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يدفنون غزة

يدفنون غزة

2025-05-23 11:18:16
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت


ناحوم برنياع

الإسرائيليون الذين شاهدوا المؤتمر الصحفي لنتنياهو، أول من أمس، كان يمكنهم أن يأخذوا انطباعا مغلوطا. بخلاف ما قاله، فإن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة تجري بسهولة نسبية. فالقوات تجتاح مدنا مدمرة فارغة من السكان. أصداء الانفجارات التي تهز البيوت في غلاف غزة لا تدل على معارك من بيت إلى آخر: فلا توجد بيوت؛ لا توجد معارك. وحسب مصادر في الجيش، فإن 12 ساعة فقط استغرقت لاحتلال مدن مثل الشجاعية، التفاح، وجباليا. فالمواطنون نزحوا جنوبا. مخربو حماس نزحوا معهم أو بقوا في نفق، بانتظار الفرصة للخروج ولقتل مقاتل.
التهديد الأساس هو العبوات التي خلفها المقامون وراءهم. دانيلو موكنو، مقاتل من جولاني قتل في خانيونس بعبوة زرعت في طابق عال من بيت. الطابقان الأولان مشطا. العبوة زرعت في الطابق فوقهما. عندما انفجر البيت انهار على المقاتلين. هذا بانتظارنا على ما يبدو، لاحقا أيضا: قتيل بعبوات، قتيل بنار صديقة. الدبابات ستندفع إلى الأمام لكن المقاتلين الذين سيعودون من هناك سيروون أنهم لم يروا عدوا. هذه حرب من طرف واحد.
عشرة مسؤولين كبار تبقوا في قائمة المرشحين للتصفية. هؤلاء مسؤولون من الدرجة الثانية أو الثالثة، شهداء عابرون. لا معنى لهزم حماس، لأن حماس كمنظمة عسكرية هزمت قبل أن تنطلق الحملة المسماة "عربات جدعون" على الدرب. غزة، يقول مصدر عسكري لم تعد تهديدا استراتيجيا.
العدو الملموس هو بيوت وأنفاق. الفكر العسكري المحدث يقول إنه في كل بيت يقف على حاله قد يختبئ قناص. من تحت كل بيت قد يعمل نفق. الاستنتاج: يجب هدم كل بيت في كل مدينة، في كل قرية، في كل مخيم لاجئين. طوكيو، برزدن، كوفنتري، كل المدن التي تعرضت لقصف مكثف في الحرب العالمية الثانية أنهت في وضع أفضل من بيت لاهيا، من رفح، من بيت حانون ومما بانتظار خانيونس وغزة.
رئيس الأركان ايال زمير ومعظم جنرالات هيئة الأركان فضلوا صفقة لإعادة كل المخطوفين، إنهاء الحرب واستئنافها بعد ذلك، بافتراض أن حماس ستخرق وقف النار. هكذا أيضا رئيس الشاباك رونين بار وهيئة أركانه. لكن نتنياهو أملى سياسة أخرى ولم يتبق للجيش غير تبني الإملاء، تسويقه للمقاتلين وللجمهور، وتنفيذه بالحد الأدنى من الخسائر.
لقد أعد الجيش خطة عملياتية ورفعها لإقرار الكابنت. وقد استندت إلى بضعة افتراضات: الضغط العسكري رقق مواقف حماس عشية الصفقات السابقة؛ مطلوب ضغط لترقيق المواقف هذه المرة؛ إخلاء السكان (في الجيش يستخدمون الاصطلاح المغسول "تحريك") سيتيح السيطرة على الأرض وتطهيرها وسيشجع احتجاجا ضد حماس؛ السيطرة على المساعدات الإنسانية ستمنع مصدر الدخل للمنظمة وتضعف سيطرتها على السكان. "اليد التي تطعم تبقي الحكم"، يقول مصدر عسكري.
حماس تدفع لنشطائها بالمساعدات. أحد الأساليب الذكية. اصطلاحه بالعربية هو "حوالات": صندوق بندورة اشتري في إسرائيل أو في الضفة بثمن معين؛ في القطاع يباع بثمن آخر؛ الفرق ينتقل عبر صرافين في تركيا ويتجسد بمال نقدي. الطريقة ناجحة أيضا في المساعدات المؤطرة، من خلال المنظمات وكذا في المشتريات من خلال التجار.
الشركة الأميركية التي ستوزع الغذاء يفترض أن تبدأ عملها نهاية هذا الأسبوع. طهرت من أجلها أربعة مجالات - في الجنوب، في الوسط وفي الشمال. الجيش سيفتش ويحرس. المواطنون يتم إدخالهم بعد التفتيش، يتلقون رزمة غذاء ويخرجون. ماذا سيفعلون بالرزمة عندما يلتقون في خيمة النزوح، رجل حماس، ليس واضحا. الموضوع لم يعالج بعد.
لم تول الخطة العسكرية وزنا مناسبا لمشكلتين: والأدق القول، للفيلين في الغرفة: الأول، انعكاس الوضع في غزة في وسائل الإعلام العالمية وعبرها في الحكومات الصديقة؛ الثاني، التداعيات على اليوم التالي.
التقارير في وسائل الإعلام ركزت على الفظائع: طفلة تتضور جوعا؛ جثامين تحت الأنقاض؛ طرد جماعي، بالعربات، على الأقدام، صرخة نساء، مدن مدمرة. هذا ما يعرف التلفزيون كيف يفعله، هذا ما تعرف الشبكة الاجتماعية كيف تشعله. منظمات حقوق الإنسان أسهمت بنصيبها. لإسرائيل لم يكن جواب، وإذا كان فهي لم تعرف كيف تسوقه.
نتنياهو علق بين الحاجة لأن يشرح في العالم بأن ما تفعله إسرائيل في غزة ليس رهيبا بقدر كبير، وبين الحاجة لإقناع سموتريتش، بن غفير والقاعدة بأن ما تفعله إسرائيل في غزة رهيب وفظيع.
في الطريق إلى إعادة احتلال غزة فقدت إسرائيل حكومات صديقة في أوروبا. حكومة إيطاليا اليمينية هي الخسارة البارزة. لا تقل أهمية الانعطافة التي طرأت في حكومة بريطانيا. يوجد لها أيضا تداعيات أمنية واقتصادية في وقف توريد الذخائر والاتفاق التجاري. وحتى حكومة ألمانيا تزن سياستها من جديد. مع كل الاحترام للتصويت في الايروفزيون، أوروبا تأخذ بالابتعاد.
والآن أميركا أيضا. الخطة التي أقرت في الحكومة بنيت على أساس أن ترامب، بخلاف بايدن، سيبدي صفر حساسية لحياة المدنيين في غزة. إسرائيل ستتمتع بإسناد مطلق. لكن ترامب يبلور آراءه وفقا لما يراه في التلفزيون. يحتمل ألا يكون حساسا لحياة الغزيين لكنه حساس لمشاعر شركائه التجاريين في السعودية، قطر والإمارات. انتقاد ترامب أجبر نتنياهو على السماح بإدخال مساعدات إنسانية قبل وقت مما أراد، ومباشرة إلى أيدي حماس. في البداية ألقى المسؤولية على الجيش. وعندما لم ينجح هذا اتهم منتقديه في إسرائيل.
صباح يوم الثلاثاء الماضي، أجري في الجيش تقويم للوضع تضمن بحثا في النقد على إسرائيل في أميركا وأوروبا. "نحن ما نزال في مرحلة التلميح"، أجمل ضابط كبير. وافترض بأن دخول الشركة الأميركية، الانخفاض المتوقع في عدد القتلى وتوسيع المساعدات ستوقف المطالبات بالعقوبات. تقديره كان متفائلا.
التداعيات على اليوم التالي تكشف هوة بين رؤية الجيش ورؤية الحكومة. نتنياهو يتحدث عن سيطرة إسرائيلية في غزة كلها، إلى أبد الآبدين، وترحيل طوعي لقسم كبير من السكان. سموتريتش يتحدث عن استيطان وحكم عسكري.
عمليا، الجيش يشق الطريق لتحقيق رؤية الجناح المسيحاني في الحكومة. حين كل ما يتبقى من غزة هو كومة ضخمة من الأنقاض، يصبح الاستيطان حلا في متناول اليد يكاد يكون مطلوبا.

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