  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرئيس التركي يعلن السنوات العشر المقبلة عقد الأسرة والسكان في تركيا

الرئيس التركي يعلن السنوات العشر المقبلة عقد الأسرة والسكان في تركيا

2025-05-23 11:21:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 23 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن السنوات العشر المقبلة ستكون "عقد الأسرة والسكان" في تركيا.
وحذر أردوغان في كلمة خلال المنتدى الدولي للأسرة الذي انطلق أمس الخميس واختتم في مدينة إسطنبول اليوم من انخفاض معدل الإنجاب في تركيا إلى 48ر1 بالمئة لأول مرة في تاريخ الجمهورية معتبرا أن ذلك يشكل كارثة.
وأكد أن الحداثة القائمة على مفهومي الفردية وعدم تكوين أسرة لا يمكن أن تجلب الطمأنينة لا للفرد ولا للمجتمع معربا عن أسفه لكون أسلوب الحياة الذي يعطي الأولوية للراحة الشخصية ينتشر بسرعة في المجتمع بدءا من الشباب.
ولفت إلى أن الفاعلين في السوق العالمي لا يريدون البنية الأسرية القائمة على التضامن مشددا على أن "مكافحة الانحراف والمثلية تمثل نضالا من أجل الحرية والكرامة وإنقاذ مستقبل البشرية".
وأشار الرئيس أردوغان إلى تعرض فنانين ورجال أعمال وساسة وعلماء لحملات تشويه لمجرد أنهم ينتقدون آفة المثلية موضحا أن المنتدى يشارك فيه وزراء من 26 دولة ما يظهر الأهمية التي توليها تلك الدول لمؤسسة الأسرة.
ورأى أن لمؤسسة الأسرة دورا لا غنى عنه في استمرار الجنس البشري حيث إنها تعتبر دعامة أساسية لتماسك المجتمع.
واعتبر أردوغان أن من واجب الجميع مقاومة كافة أنواع التهديدات والهجمات التي تستهدف مؤسسة الأسرة كما ينبغي عليهم إعلاء شأن العائلة وتعزيز دورها.
وينظم المنتدى الدولي للأسرة تحت شعار (حماية الأسرة وتعزيزها في ظل عالم متأثر بالعولمة) ويعقد ضمن نطاق عام الأسرة 2025 الذي أعلنه أردوغان سابقا.
كما ناقش المنتدى عدة مواضيع مثل التهديدات العالمية التي تواجهها الأسرة وتأثيرات الرقمنة على الأسرة والتحولات الثقافية والاتجاهات الديموغرافية فضلا عن قضايا عالمية متعلقة بالأسرة في الجلسة الوزارية بعنوان (دمج السياسات التي تركز على الأسرة: الجهود الوطنية والدولية).
وناقش كذلك مواضيع عديدة من بينها (تكلفة التهديدات العالمية على الأفراد والأسر والمجتمع) و(بين الخيال والواقع: الأسرة في الثقافة والفنون والإعلام) و(الأسرة في عصر الشاشات) و(خرافة الاكتظاظ السكاني: كيف ساهمت الأجندة العالمية في انخفاض عدد السكان). (النهاية)

ط ا / ر ج


MENAFN23052025000071011013ID1109589460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث