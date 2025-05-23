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42 مهمة لتمكين الاتصالات والتقنية والريادة

42 مهمة لتمكين الاتصالات والتقنية والريادة

2025-05-23 11:18:51
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين


أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها تعمل على تطوير وتمكين قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، ضمن إستراتيجية تتضمن 10 محاور ومهام رئيسة.
وأوضحت الوزارة، خلال مراجعة لإستراتيجيتها الجديدة التي ستغطي الفترة من 2024 إلى 2028، أن المحاور والمهام الرئيسة العشرة ستتضمن نحو 42 مهمة فرعية ستدعم الأهداف الإستراتيجية للحكومة في القطاع، وليعمل بدوره على تمكين القطاعات الأخرى.
إدارة وتمكين التحول الرقمي
قالت الإستراتيجية "إن الوزارة ستعمل على تطوير وتعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية لقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، بما يشمل الخدمات المشتركة والبيانات الحكومية المفتوحة والمؤمنة".
وأكدت الإستراتيجية أن الوزارة ستعمل على تقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة ذات كفاءة عالية وتركز على تحسين رحلة المستخدم وتبسيط الإجراءات الحكومية، والعمل على تعزيز منظومة الأمن السيبراني من خلال حماية الأنظمة والمنصات الرقمية والتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لضمان استمرارية الأعمال الرقمية.
وأشارت إلى العمل على تصميم وتطوير المنصات الرقمية الحكومية الموحدة (مثل تطبيق ومنصة سند)، وتنفيذ التحسينات اللازمة استنادا إلى ملاحظات المستخدمين وتحليل البيانات التشغيلية، وتمكين المؤسسات الحكومية من التحول الرقمي عبر تقديم الدعم الفني والاستشارات ومتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية.
وأوضحت أهمية العمل على تنمية المهارات الرقمية الوطنية وتطوير قدرات الموارد البشرية لدعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال من خلال برامج تدريب وتطوير تقنية متخصصة، وإزالة العوائق أمام استخدام الخدمات المالية والرقمية وتسهيل الوصول الشامل للخدمات الرقمية من قبل جميع فئات المجتمع.
وبينت الإستراتيجية أن الوزارة ستعمل على إدارة وتشغيل الهوية الرقمية الوطنية وبوابات الدخول الموحد وتوفير خدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الرقمي والتوثيق البيومتري، ورقمنة المدفوعات والمقبوضات الحكومية وتنويع وسائل الرقمنة عبر الاستفادة من قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة في المملكة، فضلا عن التعاون مع البنك المركزي الأردني لتنفيذ متطلبات الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والاستراتيجية الوطنية للمدوفوعات الإلكترونية ذات العلاقة.
وقالت "إن الوزارة ستعمل على إدارة وتشغيل ومراقبة شبكة الحكومة الإلكترونية بما يشمل الاتصال بين المؤسسات الحكومية والبنية السحابية، وإدارة وتشغيل قنوات الربط البيني الحكومية وواجهات البرمجة المفتوحة لتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية وتعزيز تبادل البيانات بشكل آمن، وتحقيق الجودة والامتثال في الخدمات الرقمية من خلال تطوير معايير الفحص وضبط جودة الأنظمة والتطبيقات الحكومية".
وأشارت إلى العمل على تشغيل وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت الحكومية وضمان استمرارية عمل الأجهزة المرتبطة بالشبكة الحكومية بموثوقية عالية وإدارة وتسجيل النطاقات الوطنية الخاصة بشبكة الإنترنت (دوت الأردن، دوت جو) وتنظيم استخدامها بما يضمن سلامة الهوية الرقمية الوطنية.
تنظيم ودعم ريادة الأعمال
وفي مجال ريادة الأعمال، قالت الإستراتيجية "إن الوزارة ستعمل على تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال الرقمية، وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية وإزالة العوائق أمامها والعمل على إيجاد مصادر لتمويل الاستثمار في المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".
وأشارت إلى أهمية العمل على مساعدة الشركات الريادية الأردنية في الوصول للأسواق وفتح أسواق جديدة لها، والعمل على مشاريع جديدة لخلق مساحة لرواد الأعمال الرياديين الشباب، وتأسيس ودعم المبادرات التي تدعم الابتكار، علاوة على بناء الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال الابتكار.
دعم تنظيم قطاع الاتصالات
وعلى صعيد دعم تنظيم قطاع الاتصالات وإدارة الموارد الاتصالات والمعلومات، قالت الإستراتيجية إن الوزارة ستعمل على إعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على إنفاذ السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات بهدف توسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد أفقيا وعموديا وتحديثها بما يضمن تحقيق الشمول الرقمي.
وأكدت أن الوزارة ستعمل على مهمة تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين كافة الجهات المعنية من إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات، ووضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في القطاع لتسهيل ممارسة أعمالها في المملكة، والعمل على تعزيز مكانة المملكة التنافسية في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة وعلى جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية.
إدارة وإنشاء مستودعات البيانات
وأشارت الإستراتيجية إلى أهمية العمل على إنشاء وإدارة مستودعات البيانات الحكومية، بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية المتوفرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات والإستراتيجيات والقرارات المتخذة من قبل صناع القرار.
الأطر القانونية والتنظيمية
وقالت الإستراتيجية "سيجري العمل على إعداد ومتابعة تنفيذ الأطر القانونية والتنظيمية لقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد والاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي وريادة الأعمال".
تعزيز ترتيب الأردن بالتقارير الدولية
وأشارت إلى أهمية العمل على جمع وتحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة وإعداد التقارير والدراسات اللازمة لتوضيح الاتجاهات والتطورات الاقتصادية، ما يسهم في تطوير إستراتيجيات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة وبما يضمن تحسين أداء المملكة في التقارير الدولية.
شبكة الألياف الضوئية
ولفتت الإستراتيجية إلى أهمية مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية للمساهمة في تطوير نظام التعليم الأردني، والمساهمة في تطوير النظام الاجتماعي والصحية، وتحسين الخدمات الحكومية من خلال بناء شبكة نطاق عريض ذات سرعات عالية تدعم التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخدمية المختلفة.
ولفتت إلى العمل على استدامة البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية في جميع أنحاء المملكة، وتشغيل وتأجير شبكة الألياف الضوئية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
إدارة مراكز الخدمات
وأكدت الإستراتيجية العمل على إنشاء وتوسيع نطاق مراكز الخدمات الشاملة للعمل على تقديم خدمات مميزة لمختلف فئات المواطنين وسهولة حصول المواطن على احتياجاته من الخدمات في مكان واحد وفي أي وقت، إضافة إلى تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية.
تبني الذكاء الاصطناعي
وأوضحت أن الوزارة ستعمل على إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لبناء منظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي، وتحفيز الجهات الحكومية على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن تحسين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
تعزيز المهارات الرقمية
وعلى صعيد متصل، أكدت الإستراتيجية أهمية تخطيط وتنفيذ مبادرات شاملة ودامجة، تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية وتطوير قطاع تقنية المعلومات.
وأشارت إلى العمل على تنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية لزيادة الوعي بأهمية التقنية في تحقيق التنمية.

MENAFN23052025000072011014ID1109589421

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