وزير الخارجية الأمريكي يصدر إعفاء مؤقتا لسوريا من العقوبات المفروضة عليها بموجب (قانون قيصر)

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وزير الخارجية الأمريكي يصدر إعفاء مؤقتا لسوريا من العقوبات المفروضة عليها بموجب (قانون قيصر)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 5 (كونا) -- أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب (قانون قيصر) الموقع من قبل الرئيس دونالد ترامب عام 2019 وذلك في إطار تنفيذ تعهد ترامب بشأن رفع العقوبات عن البلاد.
و(قانون قيصر) هو قانون أمريكي "لحماية المدنيين" في سوريا وقع عليه الرئيس ترامب عام 2019 ويتضمن حظر السفر إلى الولايات المتحدة والعزل عن النظام المالي الأمريكي للأجانب الذين يمولون أو يشاركون في أنشطة عرقلة أو منع أو تعطيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي للصراع في سوريا وأفراد عائلاتهم بالإضافة إلى إجراءات أخرى وفق توضيحات منشورة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضح روبيو في بيان أن هدف الإعفاء هو "عدم إعاقة العقوبات لقدرة شركائنا على القيام باستثمارات تدعم الاستقرار وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا حيث ستسهل هذه الإعفاءات توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكن من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا".
واعتبر أن هذه الإجراءات "تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس (ترامب) لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة ليتيح الرئيس ترامب للحكومة السورية فرصة تعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سوريا أو في علاقاتها مع جيرانها وقد أوضح الرئيس أنه يتوقع أن يتبع تخفيف العقوبات باتخاذ إجراءات سريعة من جانب الحكومة السورية بشأن أولويات سياسية مهمة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن الثلاثاء الماضي رغبة الولايات المتحدة في مساعدة الحكومة السورية على النجاح في ظل انفتاح تبديه واشنطن على السلطات السورية الجديدة بلغ ذروته الحالية بقرار الرئيس ترامب في 13 مايو الجاري رفع العقوبات عن دمشق. (النهاية)
ع س ج / ر ج
و(قانون قيصر) هو قانون أمريكي "لحماية المدنيين" في سوريا وقع عليه الرئيس ترامب عام 2019 ويتضمن حظر السفر إلى الولايات المتحدة والعزل عن النظام المالي الأمريكي للأجانب الذين يمولون أو يشاركون في أنشطة عرقلة أو منع أو تعطيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي للصراع في سوريا وأفراد عائلاتهم بالإضافة إلى إجراءات أخرى وفق توضيحات منشورة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضح روبيو في بيان أن هدف الإعفاء هو "عدم إعاقة العقوبات لقدرة شركائنا على القيام باستثمارات تدعم الاستقرار وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا حيث ستسهل هذه الإعفاءات توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكن من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا".
واعتبر أن هذه الإجراءات "تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس (ترامب) لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة ليتيح الرئيس ترامب للحكومة السورية فرصة تعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سوريا أو في علاقاتها مع جيرانها وقد أوضح الرئيس أنه يتوقع أن يتبع تخفيف العقوبات باتخاذ إجراءات سريعة من جانب الحكومة السورية بشأن أولويات سياسية مهمة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن الثلاثاء الماضي رغبة الولايات المتحدة في مساعدة الحكومة السورية على النجاح في ظل انفتاح تبديه واشنطن على السلطات السورية الجديدة بلغ ذروته الحالية بقرار الرئيس ترامب في 13 مايو الجاري رفع العقوبات عن دمشق. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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