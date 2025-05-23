باكستان والهند تمددان حظر المجال الجوي المتبادل حتى أواخر يونيو المقبل

باكستان والهند تمددان حظر المجال الجوي المتبادل حتى أواخر يونيو المقبل
أعلنت سلطات الطيران في إسلام آباد ونيودلهي تمديد الحظر المفروض على استخدام شركات الطيران الهندية والباكستانية المجال الجوي لكل منهما، بعد أعنف مواجهة بين الخصمين النوويين منذ عقود.
يأتي ذلك بعد أكثر من شهر على هجوم شنه مسلحون في الثاني والعشرين من أبريل الماضي أسفر عن مقتل 26 شخصا، وأشعل نزاعا عسكريا بين البلدين استمر أربعة أيام.
وأسفرت المواجهة المسلحة بين البلدين، والتي تخللتها هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية، عن مقتل 70 شخصا على الأقل ونزوح الآلاف من كلا الجانبين، إلى أن أعلنت في 10 الجاري هدنة بمبادرة مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية في 24 ابريل الماضي، لتحذو الهند حذوها بعد أيام، على أن يستمر الحظر حتى 23 الجاري.
وجاء في بيان صادر عن الهيئة الناظمة للطيران في باكستان «ما من رحلة لشركات الطيران الهندية أو المتعاونين معها سيسمح لها باستخدام المجال الجوي الباكستاني»، مع الإشارة إلى تمديد الحظر حتى صباح 24 يونيو المقبل.
وأوضح البيان أن «الحظر يسري أيضا على الطائرات الحربية الهندية».وردت وزارة الطيران المدني الهندية بالمثل، وأعلنت «تمديد الإشعار لطياري الرحلات الباكستانية لمدة شهر»، حتى 23 يونيو المقبل.
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