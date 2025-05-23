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وزير الخارجية الأمريكي يصدر إعفاء مؤقتا لسوريا من العقوبات المفروضة عليها بموجب (قانون قيصر)

وزير الخارجية الأمريكي يصدر إعفاء مؤقتا لسوريا من العقوبات المفروضة عليها بموجب (قانون قيصر)

2025-05-23 11:21:51
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 5 (كونا) -- أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب (قانون قيصر) الموقع من قبل الرئيس دونالد ترامب عام 2019 وذلك في إطار تنفيذ تعهد ترامب بشأن رفع العقوبات عن البلاد.
و(قانون قيصر) هو قانون أمريكي "لحماية المدنيين" في سوريا وقع عليه الرئيس ترامب عام 2019 ويتضمن حظر السفر إلى الولايات المتحدة والعزل عن النظام المالي الأمريكي للأجانب الذين يمولون أو يشاركون في أنشطة عرقلة أو منع أو تعطيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي للصراع في سوريا وأفراد عائلاتهم بالإضافة إلى إجراءات أخرى وفق توضيحات منشورة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضح روبيو في بيان أن هدف الإعفاء هو "عدم إعاقة العقوبات لقدرة شركائنا على القيام باستثمارات تدعم الاستقرار وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا حيث ستسهل هذه الإعفاءات توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكن من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا".
واعتبر أن هذه الإجراءات "تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس (ترامب) لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة ليتيح الرئيس ترامب للحكومة السورية فرصة تعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سوريا أو في علاقاتها مع جيرانها وقد أوضح الرئيس أنه يتوقع أن يتبع تخفيف العقوبات باتخاذ إجراءات سريعة من جانب الحكومة السورية بشأن أولويات سياسية مهمة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن الثلاثاء الماضي رغبة الولايات المتحدة في مساعدة الحكومة السورية على النجاح في ظل انفتاح تبديه واشنطن على السلطات السورية الجديدة بلغ ذروته الحالية بقرار الرئيس ترامب في 13 مايو الجاري رفع العقوبات عن دمشق. (النهاية)

ع س ج / ر ج


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