول ستريت) متأثرة بتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في (وول ستريت) متأثرة بتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 5 (كونا) -- هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في (وول ستريت) مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة (أبل) وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي.
وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 19ر39 نقطة أو ما يعادل 67ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 02ر256 نقطة أو ما يعادل 61ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 53ر188 نقطة أو ما يعادل 00ر1 بالمئة.
وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن "المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها".
كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) - شركة (أبل) بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة. (النهاية)
ع س ت / س ع م
وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 19ر39 نقطة أو ما يعادل 67ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 02ر256 نقطة أو ما يعادل 61ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 53ر188 نقطة أو ما يعادل 00ر1 بالمئة.
وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن "المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها".
كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) - شركة (أبل) بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة. (النهاية)
ع س ت / س ع م
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين