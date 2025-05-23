خطة تسكين مليون إسرائيلي في الضفة تنطلق على الدرب

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

حنان غرينوود

الرد على العملية القاسية قرب بروخين الأسبوع الماضي: خطة كبرى لإقامة 13 مدينة و5 مناطق صناعية في الضفة الغربية تخرج الى المرحلة الأولى، هكذا علمت "إسرائيل اليوم". في المكتب المؤقت لرئيس مجلس الضفة الغربية يوسي دغان الذي أقيم في المكان التي قتلت فيه تسالا غاز، أعلن وزير البناء والإسكان اسحق غولدكنوف ودغان، أول من أمس، عن ميزانية 30 مليون شيكل وانطلاق فوري لتخطيط المدن التي ستغير بشكل دراماتيكي وجه المنطقة.

يدور الحديث عن خطة "مليون في الضفة الغربية"، التي كشفت "إسرائيل اليوم" النقاب عنها في 2023 التي وضعها مهنيون في مجلس الضفة الغربية مع خبراء خارجيين بينهم مهندسون، معماريون، جغرافيون ومستشارون ممن يسعون لأن يجلبوا حتى العام 2050 ما لا يقل عن 1.150.500 نسمة إلى منطقة يسكن فيها اليوم نحو 140 ألف نسمة.

تتضمن الخطة توسيع مستوطنات إلى مدن كبرى، إقامة مدن جديدة، تجاوز لمدن قائمة الخط الأخضر، عودة إلى مناطق أخليت في فك الارتباط، إقامة مناطق صناعية كبرى ومستشفى إقليمي، تمديد خطوط قطار إلى وسط البلاد وشمالها، توسيع طرق بل وحتى فحص إمكانية إقامة مطار.

في إطار إقامة المدن الـ13 التي أقرت لها ميزانية التخطيط الآن، ستضاف 180 ألف وحدة سكن للمجلس الإقليمي في الضفة الغربية. إلى جانب استئناف الاستيطان في مستوطنتي سانور وحومش اللتين أخليتا في فك الارتباط، ستقام في مركز الضفة الغربية نحو 10 آلاف وحدة سكن، وستضاف نحو 40 ألف وحدة سكن في شمال الضفة الغربية ونحو 8 آلاف وحدة سكن في مستوطنات ظهر الجبل. كما ستقام نقاط استيطانية جديدة في جبل عيبال، الذي يعد حسب مجلس الضفة الغربية ذا أهمية تاريخية توراتية وقومية للشعب اليهودي.

تمويل التخطيط ستوفره وزارة البناء والإسكان بمساعدة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والنائب تسفي سوكوت. وكانت طواقم مجلس الضفة الغربية عملت على الخطة لزمن طويل واتفق نهائيا على الموضوع في الخيمة المؤقتة لمكتب دغان الذي قال أمس: الرد على الجريمة النكراء بقتل تسالا غاز هو البناء. الإرهاب يحاول طردنا ونحن نرد بالنمو - نقيم مدنا، نبني مناطق صناعية ونزهر الضفة الغربية.

"أهنئ الوزير غولدكنوف على قراره الأخلاقي والشجاع لاستثمار 30 مليون شيكل في تخطيط نقاط الاستيطان -13 مدينة و5 مناطق صناعية- كجزء من خطة "الضفة الغربية للمليون" نضيف نورا إلى الظلام، نضيف حياة إلى الموت".

وأوضح الوزير غولدكنوف بأنه "حيال القتلة الذين يريدون إبادتنا، الجواب الواضح الذي لا لبس فيه هو تعزيز الاستيطان وتثبيت سيطرتنا في بلاد إسرائيل بعامة وفي يهودا والضفة الغربية بخاصة. تخطيط البلدات وتوسيعها هو مرسى أمني واقتصادي للمنطقة وبث رسالة حازمة ولا تقبل التأويل: نحن هنا كي نبقى وكي نتسع.