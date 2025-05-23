باكستان والهند تمددان حظر المجال الجوي المتبادل حتى أواخر يونيو المقبل

أعلنت سلطات الطيران في إسلام آباد ونيودلهي تمديد الحظر المفروض على استخدام شركات الطيران الهندية والباكستانية المجال الجوي لكل منهما، بعد أعنف مواجهة بين الخصمين النوويين منذ عقود.

يأتي ذلك بعد أكثر من شهر على هجوم شنه مسلحون في الثاني والعشرين من أبريل الماضي أسفر عن مقتل 26 شخصا، وأشعل نزاعا عسكريا بين البلدين استمر أربعة أيام.

وأسفرت المواجهة المسلحة بين البلدين، والتي تخللتها هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية، عن مقتل 70 شخصا على الأقل ونزوح الآلاف من كلا الجانبين، إلى أن أعلنت في 10 الجاري هدنة بمبادرة مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية في 24 ابريل الماضي، لتحذو الهند حذوها بعد أيام، على أن يستمر الحظر حتى 23 الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة الناظمة للطيران في باكستان «ما من رحلة لشركات الطيران الهندية أو المتعاونين معها سيسمح لها باستخدام المجال الجوي الباكستاني»، مع الإشارة إلى تمديد الحظر حتى صباح 24 يونيو المقبل.

وأوضح البيان أن «الحظر يسري أيضا على الطائرات الحربية الهندية».

وردت وزارة الطيران المدني الهندية بالمثل، وأعلنت «تمديد الإشعار لطياري الرحلات الباكستانية لمدة شهر»، حتى 23 يونيو المقبل.