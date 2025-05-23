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البورصة ترتفع 1.18 % في أسبوع

البورصة ترتفع 1.18 % في أسبوع

2025-05-23 11:18:51
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 2650.6 نقطة مقارنة مع 2619.5 نقطة للأسبوع الذي سبقه بارتفاع نسبته 1.18 %.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.63 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.33 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.13 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 18/05 – 22/05 حوالي 10.1 مليون دينار، مقارنة مع 9.1 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه وبنسبة ارتفاع بلغت 11.1 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الحالي، حوالي 50.6 مليون دينار مقارنة مع 45.5 مليون دينار للأسبوع السابق.

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