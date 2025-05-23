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وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز الشفافية والمسؤولية من أجل سلامة المرضى

وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز الشفافية والمسؤولية من أجل سلامة المرضى

2025-05-23 11:21:51
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 23 - 5 (كونا) -- أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي التزام دولة الكويت بتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في القطاع الصحي بما يخدم سلامة المرضى ويعزز كفاءة المنظومة الصحية.
جاء ذلك في فعالية نظمتها الكويت في جنيف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وحضرها وزراء الصحة وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وعدد من كبار مسؤولي المنظمة وممثلين عن المجالس الطبية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعبر وزير الصحة في كلمة ألقاها الخميس خلال الفعالية عن اعتزاز دولة الكويت باستضافة هذا الحدث المهم الذي يعقد على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية بعنوان "تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال المسؤولية الطبية".
وشدد في كلمته على أن "الكويت ملتزمة بتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في القطاع الصحي بما يخدم سلامة المرضى ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية".
ومن جانبه استعرض رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ الدكتور سلمان الصباح تجربة الكويت الرائدة في تأسيس جهاز متخصص مستقل يعنى بمراجعة السلوك المهني والتحقيق في شكاوى المرضى وإبداء الرأي الفني في القضايا ذات العلاقة وذلك في إطار منظومة متكاملة تضمن الحيادية وتعزز ثقة المواطنين بالنظام الصحي.
وأكد الشيخ سلمان الصباح على أن جهاز المسؤولية الطبية هو منظومة متكاملة تضمن الحيادية وتعزز ثقة المواطنين بالنظام الصحي.
بدورها أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي على أهمية تطوير وتفعيل التشريعات الوطنية المعنية بالمسؤولية الطبية كعنصر أساسي في تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى مشيدة بتجربة الكويت في هذا المجال.
وأكدت بلخي أن تجربة دولة الكويت "مثال متقدم" على مستوى المنطقة في تأسيس نظام مسؤولية طبية متكامل وشفاف يستحق التقدير والتعميم.
في السياق ذاته قال الخبير في منظمة الصحة العالمية جيل كامبل خلال الفعالية إن "هذه التجربة الرائدة يجب توسيع نطاقها لتشمل بلدان الجوار ولتكون نواة لتعاون إقليمي يعزز مبادئ الجودة والمسؤولية في تقديم الرعاية الصحية".
وشهدت الفعالية نقاشات ثرية تناولت أبرز التحديات والتجارب الدولية في مجال الحوكمة الصحية وجرى خلالها التأكيد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات ووضع أطر مرجعية مشتركة للمسؤولية الطبية.
كما قدمت الفعالية جملة من التوصيات أبرزها ضرورة تفعيل التشريعات الوطنية وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية وتشجيع البحث العلمي في قضايا المسؤولية الطبية إلى جانب دعم جهود منظمة الصحة العالمية في بناء القدرات في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. (النهاية) ا م خ / ه س ص

MENAFN23052025000071011013ID1109589459

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