403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
السياحة الصادرة ترتفع 3.4%
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- ارتفعت أعداد السياح الأردنيين المغادرين إلى الخارج بنسبة 3.4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر الأرقام الأولية الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية، فإن أعداد المغادرين الأردنيين للسياحة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 528.5 ألف مسافر يقابله لنفس الفترة 511.3 من العام الماضي بزيادة مقدارها تتجاوز 17.2 ألف مسافر.
وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر أكدت في وقت سابق أن الوجهات السياحية المفضلة للسياح الأردنيين هي تركيا بمختلف مناطقها إضافة إلى مصر.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر نيسان (أبريل) من عام 2025 بنسبة 6.5 % ليبلغ 155.4 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً خلال الثلث الأول من عام 2025 نسبته 12.8 %، ليصل إلى 646.0 مليون دولار.
محمد أبو الغنم
عمان- ارتفعت أعداد السياح الأردنيين المغادرين إلى الخارج بنسبة 3.4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر الأرقام الأولية الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية، فإن أعداد المغادرين الأردنيين للسياحة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 528.5 ألف مسافر يقابله لنفس الفترة 511.3 من العام الماضي بزيادة مقدارها تتجاوز 17.2 ألف مسافر.
وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر أكدت في وقت سابق أن الوجهات السياحية المفضلة للسياح الأردنيين هي تركيا بمختلف مناطقها إضافة إلى مصر.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر نيسان (أبريل) من عام 2025 بنسبة 6.5 % ليبلغ 155.4 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً خلال الثلث الأول من عام 2025 نسبته 12.8 %، ليصل إلى 646.0 مليون دولار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين