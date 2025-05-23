موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) برن - منظمة الصحة العالمية تعلن فوز الصينية هوالي وانغ وإدارة الخدمات الصحية لكبار السن في وزارة الصحة بدولة الكويت بجائزة (صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتعزيز صحة كبار السن) لعام 2025 تقديرا لإسهاماتهما البارزة في تعزيز صحة كبار السن على المستويين الوطني والعالمي.

الكويت - وزارة الداخلية تعلن حظر عمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية في كل الطرق بجميع مناطق البلاد اعتبارا من الأول من يونيو حتى نهاية شهر أغسطس المقبلين من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن المباحثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها.

مسقط - وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي يقول إن الجولة الخامسة من المحادثات "غير المباشرة" بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي أحرزت بعض التقدم لكن من دون التوصل إلى نتائج حاسمة.

واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب (قانون قيصر) الموقع من قبل الرئيس دونالد ترامب عام 2019 وذلك في إطار تنفيذ تعهد ترامب بشأن رفع العقوبات عن البلاد.

إسطنبول - وكالة (الأناضول) التركية للأنباء تذكر أن السلطات اعتقلت 44 شخصا في إطار "تحقيق واسع" بشأن "الفساد" يستهدف موظفي بلدية (إسطنبول) وتوضح أن التحقيق يستهدف "مسؤولين كبار" لهم صلة بمرشح حزب (الشعب الجمهوري) أكبر حزب معارض في تركيا وعمدة (إسطنبول) السابق أكرم إمام أوغلو. (النهاية) ر ج