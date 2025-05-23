وزير الخارجية الأمريكي يبحث شؤونا اقصادية مع رئيس وزراء كردستان العراق

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وزير الخارجية الأمريكي يبحث شؤونا اقصادية مع رئيس وزراء كردستان العراق
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 5 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عددا من الملفات تصدرها الجانب الاقتصادي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اللقاء الذي جرى في واشنطن تم خلاله بحث "فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق".
وأضاف البيان أن الوزير روبيو "أشاد برئيس الوزراء لإتمامه إبرام صفقات مع شركات أمريكية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في الإقليم ما سيساعد العراق على تحقيق استقلاله في مجال الطاقة".
وأشار إلى أن الجانبين أكدا كذلك اهتمامهما المشترك بحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية في العراق وسوريا حيث أكد الوزير روبيو دعم الولايات المتحدة القوي والمرن للاقليم باعتباره ركيزة أساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق.
وكان روبيو قد أجرى في 25 فبراير الماضي محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شملت ملفات بينها الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وأهمية استقرار العراق وسيادته فضلا عن مسألة الحد من نفوذ إيران في المنطقة.
والتزم الجانبان بمواصلة التشاور بشأن القضايا في المنطقة وتعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق ومواصلة الجهود لمنع ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) من العودة مجددا لزعزعة استقرار المنطقة. (النهاية)
ع س ج / ر ج
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اللقاء الذي جرى في واشنطن تم خلاله بحث "فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق".
وأضاف البيان أن الوزير روبيو "أشاد برئيس الوزراء لإتمامه إبرام صفقات مع شركات أمريكية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في الإقليم ما سيساعد العراق على تحقيق استقلاله في مجال الطاقة".
وأشار إلى أن الجانبين أكدا كذلك اهتمامهما المشترك بحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية في العراق وسوريا حيث أكد الوزير روبيو دعم الولايات المتحدة القوي والمرن للاقليم باعتباره ركيزة أساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق.
وكان روبيو قد أجرى في 25 فبراير الماضي محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شملت ملفات بينها الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وأهمية استقرار العراق وسيادته فضلا عن مسألة الحد من نفوذ إيران في المنطقة.
والتزم الجانبان بمواصلة التشاور بشأن القضايا في المنطقة وتعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق ومواصلة الجهود لمنع ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) من العودة مجددا لزعزعة استقرار المنطقة. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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