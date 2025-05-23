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التدريس التفاعلي.. كيف يسهم في تحسين جودة التعليم؟

التدريس التفاعلي.. كيف يسهم في تحسين جودة التعليم؟

2025-05-23 11:18:30
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر


عمان – في ظل التحولات الرقمية والتقدم التكنولوجي المتسارع والتطورات المستمرة بأساليب التدريس، يعد التدريس التفاعلي ركيزة أساسية تهدف لتحسين جودة التعليم عبر تعزيز دور الطالب كمشارك فعال في العملية التعليمية.
وبينما يتيح هذا الأسلوب بيئة تعليمية نشطة تقوم على الحوار، العصف الذهني، التجربة العملية، والتعاون، ما يعزز التفكير النقدي والإبداعي اذ لا يقتصر هذا النهج على نقل المعلومات، بل يسهم بربط المعرفة بالتطبيق الفعلي، ما يساعد الطلاب على بناء مهارات تحليلية وحل المشكلات تمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وابتكار، رأى خبراء تربويون، أن أساليب التدريس التفاعلية تعد من أهم المداخل لتحقيق أهداف التعليم عبر تحسين أداء الطلبة والارتقاء بجودة تعلمهم، وخاصة الأساليب التفاعلية التي تجعل من الطالب المحور التعليمي لها، وتضعه بقلب العملية التعليمية، وتشجعه على التفاعل والمشاركة الفاعلة بدلا من الاكتفاء بدور المتلقي السلبي.
وبينوا في آحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن التدريس التفاعلي يسهم برفع جودة التعليم، إذ يعزز البيئة التعليمية الإيجابية ويحسن مستوى التحصيل العلمية للطلبة عبر مشاركتهم الفعلية في عملية التعلم، ما يؤدي لفهمهم العميق للمحتوى العلمي واتقان المهارات
وأشاروا إلى أن التدريس التفاعلي ليس مجرد تنوع في أساليب التدريس فقط، بل هو فلسفة تربوية تهدف للتركيز على المشاركة الفاعلة للطلبة في العملية التعليمية وتعزيز أدوارهم كمشاركين نشطين عبر استخدام هذه الأساليب التفاعلية، وتحويل بيئات التعلم لبيئات مليئة بالحيوية والتفاعل، ما يسهم بتحسين تجربة التعلم ويعزز من أداء الطلبة، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات في حياتهم الأكاديمية والمهنية.
تحولات بعناصر المنظومة التعليمية
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي د.محمد أبوغزلة، إن التطورات المتلاحقة التكنولوجية بمجال النظام التعليمي، أسهمت بظهور الكثير من التحولات في عناصر المنظومة التعليمية، بخاصة في أساليب التدريس، والتي تحولت من أساليب تقليدية تعتمد على المعلم في التلقين والتعليم المباشر، لأساليب تفاعلية تعتمد على التفاعل وتبادل الادوار بين المعلمين والطلبة وجميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية.
وأضاف أن عملية التفاعل هي الأساس بتعميق الفهم وتنمية القدرات ومهارات التفكير المختلفة، إضافة إلى انها تعمل على التمكين من المهارات الحياتية والاتجاهات الإيجابية، وتوظيف التقنيات الحديثة من قبل هذه الأطراف، كما أنها تؤسس لبناء علاقة تفاعلية بين الطلبة والمعلم والمحتوى التعليمي، وتتيح لهم الفرصة للمشاركة الفاعلة بعمليتي التعليم والتعلم في البيئة التعليمية الآمنة والغنية بموارد ومصادر وتجهيزات وأدوات التعلم والتي تحفزهم على تبادل الأفكار حول التعلم الذي يلبي احتياجاتهم وأنماط تعلمهم، وبالتالي تحقيق أهدافهم التعليمية، ما يؤدي لتحسين جودة النظام التعليمي.
وبين، ان التدريس التفاعلي ليس مجرد تنوع في أساليب التدريس فقط، بل هو فلسفة تربوية تهدف للتركيز على المشاركة الفاعلة للطلبة بالعملية التعليمية وتعزيز أدوارهم كمشاركين نشطين عبر استخدام هذه الأساليب التفاعلية، وتحويل بيئات التعلم لبيئات مليئة بالحيوية والتفاعل، ما يسهم بتحسين تجربة التعلم ويعزز من أداء الطلبة، وقدرتهم على مواجهة التحديات في حياتهم الأكاديمية والمهنية.
وأشار، إلى أن أساليب التدريس التفاعلية تعد من أهم المداخل لتحقيق أهداف التعليم عبر تحسين أداء الطلبة والارتقاء بجودة تعلمهم، وخاصة الأساليب التفاعلية التي تجعل من الطالب المحور التعليمي لها، وتضعه بقلب العملية التعليمية، وتشجعه على التفاعل والمشاركة الفاعلة بدلا من الاكتفاء بدور المتلقي السلبي، لأنها تعتمد على تقدير احتياجات المتعلمين والفروق الفردية بينهم، وتعتمد على تصميم وتنفيذ الأنشطة التعاونية الجماعية وإجراء الحوارات والمناقشات الصفية، والمحاكاة أو التعلم القائم على المشاريع وحل المشكلات، والعصف الذهني، وتنمية مهارات التفكير النقدي والابداعي والتحليلي، ومهارات التواصل الفعال
إضافة إلى أنها تعمق من فهم الطلبة للمحتوى التعليم وتحفيزهم للمشاركة النشطة، وتنمي من قدراتهم التحليلية والعملية، وتزيد من دافعيتهم للتعلم في بيئة تعليمية محفزة وشاملة، تزيد من تحصيلهم الأكاديمي والاجتماعي والشخصي، وهذا ما تسعى إليه الأنظمة التعليمية الفاعلة عبر تبنيها هذه الأساليب التفاعلية لجعل التعلم أكثر متعة وارتباطا بحياة الطلبة الواقعية على مستوى أوسع مما يؤدي إلى زيادة فهمهم وثقتهم بأنفسهم، وتطوير العلاقة الإيجابية بينهم وبين المعلمين وهذه بدوره ينعكس على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها لتكون اكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التفاعل مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل ومواكبة المستقبل، بحسب أبوغزلة.
وتابع: إن امتلاك المعلمين لأساليب التدريس التفاعلية يعد عاملا حاسما بتحسين أداء الطلبة وتعزيز جودة التعليم بشكل عام لأنه إذا تمكن المعلم من هذه الأساليب ووظفها في عملية التعليم والتعلم سيسهم بإيجاد بيئة تعليمية فعالة ونشطة تشجع الطلبة على الحوار والمناقشة والتفكير، والمشاركة، ويصبح الطلبة فيها منخرطين بعملية التعلم مما يعزز من فهمهم العميق للموضوعات التي يتعلمونها، وبالتالي رفع مستوى أدائهم الأكاديمي ومهاراتهم وتساعدهم بتلبية احتياجات الطلبة المختلفة، ومراعاة الفروق الفردية بينهم ما يحقق فرصا تعليمية عادلة لجميع الطلبة، ويعزز من جودة مخرجات التعليم بما يتوافق مع المعايير الحديثة والتطلعات المجتمعية، ويسهم بالوقت نفسه من تطوير نظام تعليمي قادر على إعداد جيل من المتعلمين القادرين على الإبداع، والتفكير النقدي، والتفاعل مع تحديات المستقبل.
ولتحقيق هذا التمكين من الأساليب التفاعلية لدى المعلمين، بحسب أبوغزلة لا بد من التوسع بالتطوير المهني لهم وتوفير برامج تدريبية مستمرة تركز على الجانب العملي والتطبيقي لهذه الأساليب مع الطلبة، وتدريب المعلمين فيها على مهارات تصميم الأنشطة التفاعلية وتنفيذها بكفاءة داخل البيئات التعليمية المجهزة والمحفزة للتعليم مع ضرورة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين لمنحهم وقتا للتخطيط والتطوير على اساليبهم وادواتهم وضمان تطبيقها، كما من المهم التوسع بمنحى بناء مجتمعات التعلم المهنية داخل المدارس ومديريات التربية والتعليم لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطبيق الأساليب التفاعلية.
وبين أن ذلك يتطلب زيادة تفعيل أدوار المشرفين التربويين بالمساهمة في تدريب المعلمين ومتابعة أدائهم، وتقديم تغذية راجعة لهم لتحسين ممارساتهم ورفع كفاءتهم، وتحسين تجربة التعلم لدى الطلبة، وجودة التعليم، كما على المعلمين تطوير مهاراتهم التربوية، والاطلاع على أحدث الإستراتيجيات التعليمية، ليصبحوا أكثر قدرة على تقديم المحتوى التعليمي بطرق مبتكرة ومحفزة، تراعي الفروق الفردية وتلبي احتياجات المتعلمين، والسعي لامتلاك أساليب التدريس التفاعلية التي ترفع من جودة أدائهم التعليمي وتحسن من أداء طلبتهم بشكل فعال لأن في ذلك تحول لأدوارهم الفاعلة في عملية تطوير التعليم ومساهماتهم في بناء نظام تعليمي مرن يواكب التغيرات وقائم على التميز والابتكار، ويسهم ببناء جيل يمتلك المهارات المستقبلية.
وأوضح انه يمكن لوزارة التربية والتعليم الاستمرار بوضع السياسات والخطط والبرامج والإستراتيجيات التي تشجع على تطوير مهارات المعلمين في موضوع الأساليب التدريسية التفاعلية مع مراعاة توفير الظروف المناسبة لتطبيق هذه الأساليب والتي تتطلب وقتا أكثر للتخطيط للتعليم من قبل المعلمين، والعمل مع المركز الوطني للتوسع في تضمين الأنشطة التعليمية التي تتماشى مع الأساليب التفاعلية الحديثة وتوفير وتحديد الموارد التقنية اللازمة لها، وتبني أدوات التقويم المناسبة لها لاسيما أن أساليب التدريس التفاعلية تحتاج أدوات مختلفة لتقييم أداء جميع الطلبة.
ولفت أبو غزلة، إلى ان على مديريات التربية والتعليم تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع ومتابعة تطبيق الأساليب التفاعلية داخل الصفوف الدراسية وفي بيئات التعلم المختلفة، بالتعاون مع المشرفين التربويين كما على المدارس إيجاد بيئات التعلم المحفزة والمشجعة على الابتكار والتفاعل، ودعم تبادل الخبرات بين المعلمين، مع ضرورة توفير الوقت والموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ الدروس التفاعلية، وبمشاركة الطلبة لرفع جودة التعليم في المدارس بشكل عام وجودة العملية التعليمية ككل.
توظيف للتفكير الإبداعي
بدورها، قالت الخبيرة التربوية د. نجوى القبيلات، إن التدريس التفاعلي يعد من الأساليب التي تهدف إلى إشراك الطالب في عملية التعليم بصورة فاعلة ونشطة، بدلا من الدور التقليدي الذي يقتصر على تلقي المعلومات بشكل سلبي، لافتة إلى أن هذا الأسلوب يعتمد على التفاعل بين المعلم والطلاب، وبين الطلبة أنفسهم، ومع المحتوى التعليمي والبيئة التعليمية، بما يعزز من فهمهم، ويدفعهم للتفكير بأسلوب علمي، يساعدهم على توظيف التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وحل المشكلات، والعمل الجماعي والحوار وغيرها من المهارات.
وتابعت القبيلات أن أبرز أساليب التدريس التفاعلي، تتمثل بالعصف الذهني، التعلم التعاوني، التعلم القائم على المشاريع، التعلم القائم على حل المشكلات، لعب الأدوار واستخدام التكنولوجيا.
وبينت القبيلات أن التدريس التفاعلي يسهم برفع جودة التعليم، إذ يعزز البيئة التعليمية الإيجابية ويحسن مستوى التحصيل العلمي للطلبة عبر مشاركتهم الفعلية في عملية التعلم، ما يؤدي لفهمهم العميق للمحتوى العلمي واتقان المهارات، كما تسهم أساليب التدريس التفاعلية في تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو التعلم؛ لأنهم يشعرون بأنهم جزء من العملية التعليمية، وهذا ينعكس على تحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي والعلاقات الطيبة عبر التعلم التعاوني والنقاشات الجماعية.
يراعي الاحتياجات
الفردية للطلبة
من جانبه، رأى الخبير التربوي عايش النوايسة، إن التحول بشكل التعليم اليوم ضرورة ماسة، فلم تعد نظم التدريس التقليدية قادرة على مواجهة التغيرات أو تقديم تعليم نوعي يتلاءم مع طبيعة العصر واحتياجات المتعلمين واهتماماتهم المختلفة،لافتا إلى أن استخدام أساليب التدريس التفاعلية في عملية التعليم يظهر انعكاسات إيجابية كبيرة من قبل المعلمين، حيث توفر هذه الأساليب تعليماً يراعي الاحتياجات الفردية للطلبة ويعمل على معالجتها.
وبين النوايسة أن أساليب التدريس التفاعلية الحلقة الأهم في عمليات تعلم وتعليم الطلبة، لأن جلها يعتمد على ما ينفذ بالغرفة الصفية، ولا شك أن التعلم التفاعلي بات يعتمد على استراتيجيات التعلم النشط والمرتبط بشكل كبير بأساليب تفاعلية يخططها المعلمون بحيث تكون ضمن حاجات الطلبة واهتماماتهم ومراعية للفروق الفردية بينهم، وتكون القادرة على إعطاء دور أكبر للطلبة في عملية تعلمهم وتنمي لديهم المهارات العليا كالتفكير الناقد والتحليلي والإبداعي وحل المشكلات وغيرها.
وأوضح النوايسة أن أثر هذه الأساليب على تعلم وتعليم الطلبة كبير إذ تسهم في نموه المتوازن في الجوانب النفسية والعاطفية الانفعالية والمعرفية والمهارية وتنعكس على شخصيته وقدراته وثقته بنفسه ألا أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بميل المعلمين نحو التدريس المباشر، الذي يعتمد على المعلم بشكل كبير جدا لتوصيل المعرفة، ولكن هذا النوع من التعليم لم يعد ملائما مع نظريات التعلم التي تعتمد على إعطاء دور أكبر للطالب.

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