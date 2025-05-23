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العقوبات لا يعترف بخصوصية جرائم قتل النساء

العقوبات لا يعترف بخصوصية جرائم قتل النساء

2025-05-23 11:18:30
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون


عمان - رصد تقرير لمبادرة "تقاطعات" النسوية صدر أواخر نيسان (أبريل) الماضي، استمرار ظاهرة قتل النساء في الأردن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مسجلا ثلاث حالات قتل وثلاث محاولات قتل، بالإضافة لحالتي تشويه وإيذاء.
وكشف التقرير السابع من نوعه لمبادرة تقاطعات، عن ضعف وغياب الحماية القانونية للنساء في جرائم القتل ضدهن، وقال التقرير إن قانون العقوبات لا يعترف بخصوصية جرائم قتل النساء، حيث يُعامل القتل المرتكب ضدهن بنفس الأحكام المقررة لبقية الجرائم، كما أن القانون لا يأخذ في اعتباره تاريخ العنف السابق أو علاقة الجاني بالضحية كعوامل مؤثرة بتحديد العقوبة.
ووفقا للتقرير، فقد سجل حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، مقتل 3 نساء وطفلة، بينما تعرضت 3 نساء لمحاولات قتل، وفتاتان لجريمة تشويه وإيذاء.
وقال التقرير إنه حتى تاريخ 29 آذار (مارس) الماضي، قتلت ثلاث نساء وطفلة، بينما تعرضت ثلاث نساء لمحاولات قتل، وفتاتان لجريمة تشويه وإيذاء.
وفي حادثة أخرى، تعرضت فتاة للتشويه على يد شخص مأجور، دفعه والدها لإيذاء والدتها، بينما تعرضت فتاتان للطعن والتشويه على يد سبع فتيات انتقاما لقيام شقيقهن بفسخ خطوبته من إحدى المعتديات، وأشار التقرير إلى أن الشابة المصرية آية عادل، قد سقطت من الطابق السابع بعد تعرضها للتعذيب على يد زوجها، وما يزال التحقيق جاريا في الظروف المحيطة بقتلها، في حين قُتلت امرأة خنقا في الزرقاء على يد زوجها بعد أن قام بتعذيبها، وفي الشونة الجنوبية قتلت إمرأة على يد زوجها رمياً بالرصاص.
ورأى التقرير، بأن هذه هذه الجرائم تتخذ نمطًا من العنف المرتبط بمفاهيم الانتقام من الرجال، ورغم توجيه لوائح اتهام تنطوي على تكييف قانوني أولي لجرائم خطرة، يرتب المشرع عليها عقوبات ذات أحكام عالية، إلا أن ذلك لم يوقف سفك دماء النساء، ما يجعل مراجعة قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، ضرورةً للوقوف على مدى معالجته لهذه الجرائم ومنع تكرارها، وفقا للتقرير.
ونوه التقرير إلى أن بعض الجرائم ارتكبت رغم "شدة العقوبة" في النصوص القانونية، طارحا عدة تساؤلات حول أساليب حماية الأطفال، وقال إنه بالرغم من حصول الأب في قضية الطفلة والرضيع، على حكم بالقتل العمد المكرر، إلا أن ذلك لم يمنعه من ارتكاب جريمته، بل أبلغ زوجته بها أثناء تقديمها بلاغا ضده لدى حماية الأسرة، ولم يمنعه ذلك من تسليم نفسه والاعتراف بجريمته. فلم تكن العقوبة، رغم شدتها، رادعا له عن ارتكاب الجريمة.
غياب وسائل الحماية
واعتبر التقرير الذي أجرت مراجعته القانونية الثانية المحامية هالة عادل، أن هناك غيابا لوسائل الحماية عند الإبلاغ عن العنف ضد النساء وأطفالهن ويضع النساء بين فكي كماشة؛ فإما أن يقبلن باستمرار العنف، الذي قد يتصاعد إلى حد القتل، أو أن يبلغن، فيصبحن هن وأطفالهن عرضة لجرائم الانتقام.
أما في جريمة الانتقام التي طالت الفتاتين، فلا يظهر هنا الانتقام من النساء فحسب، بل أيضا الانتقام بالنساء، إذ عمدت الفتيات لتشويه الضحيتين بجروح لا يمكن شفاؤها، حيث نقعت أدوات الجريمة بالثوم لمنع التئام الجروح. هنا، يحضر الوزن الثقافي لسمعة الفتيات ومظهرهن، ليصبح التشويه بحد ذاته شكلا من أشكال الإسقاط الاجتماعي للضحية وعائلتها. كما يتجلى الوزن الثقافي لما يسمى بـ”الشرف”، الذي تمثله النساء في عوائلهن، كمسبب أساسي لجريمة الانتقام، حيث يُنتقم من الرجال عبر المساس بشرفهم، أي بنساء عائلاتهم.
هذا النوع من الجرائم لا يمكن مقاومته دون تفكيك هذه الثقافة، وفك الارتباط بين قيمة المرأة وسمعتها، ورفض أن تكون كينونة النساء مرهونة بشرف العائلة ورجالها.
وفيما يتعلق بقانون العقوبات الأردني، قال التقرير إنه يعالج 3 أنواع من الجرائم التي تؤدي إلى وفاة المجني عليها: القتل القصد، الذي يُعد قتلا عمدا إذا سبقه إصرار وتخطيط؛ والقتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين؛ والضرب المفضي إلى الموت، والذي يعرّفه القانون على أنه جريمة إيذاء تجاوزت القصد وليس جريمة قتل.
وقال التقرير، إن قانون العقوبات الأردني، لا يحمل في مواده الحالية أحكاما خاصة بجرائم قتل النساء، باستثناء المادة 340 التي تمنح عذرا مخففا لمن فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع، فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معًا، أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداءً أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.
وأشار إلى أن ذات الأحكام، تنطبق على الزوجة التي تفاجأت بزوجها متلبسًا بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية، فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلهما معًا، أو اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداءً أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.

MENAFN23052025000072011014ID1109589418

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