العقوبات لا يعترف بخصوصية جرائم قتل النساء

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العقوبات لا يعترف بخصوصية جرائم قتل النساء
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون
عمان - رصد تقرير لمبادرة "تقاطعات" النسوية صدر أواخر نيسان (أبريل) الماضي، استمرار ظاهرة قتل النساء في الأردن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مسجلا ثلاث حالات قتل وثلاث محاولات قتل، بالإضافة لحالتي تشويه وإيذاء.
وكشف التقرير السابع من نوعه لمبادرة تقاطعات، عن ضعف وغياب الحماية القانونية للنساء في جرائم القتل ضدهن، وقال التقرير إن قانون العقوبات لا يعترف بخصوصية جرائم قتل النساء، حيث يُعامل القتل المرتكب ضدهن بنفس الأحكام المقررة لبقية الجرائم، كما أن القانون لا يأخذ في اعتباره تاريخ العنف السابق أو علاقة الجاني بالضحية كعوامل مؤثرة بتحديد العقوبة.
ووفقا للتقرير، فقد سجل حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، مقتل 3 نساء وطفلة، بينما تعرضت 3 نساء لمحاولات قتل، وفتاتان لجريمة تشويه وإيذاء.
وقال التقرير إنه حتى تاريخ 29 آذار (مارس) الماضي، قتلت ثلاث نساء وطفلة، بينما تعرضت ثلاث نساء لمحاولات قتل، وفتاتان لجريمة تشويه وإيذاء.
وفي حادثة أخرى، تعرضت فتاة للتشويه على يد شخص مأجور، دفعه والدها لإيذاء والدتها، بينما تعرضت فتاتان للطعن والتشويه على يد سبع فتيات انتقاما لقيام شقيقهن بفسخ خطوبته من إحدى المعتديات، وأشار التقرير إلى أن الشابة المصرية آية عادل، قد سقطت من الطابق السابع بعد تعرضها للتعذيب على يد زوجها، وما يزال التحقيق جاريا في الظروف المحيطة بقتلها، في حين قُتلت امرأة خنقا في الزرقاء على يد زوجها بعد أن قام بتعذيبها، وفي الشونة الجنوبية قتلت إمرأة على يد زوجها رمياً بالرصاص.
ورأى التقرير، بأن هذه هذه الجرائم تتخذ نمطًا من العنف المرتبط بمفاهيم الانتقام من الرجال، ورغم توجيه لوائح اتهام تنطوي على تكييف قانوني أولي لجرائم خطرة، يرتب المشرع عليها عقوبات ذات أحكام عالية، إلا أن ذلك لم يوقف سفك دماء النساء، ما يجعل مراجعة قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، ضرورةً للوقوف على مدى معالجته لهذه الجرائم ومنع تكرارها، وفقا للتقرير.
ونوه التقرير إلى أن بعض الجرائم ارتكبت رغم "شدة العقوبة" في النصوص القانونية، طارحا عدة تساؤلات حول أساليب حماية الأطفال، وقال إنه بالرغم من حصول الأب في قضية الطفلة والرضيع، على حكم بالقتل العمد المكرر، إلا أن ذلك لم يمنعه من ارتكاب جريمته، بل أبلغ زوجته بها أثناء تقديمها بلاغا ضده لدى حماية الأسرة، ولم يمنعه ذلك من تسليم نفسه والاعتراف بجريمته. فلم تكن العقوبة، رغم شدتها، رادعا له عن ارتكاب الجريمة.
غياب وسائل الحماية
واعتبر التقرير الذي أجرت مراجعته القانونية الثانية المحامية هالة عادل، أن هناك غيابا لوسائل الحماية عند الإبلاغ عن العنف ضد النساء وأطفالهن ويضع النساء بين فكي كماشة؛ فإما أن يقبلن باستمرار العنف، الذي قد يتصاعد إلى حد القتل، أو أن يبلغن، فيصبحن هن وأطفالهن عرضة لجرائم الانتقام.
أما في جريمة الانتقام التي طالت الفتاتين، فلا يظهر هنا الانتقام من النساء فحسب، بل أيضا الانتقام بالنساء، إذ عمدت الفتيات لتشويه الضحيتين بجروح لا يمكن شفاؤها، حيث نقعت أدوات الجريمة بالثوم لمنع التئام الجروح. هنا، يحضر الوزن الثقافي لسمعة الفتيات ومظهرهن، ليصبح التشويه بحد ذاته شكلا من أشكال الإسقاط الاجتماعي للضحية وعائلتها. كما يتجلى الوزن الثقافي لما يسمى بـ”الشرف”، الذي تمثله النساء في عوائلهن، كمسبب أساسي لجريمة الانتقام، حيث يُنتقم من الرجال عبر المساس بشرفهم، أي بنساء عائلاتهم.
هذا النوع من الجرائم لا يمكن مقاومته دون تفكيك هذه الثقافة، وفك الارتباط بين قيمة المرأة وسمعتها، ورفض أن تكون كينونة النساء مرهونة بشرف العائلة ورجالها.
وفيما يتعلق بقانون العقوبات الأردني، قال التقرير إنه يعالج 3 أنواع من الجرائم التي تؤدي إلى وفاة المجني عليها: القتل القصد، الذي يُعد قتلا عمدا إذا سبقه إصرار وتخطيط؛ والقتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين؛ والضرب المفضي إلى الموت، والذي يعرّفه القانون على أنه جريمة إيذاء تجاوزت القصد وليس جريمة قتل.
وقال التقرير، إن قانون العقوبات الأردني، لا يحمل في مواده الحالية أحكاما خاصة بجرائم قتل النساء، باستثناء المادة 340 التي تمنح عذرا مخففا لمن فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع، فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معًا، أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداءً أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.
وأشار إلى أن ذات الأحكام، تنطبق على الزوجة التي تفاجأت بزوجها متلبسًا بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية، فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلهما معًا، أو اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداءً أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.
هديل غبون
عمان - رصد تقرير لمبادرة "تقاطعات" النسوية صدر أواخر نيسان (أبريل) الماضي، استمرار ظاهرة قتل النساء في الأردن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مسجلا ثلاث حالات قتل وثلاث محاولات قتل، بالإضافة لحالتي تشويه وإيذاء.
وكشف التقرير السابع من نوعه لمبادرة تقاطعات، عن ضعف وغياب الحماية القانونية للنساء في جرائم القتل ضدهن، وقال التقرير إن قانون العقوبات لا يعترف بخصوصية جرائم قتل النساء، حيث يُعامل القتل المرتكب ضدهن بنفس الأحكام المقررة لبقية الجرائم، كما أن القانون لا يأخذ في اعتباره تاريخ العنف السابق أو علاقة الجاني بالضحية كعوامل مؤثرة بتحديد العقوبة.
ووفقا للتقرير، فقد سجل حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، مقتل 3 نساء وطفلة، بينما تعرضت 3 نساء لمحاولات قتل، وفتاتان لجريمة تشويه وإيذاء.
وقال التقرير إنه حتى تاريخ 29 آذار (مارس) الماضي، قتلت ثلاث نساء وطفلة، بينما تعرضت ثلاث نساء لمحاولات قتل، وفتاتان لجريمة تشويه وإيذاء.
وفي حادثة أخرى، تعرضت فتاة للتشويه على يد شخص مأجور، دفعه والدها لإيذاء والدتها، بينما تعرضت فتاتان للطعن والتشويه على يد سبع فتيات انتقاما لقيام شقيقهن بفسخ خطوبته من إحدى المعتديات، وأشار التقرير إلى أن الشابة المصرية آية عادل، قد سقطت من الطابق السابع بعد تعرضها للتعذيب على يد زوجها، وما يزال التحقيق جاريا في الظروف المحيطة بقتلها، في حين قُتلت امرأة خنقا في الزرقاء على يد زوجها بعد أن قام بتعذيبها، وفي الشونة الجنوبية قتلت إمرأة على يد زوجها رمياً بالرصاص.
ورأى التقرير، بأن هذه هذه الجرائم تتخذ نمطًا من العنف المرتبط بمفاهيم الانتقام من الرجال، ورغم توجيه لوائح اتهام تنطوي على تكييف قانوني أولي لجرائم خطرة، يرتب المشرع عليها عقوبات ذات أحكام عالية، إلا أن ذلك لم يوقف سفك دماء النساء، ما يجعل مراجعة قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، ضرورةً للوقوف على مدى معالجته لهذه الجرائم ومنع تكرارها، وفقا للتقرير.
ونوه التقرير إلى أن بعض الجرائم ارتكبت رغم "شدة العقوبة" في النصوص القانونية، طارحا عدة تساؤلات حول أساليب حماية الأطفال، وقال إنه بالرغم من حصول الأب في قضية الطفلة والرضيع، على حكم بالقتل العمد المكرر، إلا أن ذلك لم يمنعه من ارتكاب جريمته، بل أبلغ زوجته بها أثناء تقديمها بلاغا ضده لدى حماية الأسرة، ولم يمنعه ذلك من تسليم نفسه والاعتراف بجريمته. فلم تكن العقوبة، رغم شدتها، رادعا له عن ارتكاب الجريمة.
غياب وسائل الحماية
واعتبر التقرير الذي أجرت مراجعته القانونية الثانية المحامية هالة عادل، أن هناك غيابا لوسائل الحماية عند الإبلاغ عن العنف ضد النساء وأطفالهن ويضع النساء بين فكي كماشة؛ فإما أن يقبلن باستمرار العنف، الذي قد يتصاعد إلى حد القتل، أو أن يبلغن، فيصبحن هن وأطفالهن عرضة لجرائم الانتقام.
أما في جريمة الانتقام التي طالت الفتاتين، فلا يظهر هنا الانتقام من النساء فحسب، بل أيضا الانتقام بالنساء، إذ عمدت الفتيات لتشويه الضحيتين بجروح لا يمكن شفاؤها، حيث نقعت أدوات الجريمة بالثوم لمنع التئام الجروح. هنا، يحضر الوزن الثقافي لسمعة الفتيات ومظهرهن، ليصبح التشويه بحد ذاته شكلا من أشكال الإسقاط الاجتماعي للضحية وعائلتها. كما يتجلى الوزن الثقافي لما يسمى بـ”الشرف”، الذي تمثله النساء في عوائلهن، كمسبب أساسي لجريمة الانتقام، حيث يُنتقم من الرجال عبر المساس بشرفهم، أي بنساء عائلاتهم.
هذا النوع من الجرائم لا يمكن مقاومته دون تفكيك هذه الثقافة، وفك الارتباط بين قيمة المرأة وسمعتها، ورفض أن تكون كينونة النساء مرهونة بشرف العائلة ورجالها.
وفيما يتعلق بقانون العقوبات الأردني، قال التقرير إنه يعالج 3 أنواع من الجرائم التي تؤدي إلى وفاة المجني عليها: القتل القصد، الذي يُعد قتلا عمدا إذا سبقه إصرار وتخطيط؛ والقتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين؛ والضرب المفضي إلى الموت، والذي يعرّفه القانون على أنه جريمة إيذاء تجاوزت القصد وليس جريمة قتل.
وقال التقرير، إن قانون العقوبات الأردني، لا يحمل في مواده الحالية أحكاما خاصة بجرائم قتل النساء، باستثناء المادة 340 التي تمنح عذرا مخففا لمن فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع، فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معًا، أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداءً أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.
وأشار إلى أن ذات الأحكام، تنطبق على الزوجة التي تفاجأت بزوجها متلبسًا بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية، فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلهما معًا، أو اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداءً أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.
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