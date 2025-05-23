وزير الخارجية الأمريكي يلتقي معارضين فنزويليين فروا إلى الولايات المتحدة

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وزير الخارجية الأمريكي يلتقي معارضين فنزويليين فروا إلى الولايات المتحدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 5 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة بخمسة معارضين فنزويليين فارين من بلادهم في ظل استمرار الخلاف السياسي الأمريكي الفنزويلي منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية أواخر يوليو الماضي وتنازعت المعارضة والرئيس المنتهية ولايته الفوز بها.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن روبيو "أشاد بهؤلاء القادة لشجاعتهم في مواجهة قمع (الرئيس نيكولاس) مادورو وطغيانه المستمر وأعرب عن امتنانه لجميع المشاركين في هذه العملية كما أشاد بصمود ماريا كورينا ماتشادو (زعيمة المعارضة) التي لا تزال في فنزويلا".
وأضاف البيان أن الوزير روبيو "أعرب عن قلقه إزاء الاعتقال التعسفي وغير المبرر لزعيم المعارضة خوان بابلو غوانيبا وأكثر من 70 شخصا وسط موجة جديدة من القمع من نظام مادورو".
وجدد التأكيد على "دعم الولايات المتحدة لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وكذلك العودة الآمنة للأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب المعتقلين تعسفيا في فنزويلا".
واعترفت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي بمرشح المعارضة في فنزويلا إدموندو غونزاليس على أنه فائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو 2024 "نظرا للأدلة الساحقة".
وأكدت الإدارة الأمريكية أنها "ترفض مزاعم مادورو غير المؤكدة ضد زعماء المعارضة" معتبرة أن "تهديدات مادورو وممثليه باعتقال زعماء المعارضة بما في ذلك إدموندو غونزاليس (مرشح المعارضة) وماريا كورينا ماتشادو (زعيمة المعارضة) هي محاولة غير ديمقراطية لقمع المشاركة السياسية والاحتفاظ بالسلطة" وفق بيان سابق.
وخرجت احتجاجات في فنزويلا للتظاهر ضد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته مادورو الذي يحكم البلاد منذ وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز سنة 2013. (النهاية)
ع س ج / ر ج
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن روبيو "أشاد بهؤلاء القادة لشجاعتهم في مواجهة قمع (الرئيس نيكولاس) مادورو وطغيانه المستمر وأعرب عن امتنانه لجميع المشاركين في هذه العملية كما أشاد بصمود ماريا كورينا ماتشادو (زعيمة المعارضة) التي لا تزال في فنزويلا".
وأضاف البيان أن الوزير روبيو "أعرب عن قلقه إزاء الاعتقال التعسفي وغير المبرر لزعيم المعارضة خوان بابلو غوانيبا وأكثر من 70 شخصا وسط موجة جديدة من القمع من نظام مادورو".
وجدد التأكيد على "دعم الولايات المتحدة لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وكذلك العودة الآمنة للأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب المعتقلين تعسفيا في فنزويلا".
واعترفت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي بمرشح المعارضة في فنزويلا إدموندو غونزاليس على أنه فائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو 2024 "نظرا للأدلة الساحقة".
وأكدت الإدارة الأمريكية أنها "ترفض مزاعم مادورو غير المؤكدة ضد زعماء المعارضة" معتبرة أن "تهديدات مادورو وممثليه باعتقال زعماء المعارضة بما في ذلك إدموندو غونزاليس (مرشح المعارضة) وماريا كورينا ماتشادو (زعيمة المعارضة) هي محاولة غير ديمقراطية لقمع المشاركة السياسية والاحتفاظ بالسلطة" وفق بيان سابق.
وخرجت احتجاجات في فنزويلا للتظاهر ضد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته مادورو الذي يحكم البلاد منذ وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز سنة 2013. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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