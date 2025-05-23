ألمانيا هجوم بسكين يوقع جرحى في محطة للقطارات

جرح 12 شخصا على الأقل في هجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا الجمعة، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء والشرطة المحلية التي أعلنت توقيف مشتبه به.

وجاء في منشور لشرطة هامبورغ على منصة «إكس»: «وفق المعلومات الأولية، جرح شخص عددا من الأشخاص بسكين في محطة القطارات الرئيسية»، في حين أفاد متحدث باسم جهاز الإطفاء لوكالة «فرانس برس» بإصابة 12 شخصا، حياة بعضهم في خطر.