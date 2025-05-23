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وزير الخارجية الأمريكي يبحث شؤونا اقصادية مع رئيس وزراء كردستان العراق

وزير الخارجية الأمريكي يبحث شؤونا اقصادية مع رئيس وزراء كردستان العراق

2025-05-23 11:21:51
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 5 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عددا من الملفات تصدرها الجانب الاقتصادي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اللقاء الذي جرى في واشنطن تم خلاله بحث "فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق".
وأضاف البيان أن الوزير روبيو "أشاد برئيس الوزراء لإتمامه إبرام صفقات مع شركات أمريكية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في الإقليم ما سيساعد العراق على تحقيق استقلاله في مجال الطاقة".
وأشار إلى أن الجانبين أكدا كذلك اهتمامهما المشترك بحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية في العراق وسوريا حيث أكد الوزير روبيو دعم الولايات المتحدة القوي والمرن للاقليم باعتباره ركيزة أساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق.
وكان روبيو قد أجرى في 25 فبراير الماضي محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شملت ملفات بينها الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وأهمية استقرار العراق وسيادته فضلا عن مسألة الحد من نفوذ إيران في المنطقة.
والتزم الجانبان بمواصلة التشاور بشأن القضايا في المنطقة وتعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق ومواصلة الجهود لمنع ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) من العودة مجددا لزعزعة استقرار المنطقة. (النهاية)

ع س ج / ر ج


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