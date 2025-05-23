ألمانيا هجوم بسكين يوقع جرحى في محطة للقطارات

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ألمانيا هجوم بسكين يوقع جرحى في محطة للقطارات
(MENAFN- Al-Anbaa)
جرح 12 شخصا على الأقل في هجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا الجمعة، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء والشرطة المحلية التي أعلنت توقيف مشتبه به.وجاء في منشور لشرطة هامبورغ على منصة «إكس»: «وفق المعلومات الأولية، جرح شخص عددا من الأشخاص بسكين في محطة القطارات الرئيسية»، في حين أفاد متحدث باسم جهاز الإطفاء لوكالة «فرانس برس» بإصابة 12 شخصا، حياة بعضهم في خطر.
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