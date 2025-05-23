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الزعتري والأزرق: المساعدات تسهم بنصف دخول الأسر الشهرية

الزعتري والأزرق: المساعدات تسهم بنصف دخول الأسر الشهرية

2025-05-23 11:18:30
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس


عمان – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ نتائج الاستطلاع الأخير-للربع الرابع من العام الماضي- والذي تجريه بشكل دوري لقياس الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين في المملكة، كشف عن أن أكثر من نصف دخل الأسر في مخيمي الزعتري والأزرق يتأتّى من المساعدات المقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي.
وأشارت إلى أنّ متوسط الدخول لأسر اللاجئين داخل مخيم الأزرق قدرت بـ 251 دينارا شهريا، و242 دينارا في الزعتري.
ولفتت المفوضية إلى أنّ هناك تحسنا بدخول اللاجئين -مقارنة مع الربع الثاني من 2024- حيث كان متوسط الدخل 223 دينارا شهري للأسرة في مخيم الأزرق، و229 دينارا في الزعتري، مشيرة إلى أنّ هذه الزيادة تعكس دفعة واحدة قدرها 70 دينارا إضافية من مساعدة المفوضية لكل أسرة في كانون الأول "ديسمبر" الماضي.
وذكرت ما يزال العمل المصدر الرئيسي الثاني للدخل، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري من العمل 178 دينارا في الأزرق و157 دينارا في الزعتري، ومنذ الربع الثاني من عام 2024، انخفضت نسبة الدخل من العمل، ويعزى ذلك لانخفاض نسبة اللاجئين العاملين.
وفي المتوسط، ارتفع الإنفاق الشهري مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي للأسر بكلا المخيمين، إلا أن الإنفاق في الأزرق ما يزال أقل مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وكما هو الحال في الجولات السابقة، يعد الإنفاق على الغذاء أكبر بند منفرد، أما ثاني أكبر بند فهو سداد الديون، حيث يُمثل ما متوسطه 10 % من إنفاق الأسر في الأزرق و9 % في الزعتري.
وفي الربع الرابع من عام 2024، كانت 90 % من الأسر مثقلة بالديون في كلا المخيمين، وهو اتجاه يتماشى مع البيانات التي جُمعت في الجولات السابقة من المسح، وفي المتوسط، كان لدى أسرة لاجئة في الأزرق ديون تُقدر بـ 750 دينارا، بينما في الزعتري 955 دينارا.
وظلت المصادر الرئيسية للاقتراض غير رسمية، حيث تقترض الأسر في الغالب من أصحاب المتاجر أو الأصدقاء أو الجيران، وكانت الأسباب الشائعة للاقتراض هي شراء الطعام ودفع نفقات الرعاية الصحية.
صعوبة دفع ثمن السلع والخدمات الأساسية
وفي وقت أفاد عدد أكبر من الأسر في المسح السابق للربع الثاني من عام 2024 بصعوبة دفع ثمن السلع والخدمات الأساسية، تحسنت القدرة على تحمل التكاليف في الربع الرابع من نفس العام، وعادت للمستوى الذي كانت عليه قبل عام، ومع ذلك، ما تزال القدرة على تحمل التكاليف تشكل تحديا، حيث أفاد حوالي ربع اللاجئين بصعوبة شراء الطعام، وأفاد ثلثهم بصعوبة شراء الملابس.
وفي الربع الرابع من العام الماضي، سُجِّل معدل توظيف اللاجئين البالغين بنسبة 18 % في مخيم الزعتري و19% في مخيم الأزرق، ويعود هذا الانخفاض في كلا المخيمين، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، للانخفاض الموسمي في نسبة اللاجئين العاملين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
ويُظهر الاتجاه طويل الأمد انخفاضا في نسبة اللاجئين العاملين، حيث أفاد 13 % من الأفراد العاملين بامتلاكهم تصريح عمل.
وأظهر المسح ان نسبة الأسر التي تستخدم إستراتيجيات التكيف في الربع الرابع من عام 2024 متشابهة لحد كبير مقارنة بالدراسات الاستقصائية الأخيرة، حيث تستخدم 93 % من الأسر إستراتيجية واحدة على الأقل.
وشهد هذا الربع انخفاضا بعدد اللاجئين الذين يتبنون إستراتيجيات مواجهة الأزمات، بخاصة بين المقيمين في مخيم الزعتري، ويعزى ذلك لانخفاض اللجوء إلى خفض الإنفاق الأساسي غير الغذائي.
ويعزى انخفاض إستراتيجيات الطوارئ للتقلبات الموسمية بتوافر الوظائف الخطرة، ما يعني أن هذه الإستراتيجية أقل توفرا لأسر اللاجئين.
وعكست تصورات اللاجئين في المخيمين للوضع المالي والاقتصادي تحسنا ملحوظا مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، مع شعور أقوى بالتفاؤل ساد بين سكان الزعتري.
ووصف 67 % من أسر اللاجئين في الأزرق و61 % في الزعتري وضعهم المالي الحالي بأنه "أسوأ" مقارنةً بما كان عليه قبل 12 شهرًا، ويمثل هذا انخفاضًا بنحو 10 نقاط مئوية مقارنةً بالربع السابق.
ومقارنة مع الربع الثاني من عام 2024، تبنى عدد أقل قليلاً من الأسر إستراتيجيات التكيف السلبية القائمة على الغذاء في الربع الرابع من عام 2024.
وظلت الاستراتيجية الأكثر شيوعًا هي الاعتماد على أطعمة أقل تفضيلًا وأقل تكلفة "74 % في الزعتري و70 % في الأزرق"
في الربع الرابع من عام 2024، أفادت 97 % من الأسر في مخيم الأزرق بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية في المخيمات عند الحاجة إليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي الزعتري، بلغت هذه النسبة 90 %، بانخفاض عن الربع الثاني من عام 2024.

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