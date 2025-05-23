موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - وزارة الداخلية تعلن حظر عمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية في كل الطرق بجميع مناطق البلاد اعتبارا من الأول من يونيو حتى نهاية شهر أغسطس المقبلين من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن المباحثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها.
مسقط - وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي يقول إن الجولة الخامسة من المحادثات "غير المباشرة" بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي أحرزت بعض التقدم لكن من دون التوصل إلى نتائج حاسمة.
واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب (قانون قيصر) الموقع من قبل الرئيس دونالد ترامب عام 2019 وذلك في إطار تنفيذ تعهد ترامب بشأن رفع العقوبات عن البلاد.
إسطنبول - وكالة (الأناضول) التركية للأنباء تذكر أن السلطات اعتقلت 44 شخصا في إطار "تحقيق واسع" بشأن "الفساد" يستهدف موظفي بلدية (إسطنبول) وتوضح أن التحقيق يستهدف "مسؤولين كبار" لهم صلة بمرشح حزب (الشعب الجمهوري) أكبر حزب معارض في تركيا وعمدة (إسطنبول) السابق أكرم إمام أوغلو. (النهاية) ر ج
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