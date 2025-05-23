صبر ترامب بدأ ينفد

صبر ترامب بدأ ينفد
آنا برسكي
في بداية الأسبوع، دعيت مع بعض من زملائي في تغطية المجال السياسي لحديث طويل مع دبلوماسي غربي كبير. وقد وصف الحديث بأنه لغير النشر. وكان هدفه الأساس إطلاع الصحفيين الإسرائيليين على المزاج السائد في الغرب، لكن ليس هذا فقط.
مثلما تبين في اليوم إياه، كان هذا إعدادا لخطوة أوروبية منسقة، رصاصة بدء لحملة ضغط دبلوماسية مكثفة على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.
الحرارة في الغرفة المكيفة ارتفعت في غضون دقائق من بدء اللقاء. فقد تميز الدبلوماسي غضبا باسم دولته وغيرها من الدول الغربية. غضب بالطبع بالطريقة الدبلوماسية اللبقة، لكن الرسالة كانت واضحة. فقد جاء ذلك الدبلوماسي الكبير كي يوضح لإسرائيل بأنه من ناحية دول أوروبا بدأت ساعة وقف الحرب في غزة تدق بصوت عال والعد التنازلي بدأ -من مراحل التهديدات المشتركة للعقوبات وحتى النقطة في الزمن التي يفرض القرار على إسرائيل إنهاء الحرب ينتقل إلى مجلس الأمن- بلا فيتو أميركي.
لا بد أن حادي البصر يلاحظون توسيع قائمة الشروط لإنهاء الحرب. فهذه الآن لم تعد فقط إعادة كل المخطوفين، تجريدا تاما من السلاح واستسلاما مطلقا من حماس ونفي قيادتها، بل وأيضا تنفيذ خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة. ولا حاجة لأن يكون المرء خبيرا ضليعا بالتفاصيل كي يفهم بأن تحقيق كل الشروط ليس قصة أسابيع ولا حتى أشهر.
رغم الضغوط من أوروبا، فإن إنهاء الحرب لن يحصل صباح غد، كون الرئيس ترامب ما يزال يوجد في مكان آخر، يختلف عن ذلك الذي يوجد فيه زعماء القارة العجوز. من جهة أخرى، هو أيضا لا يوجد في المكان الذي كان فيه حتى وقت أخير مضى. خطاب الرئيس الأميركي تغير، وهذا واضح جدا في تناول ترامب الوضع في غزة في أثناء زيارته إلى الشرق الأوسط وبعدها أيضا حين عاد إلى البيت الأبيض.
مع كل الاستخفاف الترامبي الذي يكنه ولا يخفيه تجاه زعماء أوروبا، فإنه لا يمكنه بل ولا يعتزم تجاهلهم تماما. فالغضب الغربي والعربي على الوضع الإنساني الصعب في القطاع ومطلب إنهاء الحرب باتا منذ الآن يتسللان إلى البيت الأبيض.
كان يسر الرئيس الأميركي أن يرى حماس تستسلم. وحتى لو لم يكن استسلاما تاما على الأقل التوجه إلى صفقة جزئية. وقد بدا هذا قريبا جدا إلى أن تبين بأن تقديرات إسرائيل حول تصفية السنوار هي في الواقع سوء تقدير. فتصفيته كانت تستهدف إزالة عائق عن المسار، إلا أنها ولدت فوضى لدى باقي القيادة.
مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب آجلا أم عاجلا. في هذه المكالمة سيقول الرئيس الأميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "بيبي يا صديقي أعطيتك ما يكفي من الوقت لفتح بوابات الجحيم. أعطيتك شرعية لهجرة الغزيين، أعطيتك مظلة سياسية وعسكرية بوفرة، حتى حين كان هذا ليس مريحا. لكن في هذه اللحظة أنا ملزم بأن أقول لها بأنه لا يمكنني أن أضيع على هذا كل الولاية. هيا ندخل إلى مراحل النهاية".
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