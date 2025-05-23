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وزير الخارجية الأمريكي يلتقي معارضين فنزويليين فروا إلى الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي معارضين فنزويليين فروا إلى الولايات المتحدة

2025-05-23 11:21:51
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 5 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة بخمسة معارضين فنزويليين فارين من بلادهم في ظل استمرار الخلاف السياسي الأمريكي الفنزويلي منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية أواخر يوليو الماضي وتنازعت المعارضة والرئيس المنتهية ولايته الفوز بها.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن روبيو "أشاد بهؤلاء القادة لشجاعتهم في مواجهة قمع (الرئيس نيكولاس) مادورو وطغيانه المستمر وأعرب عن امتنانه لجميع المشاركين في هذه العملية كما أشاد بصمود ماريا كورينا ماتشادو (زعيمة المعارضة) التي لا تزال في فنزويلا".
وأضاف البيان أن الوزير روبيو "أعرب عن قلقه إزاء الاعتقال التعسفي وغير المبرر لزعيم المعارضة خوان بابلو غوانيبا وأكثر من 70 شخصا وسط موجة جديدة من القمع من نظام مادورو".
وجدد التأكيد على "دعم الولايات المتحدة لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وكذلك العودة الآمنة للأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب المعتقلين تعسفيا في فنزويلا".
واعترفت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي بمرشح المعارضة في فنزويلا إدموندو غونزاليس على أنه فائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو 2024 "نظرا للأدلة الساحقة".
وأكدت الإدارة الأمريكية أنها "ترفض مزاعم مادورو غير المؤكدة ضد زعماء المعارضة" معتبرة أن "تهديدات مادورو وممثليه باعتقال زعماء المعارضة بما في ذلك إدموندو غونزاليس (مرشح المعارضة) وماريا كورينا ماتشادو (زعيمة المعارضة) هي محاولة غير ديمقراطية لقمع المشاركة السياسية والاحتفاظ بالسلطة" وفق بيان سابق.
وخرجت احتجاجات في فنزويلا للتظاهر ضد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته مادورو الذي يحكم البلاد منذ وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز سنة 2013. (النهاية)

ع س ج / ر ج


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