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السياحة الصادرة ترتفع 3.4%

السياحة الصادرة ترتفع 3.4%

2025-05-23 11:18:51
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم


عمان- ارتفعت أعداد السياح الأردنيين المغادرين إلى الخارج بنسبة 3.4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر الأرقام الأولية الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية، فإن أعداد المغادرين الأردنيين للسياحة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 528.5 ألف مسافر يقابله لنفس الفترة 511.3 من العام الماضي بزيادة مقدارها تتجاوز 17.2 ألف مسافر.
وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر أكدت في وقت سابق أن الوجهات السياحية المفضلة للسياح الأردنيين هي تركيا بمختلف مناطقها إضافة إلى مصر.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر نيسان (أبريل) من عام 2025 بنسبة 6.5 % ليبلغ 155.4 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً خلال الثلث الأول من عام 2025 نسبته 12.8 %، ليصل إلى 646.0 مليون دولار.

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