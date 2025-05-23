محكمة أميركية تعلق مؤقتا قرار ترامب بمنع جامعة هارفارد من تدريس الطلبة الأجانب

أصدرت محكمة أميركية في ولاية (ماساتشوستس) الجمعة أمرا تقييدا مؤقتا يعلق قرار الحكومة الفيدرالية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب على خلفية خلافات مرتبطة باحتجاجات طلابية دعت لإيقاف الحرب على غزة.

وجاء في الوثيقة القضائية أن إصدار أمر تقييدي مؤقت مبرر للحفاظ على الوضع الراهن ريثما تعقد جلسة استماع للنظر في مرافعات الطرفين (الحكومة والجامعة) مشيرة إلى أن رفض الطلب كان سيلحق بجامعة هارفارد " ضررا فوريا لا يمكن إصلاحه ".

وأكدت الجامعة عبر موقعها الرسمي أنها حصلت على أمر قضائي يعطل مؤقتا تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقضي بحرمانها من تسجيل الطلبة الدوليين ورعاية الباحثين الدوليين واصفة القرار بأنه "انتهاك صارخ للتعديل الأول" من الدستور الأميركي المتعلق بالحريات العامة بما فيها حرية التعبير.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم قد أصدرت الخميس قرارا يقضي بإنهاء مشاركة جامعة هارفارد في برنامج تبادل الطلبة والزوار الأجانب التابع للحكومة الفيدرالية وهو ما يعني حرمان الجامعة من تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب في المستقبل والزام الطلبة الأجانب الحاليين بالانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني.

كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن القرار يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الجامعة بعد رفضها الاستجابة لمطالب حكومية باتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد الطلبة الداعمين لغزة والمظاهرات المنادية بإنهاء حرب الإبادة الجماعية على القطاع المحاصر التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وأعلنت جامعة هارفارد منتصف أبريل الماضي رفضها تهديد الحكومة الفيدرالية بإيقاف تمويل حكومي عنها إذا لم تتخذ إجراءات عقابية ضد الطلبة الذين تظاهروا للمطالبة بإيقاف الحرب على غزة وتشدد الاجراءات من أجل تقليل فرص اندلاع مظاهرات في المستقبل أو جعل اندلاعها غير ممكن أو شبه مستحيل دون تعرض الطلبة والجامعة لاجراءات عقابية.