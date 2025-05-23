البورصة ترتفع 1.18 % في أسبوع

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البورصة ترتفع 1.18 % في أسبوع
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 2650.6 نقطة مقارنة مع 2619.5 نقطة للأسبوع الذي سبقه بارتفاع نسبته 1.18 %.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.63 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.33 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.13 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 18/05 – 22/05 حوالي 10.1 مليون دينار، مقارنة مع 9.1 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه وبنسبة ارتفاع بلغت 11.1 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الحالي، حوالي 50.6 مليون دينار مقارنة مع 45.5 مليون دينار للأسبوع السابق.
جريدة الغد
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 2650.6 نقطة مقارنة مع 2619.5 نقطة للأسبوع الذي سبقه بارتفاع نسبته 1.18 %.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.63 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.33 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.13 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 18/05 – 22/05 حوالي 10.1 مليون دينار، مقارنة مع 9.1 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه وبنسبة ارتفاع بلغت 11.1 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الحالي، حوالي 50.6 مليون دينار مقارنة مع 45.5 مليون دينار للأسبوع السابق.
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