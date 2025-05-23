403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
التدريس التفاعلي.. كيف يسهم في تحسين جودة التعليم؟
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان – في ظل التحولات الرقمية والتقدم التكنولوجي المتسارع والتطورات المستمرة بأساليب التدريس، يعد التدريس التفاعلي ركيزة أساسية تهدف لتحسين جودة التعليم عبر تعزيز دور الطالب كمشارك فعال في العملية التعليمية.
وبينما يتيح هذا الأسلوب بيئة تعليمية نشطة تقوم على الحوار، العصف الذهني، التجربة العملية، والتعاون، ما يعزز التفكير النقدي والإبداعي اذ لا يقتصر هذا النهج على نقل المعلومات، بل يسهم بربط المعرفة بالتطبيق الفعلي، ما يساعد الطلاب على بناء مهارات تحليلية وحل المشكلات تمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وابتكار، رأى خبراء تربويون، أن أساليب التدريس التفاعلية تعد من أهم المداخل لتحقيق أهداف التعليم عبر تحسين أداء الطلبة والارتقاء بجودة تعلمهم، وخاصة الأساليب التفاعلية التي تجعل من الطالب المحور التعليمي لها، وتضعه بقلب العملية التعليمية، وتشجعه على التفاعل والمشاركة الفاعلة بدلا من الاكتفاء بدور المتلقي السلبي.
وبينوا في آحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن التدريس التفاعلي يسهم برفع جودة التعليم، إذ يعزز البيئة التعليمية الإيجابية ويحسن مستوى التحصيل العلمية للطلبة عبر مشاركتهم الفعلية في عملية التعلم، ما يؤدي لفهمهم العميق للمحتوى العلمي واتقان المهارات
وأشاروا إلى أن التدريس التفاعلي ليس مجرد تنوع في أساليب التدريس فقط، بل هو فلسفة تربوية تهدف للتركيز على المشاركة الفاعلة للطلبة في العملية التعليمية وتعزيز أدوارهم كمشاركين نشطين عبر استخدام هذه الأساليب التفاعلية، وتحويل بيئات التعلم لبيئات مليئة بالحيوية والتفاعل، ما يسهم بتحسين تجربة التعلم ويعزز من أداء الطلبة، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات في حياتهم الأكاديمية والمهنية.
تحولات بعناصر المنظومة التعليمية
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي د.محمد أبوغزلة، إن التطورات المتلاحقة التكنولوجية بمجال النظام التعليمي، أسهمت بظهور الكثير من التحولات في عناصر المنظومة التعليمية، بخاصة في أساليب التدريس، والتي تحولت من أساليب تقليدية تعتمد على المعلم في التلقين والتعليم المباشر، لأساليب تفاعلية تعتمد على التفاعل وتبادل الادوار بين المعلمين والطلبة وجميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية.
وأضاف أن عملية التفاعل هي الأساس بتعميق الفهم وتنمية القدرات ومهارات التفكير المختلفة، إضافة إلى انها تعمل على التمكين من المهارات الحياتية والاتجاهات الإيجابية، وتوظيف التقنيات الحديثة من قبل هذه الأطراف، كما أنها تؤسس لبناء علاقة تفاعلية بين الطلبة والمعلم والمحتوى التعليمي، وتتيح لهم الفرصة للمشاركة الفاعلة بعمليتي التعليم والتعلم في البيئة التعليمية الآمنة والغنية بموارد ومصادر وتجهيزات وأدوات التعلم والتي تحفزهم على تبادل الأفكار حول التعلم الذي يلبي احتياجاتهم وأنماط تعلمهم، وبالتالي تحقيق أهدافهم التعليمية، ما يؤدي لتحسين جودة النظام التعليمي.
وبين، ان التدريس التفاعلي ليس مجرد تنوع في أساليب التدريس فقط، بل هو فلسفة تربوية تهدف للتركيز على المشاركة الفاعلة للطلبة بالعملية التعليمية وتعزيز أدوارهم كمشاركين نشطين عبر استخدام هذه الأساليب التفاعلية، وتحويل بيئات التعلم لبيئات مليئة بالحيوية والتفاعل، ما يسهم بتحسين تجربة التعلم ويعزز من أداء الطلبة، وقدرتهم على مواجهة التحديات في حياتهم الأكاديمية والمهنية.
وأشار، إلى أن أساليب التدريس التفاعلية تعد من أهم المداخل لتحقيق أهداف التعليم عبر تحسين أداء الطلبة والارتقاء بجودة تعلمهم، وخاصة الأساليب التفاعلية التي تجعل من الطالب المحور التعليمي لها، وتضعه بقلب العملية التعليمية، وتشجعه على التفاعل والمشاركة الفاعلة بدلا من الاكتفاء بدور المتلقي السلبي، لأنها تعتمد على تقدير احتياجات المتعلمين والفروق الفردية بينهم، وتعتمد على تصميم وتنفيذ الأنشطة التعاونية الجماعية وإجراء الحوارات والمناقشات الصفية، والمحاكاة أو التعلم القائم على المشاريع وحل المشكلات، والعصف الذهني، وتنمية مهارات التفكير النقدي والابداعي والتحليلي، ومهارات التواصل الفعال
إضافة إلى أنها تعمق من فهم الطلبة للمحتوى التعليم وتحفيزهم للمشاركة النشطة، وتنمي من قدراتهم التحليلية والعملية، وتزيد من دافعيتهم للتعلم في بيئة تعليمية محفزة وشاملة، تزيد من تحصيلهم الأكاديمي والاجتماعي والشخصي، وهذا ما تسعى إليه الأنظمة التعليمية الفاعلة عبر تبنيها هذه الأساليب التفاعلية لجعل التعلم أكثر متعة وارتباطا بحياة الطلبة الواقعية على مستوى أوسع مما يؤدي إلى زيادة فهمهم وثقتهم بأنفسهم، وتطوير العلاقة الإيجابية بينهم وبين المعلمين وهذه بدوره ينعكس على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها لتكون اكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التفاعل مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل ومواكبة المستقبل، بحسب أبوغزلة.
وتابع: إن امتلاك المعلمين لأساليب التدريس التفاعلية يعد عاملا حاسما بتحسين أداء الطلبة وتعزيز جودة التعليم بشكل عام لأنه إذا تمكن المعلم من هذه الأساليب ووظفها في عملية التعليم والتعلم سيسهم بإيجاد بيئة تعليمية فعالة ونشطة تشجع الطلبة على الحوار والمناقشة والتفكير، والمشاركة، ويصبح الطلبة فيها منخرطين بعملية التعلم مما يعزز من فهمهم العميق للموضوعات التي يتعلمونها، وبالتالي رفع مستوى أدائهم الأكاديمي ومهاراتهم وتساعدهم بتلبية احتياجات الطلبة المختلفة، ومراعاة الفروق الفردية بينهم ما يحقق فرصا تعليمية عادلة لجميع الطلبة، ويعزز من جودة مخرجات التعليم بما يتوافق مع المعايير الحديثة والتطلعات المجتمعية، ويسهم بالوقت نفسه من تطوير نظام تعليمي قادر على إعداد جيل من المتعلمين القادرين على الإبداع، والتفكير النقدي، والتفاعل مع تحديات المستقبل.
ولتحقيق هذا التمكين من الأساليب التفاعلية لدى المعلمين، بحسب أبوغزلة لا بد من التوسع بالتطوير المهني لهم وتوفير برامج تدريبية مستمرة تركز على الجانب العملي والتطبيقي لهذه الأساليب مع الطلبة، وتدريب المعلمين فيها على مهارات تصميم الأنشطة التفاعلية وتنفيذها بكفاءة داخل البيئات التعليمية المجهزة والمحفزة للتعليم مع ضرورة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين لمنحهم وقتا للتخطيط والتطوير على اساليبهم وادواتهم وضمان تطبيقها، كما من المهم التوسع بمنحى بناء مجتمعات التعلم المهنية داخل المدارس ومديريات التربية والتعليم لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطبيق الأساليب التفاعلية.
وبين أن ذلك يتطلب زيادة تفعيل أدوار المشرفين التربويين بالمساهمة في تدريب المعلمين ومتابعة أدائهم، وتقديم تغذية راجعة لهم لتحسين ممارساتهم ورفع كفاءتهم، وتحسين تجربة التعلم لدى الطلبة، وجودة التعليم، كما على المعلمين تطوير مهاراتهم التربوية، والاطلاع على أحدث الإستراتيجيات التعليمية، ليصبحوا أكثر قدرة على تقديم المحتوى التعليمي بطرق مبتكرة ومحفزة، تراعي الفروق الفردية وتلبي احتياجات المتعلمين، والسعي لامتلاك أساليب التدريس التفاعلية التي ترفع من جودة أدائهم التعليمي وتحسن من أداء طلبتهم بشكل فعال لأن في ذلك تحول لأدوارهم الفاعلة في عملية تطوير التعليم ومساهماتهم في بناء نظام تعليمي مرن يواكب التغيرات وقائم على التميز والابتكار، ويسهم ببناء جيل يمتلك المهارات المستقبلية.
وأوضح انه يمكن لوزارة التربية والتعليم الاستمرار بوضع السياسات والخطط والبرامج والإستراتيجيات التي تشجع على تطوير مهارات المعلمين في موضوع الأساليب التدريسية التفاعلية مع مراعاة توفير الظروف المناسبة لتطبيق هذه الأساليب والتي تتطلب وقتا أكثر للتخطيط للتعليم من قبل المعلمين، والعمل مع المركز الوطني للتوسع في تضمين الأنشطة التعليمية التي تتماشى مع الأساليب التفاعلية الحديثة وتوفير وتحديد الموارد التقنية اللازمة لها، وتبني أدوات التقويم المناسبة لها لاسيما أن أساليب التدريس التفاعلية تحتاج أدوات مختلفة لتقييم أداء جميع الطلبة.
ولفت أبو غزلة، إلى ان على مديريات التربية والتعليم تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع ومتابعة تطبيق الأساليب التفاعلية داخل الصفوف الدراسية وفي بيئات التعلم المختلفة، بالتعاون مع المشرفين التربويين كما على المدارس إيجاد بيئات التعلم المحفزة والمشجعة على الابتكار والتفاعل، ودعم تبادل الخبرات بين المعلمين، مع ضرورة توفير الوقت والموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ الدروس التفاعلية، وبمشاركة الطلبة لرفع جودة التعليم في المدارس بشكل عام وجودة العملية التعليمية ككل.
توظيف للتفكير الإبداعي
بدورها، قالت الخبيرة التربوية د. نجوى القبيلات، إن التدريس التفاعلي يعد من الأساليب التي تهدف إلى إشراك الطالب في عملية التعليم بصورة فاعلة ونشطة، بدلا من الدور التقليدي الذي يقتصر على تلقي المعلومات بشكل سلبي، لافتة إلى أن هذا الأسلوب يعتمد على التفاعل بين المعلم والطلاب، وبين الطلبة أنفسهم، ومع المحتوى التعليمي والبيئة التعليمية، بما يعزز من فهمهم، ويدفعهم للتفكير بأسلوب علمي، يساعدهم على توظيف التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وحل المشكلات، والعمل الجماعي والحوار وغيرها من المهارات.
وتابعت القبيلات أن أبرز أساليب التدريس التفاعلي، تتمثل بالعصف الذهني، التعلم التعاوني، التعلم القائم على المشاريع، التعلم القائم على حل المشكلات، لعب الأدوار واستخدام التكنولوجيا.
وبينت القبيلات أن التدريس التفاعلي يسهم برفع جودة التعليم، إذ يعزز البيئة التعليمية الإيجابية ويحسن مستوى التحصيل العلمي للطلبة عبر مشاركتهم الفعلية في عملية التعلم، ما يؤدي لفهمهم العميق للمحتوى العلمي واتقان المهارات، كما تسهم أساليب التدريس التفاعلية في تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو التعلم؛ لأنهم يشعرون بأنهم جزء من العملية التعليمية، وهذا ينعكس على تحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي والعلاقات الطيبة عبر التعلم التعاوني والنقاشات الجماعية.
يراعي الاحتياجات
الفردية للطلبة
من جانبه، رأى الخبير التربوي عايش النوايسة، إن التحول بشكل التعليم اليوم ضرورة ماسة، فلم تعد نظم التدريس التقليدية قادرة على مواجهة التغيرات أو تقديم تعليم نوعي يتلاءم مع طبيعة العصر واحتياجات المتعلمين واهتماماتهم المختلفة،لافتا إلى أن استخدام أساليب التدريس التفاعلية في عملية التعليم يظهر انعكاسات إيجابية كبيرة من قبل المعلمين، حيث توفر هذه الأساليب تعليماً يراعي الاحتياجات الفردية للطلبة ويعمل على معالجتها.
وبين النوايسة أن أساليب التدريس التفاعلية الحلقة الأهم في عمليات تعلم وتعليم الطلبة، لأن جلها يعتمد على ما ينفذ بالغرفة الصفية، ولا شك أن التعلم التفاعلي بات يعتمد على استراتيجيات التعلم النشط والمرتبط بشكل كبير بأساليب تفاعلية يخططها المعلمون بحيث تكون ضمن حاجات الطلبة واهتماماتهم ومراعية للفروق الفردية بينهم، وتكون القادرة على إعطاء دور أكبر للطلبة في عملية تعلمهم وتنمي لديهم المهارات العليا كالتفكير الناقد والتحليلي والإبداعي وحل المشكلات وغيرها.
وأوضح النوايسة أن أثر هذه الأساليب على تعلم وتعليم الطلبة كبير إذ تسهم في نموه المتوازن في الجوانب النفسية والعاطفية الانفعالية والمعرفية والمهارية وتنعكس على شخصيته وقدراته وثقته بنفسه ألا أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بميل المعلمين نحو التدريس المباشر، الذي يعتمد على المعلم بشكل كبير جدا لتوصيل المعرفة، ولكن هذا النوع من التعليم لم يعد ملائما مع نظريات التعلم التي تعتمد على إعطاء دور أكبر للطالب.
آلاء مظهر
عمان – في ظل التحولات الرقمية والتقدم التكنولوجي المتسارع والتطورات المستمرة بأساليب التدريس، يعد التدريس التفاعلي ركيزة أساسية تهدف لتحسين جودة التعليم عبر تعزيز دور الطالب كمشارك فعال في العملية التعليمية.
وبينما يتيح هذا الأسلوب بيئة تعليمية نشطة تقوم على الحوار، العصف الذهني، التجربة العملية، والتعاون، ما يعزز التفكير النقدي والإبداعي اذ لا يقتصر هذا النهج على نقل المعلومات، بل يسهم بربط المعرفة بالتطبيق الفعلي، ما يساعد الطلاب على بناء مهارات تحليلية وحل المشكلات تمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وابتكار، رأى خبراء تربويون، أن أساليب التدريس التفاعلية تعد من أهم المداخل لتحقيق أهداف التعليم عبر تحسين أداء الطلبة والارتقاء بجودة تعلمهم، وخاصة الأساليب التفاعلية التي تجعل من الطالب المحور التعليمي لها، وتضعه بقلب العملية التعليمية، وتشجعه على التفاعل والمشاركة الفاعلة بدلا من الاكتفاء بدور المتلقي السلبي.
وبينوا في آحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن التدريس التفاعلي يسهم برفع جودة التعليم، إذ يعزز البيئة التعليمية الإيجابية ويحسن مستوى التحصيل العلمية للطلبة عبر مشاركتهم الفعلية في عملية التعلم، ما يؤدي لفهمهم العميق للمحتوى العلمي واتقان المهارات
وأشاروا إلى أن التدريس التفاعلي ليس مجرد تنوع في أساليب التدريس فقط، بل هو فلسفة تربوية تهدف للتركيز على المشاركة الفاعلة للطلبة في العملية التعليمية وتعزيز أدوارهم كمشاركين نشطين عبر استخدام هذه الأساليب التفاعلية، وتحويل بيئات التعلم لبيئات مليئة بالحيوية والتفاعل، ما يسهم بتحسين تجربة التعلم ويعزز من أداء الطلبة، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات في حياتهم الأكاديمية والمهنية.
تحولات بعناصر المنظومة التعليمية
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي د.محمد أبوغزلة، إن التطورات المتلاحقة التكنولوجية بمجال النظام التعليمي، أسهمت بظهور الكثير من التحولات في عناصر المنظومة التعليمية، بخاصة في أساليب التدريس، والتي تحولت من أساليب تقليدية تعتمد على المعلم في التلقين والتعليم المباشر، لأساليب تفاعلية تعتمد على التفاعل وتبادل الادوار بين المعلمين والطلبة وجميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية.
وأضاف أن عملية التفاعل هي الأساس بتعميق الفهم وتنمية القدرات ومهارات التفكير المختلفة، إضافة إلى انها تعمل على التمكين من المهارات الحياتية والاتجاهات الإيجابية، وتوظيف التقنيات الحديثة من قبل هذه الأطراف، كما أنها تؤسس لبناء علاقة تفاعلية بين الطلبة والمعلم والمحتوى التعليمي، وتتيح لهم الفرصة للمشاركة الفاعلة بعمليتي التعليم والتعلم في البيئة التعليمية الآمنة والغنية بموارد ومصادر وتجهيزات وأدوات التعلم والتي تحفزهم على تبادل الأفكار حول التعلم الذي يلبي احتياجاتهم وأنماط تعلمهم، وبالتالي تحقيق أهدافهم التعليمية، ما يؤدي لتحسين جودة النظام التعليمي.
وبين، ان التدريس التفاعلي ليس مجرد تنوع في أساليب التدريس فقط، بل هو فلسفة تربوية تهدف للتركيز على المشاركة الفاعلة للطلبة بالعملية التعليمية وتعزيز أدوارهم كمشاركين نشطين عبر استخدام هذه الأساليب التفاعلية، وتحويل بيئات التعلم لبيئات مليئة بالحيوية والتفاعل، ما يسهم بتحسين تجربة التعلم ويعزز من أداء الطلبة، وقدرتهم على مواجهة التحديات في حياتهم الأكاديمية والمهنية.
وأشار، إلى أن أساليب التدريس التفاعلية تعد من أهم المداخل لتحقيق أهداف التعليم عبر تحسين أداء الطلبة والارتقاء بجودة تعلمهم، وخاصة الأساليب التفاعلية التي تجعل من الطالب المحور التعليمي لها، وتضعه بقلب العملية التعليمية، وتشجعه على التفاعل والمشاركة الفاعلة بدلا من الاكتفاء بدور المتلقي السلبي، لأنها تعتمد على تقدير احتياجات المتعلمين والفروق الفردية بينهم، وتعتمد على تصميم وتنفيذ الأنشطة التعاونية الجماعية وإجراء الحوارات والمناقشات الصفية، والمحاكاة أو التعلم القائم على المشاريع وحل المشكلات، والعصف الذهني، وتنمية مهارات التفكير النقدي والابداعي والتحليلي، ومهارات التواصل الفعال
إضافة إلى أنها تعمق من فهم الطلبة للمحتوى التعليم وتحفيزهم للمشاركة النشطة، وتنمي من قدراتهم التحليلية والعملية، وتزيد من دافعيتهم للتعلم في بيئة تعليمية محفزة وشاملة، تزيد من تحصيلهم الأكاديمي والاجتماعي والشخصي، وهذا ما تسعى إليه الأنظمة التعليمية الفاعلة عبر تبنيها هذه الأساليب التفاعلية لجعل التعلم أكثر متعة وارتباطا بحياة الطلبة الواقعية على مستوى أوسع مما يؤدي إلى زيادة فهمهم وثقتهم بأنفسهم، وتطوير العلاقة الإيجابية بينهم وبين المعلمين وهذه بدوره ينعكس على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها لتكون اكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التفاعل مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل ومواكبة المستقبل، بحسب أبوغزلة.
وتابع: إن امتلاك المعلمين لأساليب التدريس التفاعلية يعد عاملا حاسما بتحسين أداء الطلبة وتعزيز جودة التعليم بشكل عام لأنه إذا تمكن المعلم من هذه الأساليب ووظفها في عملية التعليم والتعلم سيسهم بإيجاد بيئة تعليمية فعالة ونشطة تشجع الطلبة على الحوار والمناقشة والتفكير، والمشاركة، ويصبح الطلبة فيها منخرطين بعملية التعلم مما يعزز من فهمهم العميق للموضوعات التي يتعلمونها، وبالتالي رفع مستوى أدائهم الأكاديمي ومهاراتهم وتساعدهم بتلبية احتياجات الطلبة المختلفة، ومراعاة الفروق الفردية بينهم ما يحقق فرصا تعليمية عادلة لجميع الطلبة، ويعزز من جودة مخرجات التعليم بما يتوافق مع المعايير الحديثة والتطلعات المجتمعية، ويسهم بالوقت نفسه من تطوير نظام تعليمي قادر على إعداد جيل من المتعلمين القادرين على الإبداع، والتفكير النقدي، والتفاعل مع تحديات المستقبل.
ولتحقيق هذا التمكين من الأساليب التفاعلية لدى المعلمين، بحسب أبوغزلة لا بد من التوسع بالتطوير المهني لهم وتوفير برامج تدريبية مستمرة تركز على الجانب العملي والتطبيقي لهذه الأساليب مع الطلبة، وتدريب المعلمين فيها على مهارات تصميم الأنشطة التفاعلية وتنفيذها بكفاءة داخل البيئات التعليمية المجهزة والمحفزة للتعليم مع ضرورة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين لمنحهم وقتا للتخطيط والتطوير على اساليبهم وادواتهم وضمان تطبيقها، كما من المهم التوسع بمنحى بناء مجتمعات التعلم المهنية داخل المدارس ومديريات التربية والتعليم لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطبيق الأساليب التفاعلية.
وبين أن ذلك يتطلب زيادة تفعيل أدوار المشرفين التربويين بالمساهمة في تدريب المعلمين ومتابعة أدائهم، وتقديم تغذية راجعة لهم لتحسين ممارساتهم ورفع كفاءتهم، وتحسين تجربة التعلم لدى الطلبة، وجودة التعليم، كما على المعلمين تطوير مهاراتهم التربوية، والاطلاع على أحدث الإستراتيجيات التعليمية، ليصبحوا أكثر قدرة على تقديم المحتوى التعليمي بطرق مبتكرة ومحفزة، تراعي الفروق الفردية وتلبي احتياجات المتعلمين، والسعي لامتلاك أساليب التدريس التفاعلية التي ترفع من جودة أدائهم التعليمي وتحسن من أداء طلبتهم بشكل فعال لأن في ذلك تحول لأدوارهم الفاعلة في عملية تطوير التعليم ومساهماتهم في بناء نظام تعليمي مرن يواكب التغيرات وقائم على التميز والابتكار، ويسهم ببناء جيل يمتلك المهارات المستقبلية.
وأوضح انه يمكن لوزارة التربية والتعليم الاستمرار بوضع السياسات والخطط والبرامج والإستراتيجيات التي تشجع على تطوير مهارات المعلمين في موضوع الأساليب التدريسية التفاعلية مع مراعاة توفير الظروف المناسبة لتطبيق هذه الأساليب والتي تتطلب وقتا أكثر للتخطيط للتعليم من قبل المعلمين، والعمل مع المركز الوطني للتوسع في تضمين الأنشطة التعليمية التي تتماشى مع الأساليب التفاعلية الحديثة وتوفير وتحديد الموارد التقنية اللازمة لها، وتبني أدوات التقويم المناسبة لها لاسيما أن أساليب التدريس التفاعلية تحتاج أدوات مختلفة لتقييم أداء جميع الطلبة.
ولفت أبو غزلة، إلى ان على مديريات التربية والتعليم تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع ومتابعة تطبيق الأساليب التفاعلية داخل الصفوف الدراسية وفي بيئات التعلم المختلفة، بالتعاون مع المشرفين التربويين كما على المدارس إيجاد بيئات التعلم المحفزة والمشجعة على الابتكار والتفاعل، ودعم تبادل الخبرات بين المعلمين، مع ضرورة توفير الوقت والموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ الدروس التفاعلية، وبمشاركة الطلبة لرفع جودة التعليم في المدارس بشكل عام وجودة العملية التعليمية ككل.
توظيف للتفكير الإبداعي
بدورها، قالت الخبيرة التربوية د. نجوى القبيلات، إن التدريس التفاعلي يعد من الأساليب التي تهدف إلى إشراك الطالب في عملية التعليم بصورة فاعلة ونشطة، بدلا من الدور التقليدي الذي يقتصر على تلقي المعلومات بشكل سلبي، لافتة إلى أن هذا الأسلوب يعتمد على التفاعل بين المعلم والطلاب، وبين الطلبة أنفسهم، ومع المحتوى التعليمي والبيئة التعليمية، بما يعزز من فهمهم، ويدفعهم للتفكير بأسلوب علمي، يساعدهم على توظيف التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وحل المشكلات، والعمل الجماعي والحوار وغيرها من المهارات.
وتابعت القبيلات أن أبرز أساليب التدريس التفاعلي، تتمثل بالعصف الذهني، التعلم التعاوني، التعلم القائم على المشاريع، التعلم القائم على حل المشكلات، لعب الأدوار واستخدام التكنولوجيا.
وبينت القبيلات أن التدريس التفاعلي يسهم برفع جودة التعليم، إذ يعزز البيئة التعليمية الإيجابية ويحسن مستوى التحصيل العلمي للطلبة عبر مشاركتهم الفعلية في عملية التعلم، ما يؤدي لفهمهم العميق للمحتوى العلمي واتقان المهارات، كما تسهم أساليب التدريس التفاعلية في تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو التعلم؛ لأنهم يشعرون بأنهم جزء من العملية التعليمية، وهذا ينعكس على تحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي والعلاقات الطيبة عبر التعلم التعاوني والنقاشات الجماعية.
يراعي الاحتياجات
الفردية للطلبة
من جانبه، رأى الخبير التربوي عايش النوايسة، إن التحول بشكل التعليم اليوم ضرورة ماسة، فلم تعد نظم التدريس التقليدية قادرة على مواجهة التغيرات أو تقديم تعليم نوعي يتلاءم مع طبيعة العصر واحتياجات المتعلمين واهتماماتهم المختلفة،لافتا إلى أن استخدام أساليب التدريس التفاعلية في عملية التعليم يظهر انعكاسات إيجابية كبيرة من قبل المعلمين، حيث توفر هذه الأساليب تعليماً يراعي الاحتياجات الفردية للطلبة ويعمل على معالجتها.
وبين النوايسة أن أساليب التدريس التفاعلية الحلقة الأهم في عمليات تعلم وتعليم الطلبة، لأن جلها يعتمد على ما ينفذ بالغرفة الصفية، ولا شك أن التعلم التفاعلي بات يعتمد على استراتيجيات التعلم النشط والمرتبط بشكل كبير بأساليب تفاعلية يخططها المعلمون بحيث تكون ضمن حاجات الطلبة واهتماماتهم ومراعية للفروق الفردية بينهم، وتكون القادرة على إعطاء دور أكبر للطلبة في عملية تعلمهم وتنمي لديهم المهارات العليا كالتفكير الناقد والتحليلي والإبداعي وحل المشكلات وغيرها.
وأوضح النوايسة أن أثر هذه الأساليب على تعلم وتعليم الطلبة كبير إذ تسهم في نموه المتوازن في الجوانب النفسية والعاطفية الانفعالية والمعرفية والمهارية وتنعكس على شخصيته وقدراته وثقته بنفسه ألا أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بميل المعلمين نحو التدريس المباشر، الذي يعتمد على المعلم بشكل كبير جدا لتوصيل المعرفة، ولكن هذا النوع من التعليم لم يعد ملائما مع نظريات التعلم التي تعتمد على إعطاء دور أكبر للطالب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين