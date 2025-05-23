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%78.2 نسبة الإنجاز بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية

%78.2 نسبة الإنجاز بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية

2025-05-23 11:18:50
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة


عمان- وصلت نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية(2024-2018) حتى شهر أيار (مايو) الحالي إلى نحو78.2 % وفق ما أظهرت البيانات المحدثة لمنصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ووفق البيانات المحدثة التي رصدتها "الغد"، وصل عدد الإجراءات الإصلاحية التي تم إنجازها في 12 محورا وقطاعا مستهدفا في المصفوفة إلى نحو 315 إجراء إصلاحيا منذ إطلاق المصفوفة عام 2018 حتى شهر أيار (مايو) الحالي، من إجمالي عدد الإجراءات البالغ نحو 403 إجراءات، في حين ما يزال حوالي 88 من الإجراءات في حال التنفيذ ومن المتوقع أن يتم تنفيذها حتى نهاية 2025.
وبحسب بيانات المصفوفة تحققت النسبة الأعلى من إنجاز الإجراءات الإصلاحية في قطاعات الزراعة، والمياه، إضافة إلى السياسة المالية وقطاع تحسين كفاءة القطاع العام، وبيئة الأعمال، والتي تراوحت ما بين 91-86 %.
في المقابل أنجزت النسبة الأقل من الإجراءات الإصلاحية في قطاعات النقل والسياحة والطاقة والتمويل ورأس المال، والتي تراوحت بين 68 -58 %.
مصفوفة الإصلاح الاقتصادي
وقامت الحكومة وبدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية بتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.
وشرعت الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ عام 2018، إذ تم إطلاق المصفوفة بصفة رسمية خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شهر شباط ( فبراير) من عام 2019.
ويشار إلى أنه يتم تمويل تنفيذ هذه المصفوفة من قبل الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية التابع لمجموعة البنك الدولي، والذي تم تدشينه في الأردن عام 2019، ووصلت قيمة التزامات المانحين للصندوق في المملكة إلى أكثر من 70 مليون دولار، مع تخصيص 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار تستخدم للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا (COVID-19) للفئات الأكثر فقرا وضعفا.
وتتكون المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.
وترتبط مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الاقتصادي، حيث تتناول بشكل مباشر العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسة التي تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من مصفوفة الإصلاحات.
وتستهدف المصفوفة 12 محورا وقطاعا، وهي المالية العامة وتعزيز كفاءة القطاع العام، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والترويج إلى الاستثمار والصادرات، إلى جانب الحصول على التمويل وسوق رأس المال فضلا عن سوق العمل وتنمية المهارات.
ويضاف إلى ذلك محاور تعزيز الحماية الاجتماعية وقطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والسياحة.
وقررت الحكومة في نهاية عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا، تحديث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) وتوسيعها إلى 12 محورا بدلا من 9 وتمديد العمل بها لعام إضافي، مع إضافة ثلاثة محاور جديدة؛ كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، مع فصل المحور الخاص بالمياه والزراعة إلى ركيزتين.
ورغم تحديد الحكومة سابقا الانتهاء من إنجاز كامل مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بنهاية العام الماضي، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها بعد، ولم يصدر عنها أي إعلان يتعلق بتمديد العمل بها كما أعلن في عام 2022.
نسب الإنجاز المحققة
وبالانتقال إلى بيانات المنصة، سجل قطاع الزراعة أعلى معدل إنجاز في المحاور والقطاعات المستهدفة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2024-2018)، إذ بلغ معدل إنجازه 91 % بتنفيذه 21 إجراء إصلاحيا حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ آخر إجراءين إصلاحيين في القطاع قبل نهاية العام الحالي، وهما موافقة مجلس الوزراء على إطار الدعم الذكي وإنتاجية المياه مع التركيز على إعادة تنظيم الحوافز لتعظيم الكفاءة في استخدام المياه، إضافة لربط البرنامج الوطني لإدارة المتبقيات بنظام تتبع الممارسات الزراعية الجيدة.
كما بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه حوالي91 % إذ تم إنجاز 22 إجراء إصلاحيا من أصل 23 إجراء يستهدفه القطاع.
وناهزت نسبة الإنجاز في محور السياسة المالية قرابة 90 %، حيث تم تحقيق 19 إجراء من إجمالي 21 إجراء إصلاحيا من المقرر أن يتم إنجازها في هذا المحور، فإن هذا الركيزة تنفذ العديد من الإصلاحات لتمكين الأردن من الحفاظ على استدامة الدين والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ آخر إجراءين إصلاحيين في القطاع قبل نهاية العام الحالي، وهما إطلاق برنامج المحاسبة الضريبية الوطنية، إضافة إلى خطة التنفيذ وخريطة الطريق لمشاريع وبرامج الإصلاح ضمن الخطة الإستراتيجية التي تم تطويرها.
وبلغ عدد الإصلاحات المنجزة في محور تعزيز كفاءة القطاع العام 40 إجراء إصلاحيا من أصل 46 إجراء محددا له، إذ بلغت نسبة الإنجاز به 87 % وفق آخر تحديث لبيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وصممت الإجراءات الإصلاحية لهذا المحور بهدف تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الشفافية وتجويد التشريعات، يركز هذا المحور على التنفيذ الكامل للإطار الشامل لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي محور تحسين بيئة الأعمال، تم إنجاز نحو 86 % إذ تم تحقيق 25 إجراء من إجمالي 29 إجراء إصلاحيا من المقرر أن يتم إنجازها في هذا المحور، وتم تصميم الإجراءات الإصلاحية الخاصة بهذا المحور بهدف خفض تكاليف الأعمال وزيادة المنافسة في القطاع الخاص، الذي يعد تنشيطه أمرا ضروريا لتحقيق أهداف النمو والتوظيف في الأردن خاصة وأن التكاليف التنظيمية تعد من أكبر التحديات التي تواجه الشركات في المملكة.
ووصلت نسبة الإنجاز في محور المالية العامة، الذي يركز على إدخال عدة إصلاحات لتمكين الأردن من الحفاظ على قدرته على تحمل الديون والحفاظ على استقرار القطاعين النقدي والمالي إلى 86 % حتى شهر حزيران(يونيو) الحالي، إذ تم تنفيذ 17 إجراء إصلاحيا من إجمالي 20 إجراء يستهدفهم القطاع.
وارتفعت نسبة الإنجاز في محور سوق العمل وتنمية المهارات الذي يستهدف إيجاد أسواق عمل أكثر مرونة وشاملة توفر وصولا عادلا إلى فرص العمل بنحو 86 %، إذ تم تنفيذ 38 إجراء إصلاحيا من أصل 44 إجراء حددت لهذا المحور، حيث يستهدف إنشاء سوق عمل ديناميكي وشامل يوفر فرص عمل منصفة، وتقليل الفجوة في المهارات، وتعزيز التعلم مدى الحياة، وتزويد الأفراد بالكفاءات اللازمة للنجاح في اقتصاد متغير بسرعة.
أما محور تعزيز الحماية الاجتماعية تم الانتهاء من تنفيذ 23 خطوة إصلاحية من إجمالي 28 خطوة مقررة، لتبلغ نسبة الإنجاز في هذا المحور قرابة 82 %، وتم تصميم الخطوات الخاصة بالمحور المذكور بهدف توسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة بشكل أفضل، إلى جانب تحسين حماية الأشخاص الأقل حظا وتيسير انتقالهم من الفقر، بما في ذلك مضاعفة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطني الذين يتلقون المعونات النقدية، وتحسين استهدافها لمساعدة الأسر الفقيرة وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وتأمل الحكومة من خلال مجموعة من الإصلاحات هذه إلى توسيع التغطية لتشمل المزيد من العائلات، بهدف الحد من الفقر بنسبة 35 %.
القطاعات الأقل إنجازا
وكشفت البيانات المحدثة للمنصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أن محور الترويج للاستثمار والصادرات، قد بلغت نسبة الإنجاز به قرابة 75 %، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 55 إجراء إصلاحيا من إجمالي 65 إجراء محددة لهذا المحور، وصممت الإصلاحات الخاصة به، لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية صادرات المنتجات والخدمات والأسواق، من خلال السعي إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل التجارة الدولية، وخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تدعم النمو الاقتصادي.
أما قطاع السياحة، وصلت نسبة الإنجاز إلى 68 % ، ذلك من خلال إنجاز 15 إجراء إصلاحيا من أصل 22 إجراء محددا في خطة إصلاحات القطاع.
وبلغت نسبة الإنجاز في محور الحصول على التمويل وسوق رأس المال حتى شهر أيار(مايو) الحالي إلى نحو 63 %، حيث تم إنجاز19 إجراء إصلاحيا من أصل 28 إجراء يستهدفها المحور المذكور.
وفي قطاع النقل بلغ معدل إنجاز الإجراءات الإصلاحية حتى شهر أيار(مايو) الحالي إلى 68 %، إذ تم إنجاز 19 إجراء من مجموع 28 إجراء يستهدفها القطاع.
وأخيرا، في قطاع الطاقة، الذي تهدف به الإصلاحات إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني مع ضمان توفير الكهرباء بأسعار معقولة للفقراء والفئات الضعيفة، بلغ متوسط الإجراءات الإصلاحية المنجزة حتى الآن حوالي 58 %، إذ تم إنجاز21 إجراء إصلاحيا من أصل 36 إجراء مستهدفا في القطاع.

MENAFN23052025000072011014ID1109589420

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