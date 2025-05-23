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مجمع الملك الحسين للأعمال يحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بأجواء مميزة

مجمع الملك الحسين للأعمال يحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بأجواء مميزة

2025-05-23 11:18:52
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


احتفل مجمع الملك الحسين للأعمال، أول من أمس، بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، مجسداً من خلال الاحتفال العلاقة العميقة بين الاستقلال والإبداع الأردني، وبين التقدم الوطني والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وجاء هذا الاحتفال من منطلق إيمان المجمع بأن الاستقلال لم يكن محطة في التاريخ، بل انطلاقة لرؤية متجددة تتجسد في الابتكار، وتمكين الإنسان، وبناء مؤسسات وطنية تليق بالأردن وتخدم تطلعات شعبه، وهي القيم ذاتها التي تأسس عليها المجمع، ويواصل من خلالها أداء دوره كمركز يحتضن الريادة، ويعكس روح الأردن العصري المتجذر في تاريخه والمنفتح على المستقبل.
وكان الاحتفال قد استهل بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي للمجمع، المهندس عمار عز الدين، رحب فيها بالحضور، وعبر عن اعتزاز أسرة المجمع بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكداً أن مجمع الملك الحسين للأعمال هو ترجمة حقيقية لرؤية جلالة الملك في بناء الأردن الحديث، واستثمار طاقات شبابه في بيئة تحتضن الأفكار وتحفز على الابتكار.
وتضمن الحفل مجموعة من الفعاليات الوطنية والفنية التي عبرت عن وحدة الأردنيين وغنى الموروث الثقافي، من بينها عروض لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، وعرض مميز لوحدة الهجانة الملكية، وفقرة استعراضية لخيالة فرسان الأمن العام، بالإضافة إلى عرض فلكلوري مهيب لوحدة الهجانة وفرقة السامر الأردنية، فضلاً عن عرض لشاعر وعازف الربابة من وحدة الهجانة، وعرض للصقور. كذلك، اشتمل موقع الاحتفال على أركان تراثية، مثل خبز الطابون، وبيت الشعر الذي جمع الحضور على صور تعبر عن الوفاء للأصالة والهوية.
ويواصل مجمع الملك الحسين للأعمال أداء رسالته كحاضنة للإبداع والتنمية، ومجتمع حضري متكامل يواكب طموحات الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، بروح استقلال متجددة، وولاء راسخ للقيادة، وانتماء لا يتغير للأردن؛ الوطن والقيم.

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