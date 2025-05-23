صبر ترامب بدأ ينفد

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

آنا برسكي

في بداية الأسبوع، دعيت مع بعض من زملائي في تغطية المجال السياسي لحديث طويل مع دبلوماسي غربي كبير. وقد وصف الحديث بأنه لغير النشر. وكان هدفه الأساس إطلاع الصحفيين الإسرائيليين على المزاج السائد في الغرب، لكن ليس هذا فقط.

مثلما تبين في اليوم إياه، كان هذا إعدادا لخطوة أوروبية منسقة، رصاصة بدء لحملة ضغط دبلوماسية مكثفة على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

الحرارة في الغرفة المكيفة ارتفعت في غضون دقائق من بدء اللقاء. فقد تميز الدبلوماسي غضبا باسم دولته وغيرها من الدول الغربية. غضب بالطبع بالطريقة الدبلوماسية اللبقة، لكن الرسالة كانت واضحة. فقد جاء ذلك الدبلوماسي الكبير كي يوضح لإسرائيل بأنه من ناحية دول أوروبا بدأت ساعة وقف الحرب في غزة تدق بصوت عال والعد التنازلي بدأ -من مراحل التهديدات المشتركة للعقوبات وحتى النقطة في الزمن التي يفرض القرار على إسرائيل إنهاء الحرب ينتقل إلى مجلس الأمن- بلا فيتو أميركي.

لا بد أن حادي البصر يلاحظون توسيع قائمة الشروط لإنهاء الحرب. فهذه الآن لم تعد فقط إعادة كل المخطوفين، تجريدا تاما من السلاح واستسلاما مطلقا من حماس ونفي قيادتها، بل وأيضا تنفيذ خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة. ولا حاجة لأن يكون المرء خبيرا ضليعا بالتفاصيل كي يفهم بأن تحقيق كل الشروط ليس قصة أسابيع ولا حتى أشهر.

رغم الضغوط من أوروبا، فإن إنهاء الحرب لن يحصل صباح غد، كون الرئيس ترامب ما يزال يوجد في مكان آخر، يختلف عن ذلك الذي يوجد فيه زعماء القارة العجوز. من جهة أخرى، هو أيضا لا يوجد في المكان الذي كان فيه حتى وقت أخير مضى. خطاب الرئيس الأميركي تغير، وهذا واضح جدا في تناول ترامب الوضع في غزة في أثناء زيارته إلى الشرق الأوسط وبعدها أيضا حين عاد إلى البيت الأبيض.

مع كل الاستخفاف الترامبي الذي يكنه ولا يخفيه تجاه زعماء أوروبا، فإنه لا يمكنه بل ولا يعتزم تجاهلهم تماما. فالغضب الغربي والعربي على الوضع الإنساني الصعب في القطاع ومطلب إنهاء الحرب باتا منذ الآن يتسللان إلى البيت الأبيض.

كان يسر الرئيس الأميركي أن يرى حماس تستسلم. وحتى لو لم يكن استسلاما تاما على الأقل التوجه إلى صفقة جزئية. وقد بدا هذا قريبا جدا إلى أن تبين بأن تقديرات إسرائيل حول تصفية السنوار هي في الواقع سوء تقدير. فتصفيته كانت تستهدف إزالة عائق عن المسار، إلا أنها ولدت فوضى لدى باقي القيادة.

مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب آجلا أم عاجلا. في هذه المكالمة سيقول الرئيس الأميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "بيبي يا صديقي أعطيتك ما يكفي من الوقت لفتح بوابات الجحيم. أعطيتك شرعية لهجرة الغزيين، أعطيتك مظلة سياسية وعسكرية بوفرة، حتى حين كان هذا ليس مريحا. لكن في هذه اللحظة أنا ملزم بأن أقول لها بأنه لا يمكنني أن أضيع على هذا كل الولاية. هيا ندخل إلى مراحل النهاية".