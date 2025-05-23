خطة تسكين مليون إسرائيلي في الضفة تنطلق على الدرب

خطة تسكين مليون إسرائيلي في الضفة تنطلق على الدرب
حنان غرينوود
الرد على العملية القاسية قرب بروخين الأسبوع الماضي: خطة كبرى لإقامة 13 مدينة و5 مناطق صناعية في الضفة الغربية تخرج الى المرحلة الأولى، هكذا علمت "إسرائيل اليوم". في المكتب المؤقت لرئيس مجلس الضفة الغربية يوسي دغان الذي أقيم في المكان التي قتلت فيه تسالا غاز، أعلن وزير البناء والإسكان اسحق غولدكنوف ودغان، أول من أمس، عن ميزانية 30 مليون شيكل وانطلاق فوري لتخطيط المدن التي ستغير بشكل دراماتيكي وجه المنطقة.
يدور الحديث عن خطة "مليون في الضفة الغربية"، التي كشفت "إسرائيل اليوم" النقاب عنها في 2023 التي وضعها مهنيون في مجلس الضفة الغربية مع خبراء خارجيين بينهم مهندسون، معماريون، جغرافيون ومستشارون ممن يسعون لأن يجلبوا حتى العام 2050 ما لا يقل عن 1.150.500 نسمة إلى منطقة يسكن فيها اليوم نحو 140 ألف نسمة.
تتضمن الخطة توسيع مستوطنات إلى مدن كبرى، إقامة مدن جديدة، تجاوز لمدن قائمة الخط الأخضر، عودة إلى مناطق أخليت في فك الارتباط، إقامة مناطق صناعية كبرى ومستشفى إقليمي، تمديد خطوط قطار إلى وسط البلاد وشمالها، توسيع طرق بل وحتى فحص إمكانية إقامة مطار.
في إطار إقامة المدن الـ13 التي أقرت لها ميزانية التخطيط الآن، ستضاف 180 ألف وحدة سكن للمجلس الإقليمي في الضفة الغربية. إلى جانب استئناف الاستيطان في مستوطنتي سانور وحومش اللتين أخليتا في فك الارتباط، ستقام في مركز الضفة الغربية نحو 10 آلاف وحدة سكن، وستضاف نحو 40 ألف وحدة سكن في شمال الضفة الغربية ونحو 8 آلاف وحدة سكن في مستوطنات ظهر الجبل. كما ستقام نقاط استيطانية جديدة في جبل عيبال، الذي يعد حسب مجلس الضفة الغربية ذا أهمية تاريخية توراتية وقومية للشعب اليهودي.
تمويل التخطيط ستوفره وزارة البناء والإسكان بمساعدة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والنائب تسفي سوكوت. وكانت طواقم مجلس الضفة الغربية عملت على الخطة لزمن طويل واتفق نهائيا على الموضوع في الخيمة المؤقتة لمكتب دغان الذي قال أمس: الرد على الجريمة النكراء بقتل تسالا غاز هو البناء. الإرهاب يحاول طردنا ونحن نرد بالنمو - نقيم مدنا، نبني مناطق صناعية ونزهر الضفة الغربية.
"أهنئ الوزير غولدكنوف على قراره الأخلاقي والشجاع لاستثمار 30 مليون شيكل في تخطيط نقاط الاستيطان -13 مدينة و5 مناطق صناعية- كجزء من خطة "الضفة الغربية للمليون" نضيف نورا إلى الظلام، نضيف حياة إلى الموت".
وأوضح الوزير غولدكنوف بأنه "حيال القتلة الذين يريدون إبادتنا، الجواب الواضح الذي لا لبس فيه هو تعزيز الاستيطان وتثبيت سيطرتنا في بلاد إسرائيل بعامة وفي يهودا والضفة الغربية بخاصة. تخطيط البلدات وتوسيعها هو مرسى أمني واقتصادي للمنطقة وبث رسالة حازمة ولا تقبل التأويل: نحن هنا كي نبقى وكي نتسع.
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