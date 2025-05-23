نحن نرتكب جرائم حرب

نحن نرتكب جرائم حرب
ايهود أولمرت
حكومة إسرائيل تدير في هذه الأيام حربا عديمة الجدوى، من دون هدف وتخطيط واضح أو أي احتمالية للنجاح. منذ إقامتها لم تبادر دولة إسرائيل إلى حرب كهذه. أيضا بذلك مجموعة المجرمين التي يقف على رأسها بنيامين نتنياهو أوجدت سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الدولة.
النتيجة الواضحة لعملية "عربات جدعون" هي قبل أي شيء آخر، فوضى في عمليات وحدات الجيش، التي تنتشر في أرجاء القطاع. هذا ينطبق بالتحديد على الأحياء التي حارب فيها جنودنا وقتلوا وأصيبوا، وأيضا قتلوا الكثير من جنود حماس والكثير من المدنيين غير المشاركين. الأخيرون انضموا لإحصائيات الضحايا العبثيين في أوساط السكان الفلسطينيين، التي أخذت تأخذ أبعادا وحشية.
ما يحدث في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة ليست له صلة بهدف حرب مشروع، المقاتلون والجنود يرسلون من قبل قيادة الدولة، وقيادة الجيش الخاضعة لها، من أجل ارتكاب أعمال وحشية في أحياء مدينة غزة، جباليا وخانيونس، في عملية عسكرية غير شرعية. الآن هذه حرب سياسية - خاصة، ونتيجتها الفورية هي تحويل القطاع إلى منطقة كارثة إنسانية.
في السنة الأخيرة سمعت في العالم اتهامات شديدة ضد سلوك الجيش الإسرائيلي والحكومة في غزة، بما في ذلك اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم حرب. في نقاشات إعلامية في البلاد وفي الساحة الدولية عارضت بشدة هذه الاتهامات، رغم أنني لم أوفر أي انتقاد لتوجيهه للحكومة. في وسائل الإعلام الغربية يسمعون جميع الأصوات في الخطاب العام في البلاد ويعرفون كيفية تشخيص من يتحدث باسم نتنياهو وأعوانه، وأيضا معارضيه الذين يعتبرونه كما هو معتاد على الكتابة الآن في الإعلام، رئيس عائلة جريمة. أنا لم أتردد في إجراء مقابلات في ايرلندا، إيطاليا، هولندا، بريطانيا وأماكن أخرى في الساحة الدولية. أكثر من مرة خيبت أمل من قاموا بدعوتي عندما قلت بشدة إن إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب في غزة. القتل المبالغ فيه، نعم. عدد غير معقول من الضحايا غير المشاركين، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ، نعم كان ذلك. ولكني زعمت بشدة وبقناعة شخصية بأنه ليس في أي حالة تم إعطاء تعليمات من قبل متخذي القرارات في المستوى السياسي للمس بالمدنيين في غزة من دون تمييز.
العدد الكبير من المدنيين غير المشاركين الذين قتلوا في غزة كان غير معقول وغير مبرر وغير مقبول، لكنهم جميعا، كما قلت في كل قنوات الإعلام الدولية، كانوا نتيجة حرب وحشية.
هذه الحرب كان يجب أن تنتهي في بداية العام 2024، ولكنها استمرت من دون مبرر أو هدف معين أو رؤية سياسية لمستقبل قطاع غزة وكل منطقة الشرق الأوسط. وحتى لو أن الجيش المخول، الذي يجب عليه تنفيذ تعليمات المستوى السياسي، قد عمل في حالات كثيرة بتهور ومن دون حذر وبعدوانية مفرطة، فقد فعل ذلك من دون أمر أو توجيه من مستوى قيادي كبير للمس بالمدنيين من دون تمييز. لذلك، حسب فهمي في حينه، لم يتم ارتكاب جرائم حرب.
إبادة جماعية وجرائم حرب من المصطلحات القانونية التي تتطرق بشكل كبير إلى إدراك ومسؤولية من توجد في يده الصلاحية لتحديد أهداف الحرب، وسيرها وحدود القتال وقيود استخدام القوة. أنا حاولت في كل المناسبات التي أتيحت لي التمييز بين الجرائم المنسوبة لنا، التي رفضت الاعتراف بها، وبين عدم الحذر واللامبالاة تجاه الضحايا الفلسطينيين في غزة، وتجاه الثمن الإنساني غير المحتمل الذي نجبيه هناك. التهمة الأولى نفيتها، أما الثانية فقد اعترفت بها.
في الفترة الأخيرة، لم يعد باستطاعتي القيام بذلك. ما نفعله في غزة هو حرب تدمير، قتل المدنيين من دون تمييز أو حدود، قتل وحشي وإجرامي. نحن نفعل ذلك ليس بسبب فقدان سيطرة طارئة في قطاع معين، وليس بسبب اندفاع عديم التوازن لجنود وحدة ما، بل نتيجة سياسة أملتها الحكومة، عن قصد وبصورة متعمدة وإجرامية وخبيثة وبإهمال. نعم، نحن نرتكب جرائم حرب.
أولا، تجويع غزة. في هذه القضية موقف جهات رفيعة في الحكومة مكشوف وواضح. نعم، نحن نمنع الغذاء والدواء ووسائل العيش بالحد الأدنى عن سكان غزة كجزء من سياسة معلنة. نتنياهو يحاول، كالعادة، طمس طبيعة التعليمات التي يعطيها من أجل التملص من المسؤولية القانونية والجنائية في المستقبل، لكن جزءا من معاونيه يقولون ذلك علنا وحتى بتفاخر: نعم، نحن نقوم بتجويع غزة، لأن كل سكان غزة هم حماس، لذلك فإنه لا يوجد أي قيد أخلاقي أو عملياتي لتدميرهم جميعا، 2 مليون شخص.
وسائل الإعلام الإسرائيلية، كل واحدة لأسبابها (التي في جزء منها تعد مفهومة)، تحاول تلطيف صورة ما يحدث في غزة. ولكن الصورة التي تظهر في العالم هي أكثر اتساعا، وبالأساس صادمة. لا يمكن أن تكون مطمئن النفس وغير مبال تجاهها، لم تعد أي إمكانية للتجاهل وهز الرأس وكأن رد العالم على ما يحدث هناك هو بالإجمال اندفاع واسع للاسامية، وأن الجميع في نهاية المطاف يكرهوننا وكلهم لاساميون.
هذا غير صحيح. الرئيس الفرنسي عمانويل ميكرون ليس لاسامي. أنا أعرفه شخصيا وتحدثت معه في الأشهر الأخيرة. أثناء الاختبار، الجيش الفرنسي وقف في خط الجبهة الأول للدفاع عن إسرائيل، وتعاون في إحباط هجمات الصواريخ الإيرانية. "نحن نقاتل معكم ضد أعدائكم بتوجيهات مني. وأنتم تتهمونني بدعم الإرهاب"، قال ميكرون مؤخرا. هو صديق لإسرائيل، ومثله رئيس حكومة هولندا ديك سكوف، ورئيسة حكومة إيطاليا جورجا ميلوني وآخرون كثيرون ينضمون إليهم من وزراء أوروبا البارزين والمهمين وزعمائها.
هم يسمعون الأصوات من غزة، ويرون معاناة مئات آلاف المدنيين، ويسمعون الأصوات التي تتصاعد في جلسات الكابنت في إسرائيل، ويفهمون ما هو مكشوف وواضح: إن وزراء حكومة إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس العصابة نتنياهو، يتخذون فعليا، بتفكير مسبق ومن دون تردد، سياسة تجويع وضغط إنساني، التي نتائجها يمكن أن تكون كارثية.
الآن، بدأت تسمع أصوات من حكومات صديقة لإسرائيل مثل كندا، بريطانيا وفرنسا، بأنه يجب اتخاذ وسائل متشددة ضد الحكومة -رغم أن هذه من شأنها أن تؤدي إلى ضرر شديد لدولة إسرائيل. ميكرون اقترح فحص استمرار وجود اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وبعده اقترح ذلك أيضا رؤساء حكومة اسبانيا، هولندا وإيطاليا. الأخيران هما زعيمان خلافا لميكرون متماهيان مع اليمين، وحتى فترة قصيرة امتنعا عن القيام بأي خطوة كان يمكن أن تحرج إسرائيل.
هذه الأصوات ستزداد، وهناك خطر من أنه بالإضافة الى خطوات محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، في نهاية المطاف، سيتم اتخاذ خطوات حقيقية من العقوبة ضد دولة إسرائيل، التي ثمنها الاقتصادي والسياسي، والعسكري في بعض الحالات، سيكون قاتلا.
إن جوقة الزعران في حكومة نتنياهو وآلة السم التي تديرها ستنطلق على الفور بصراخ الضحية النموذجية: الأغيار لاساميون، هم يكرهوننا، هم دائما كانوا ضدنا، هم يؤيدون الإرهاب ونحن نحارب الإرهاب. الحقيقة هي أن هذه الحكومات ليست معادية لإسرائيل، بل معادية لحكومة إسرائيل. ويعتقدون أن الحكومة قد أعلنت الحرب على دولة إسرائيل ومواطنيها، وأن الضرر الذي تلحقه بالدولة قد يكون غير قابل للإصلاح.
أنا أتفق معهم، أنا أعتقد أن حكومة إسرائيل هي العدو من الداخل. فقد أعلنت الحرب على دولة إسرائيل ومواطنيها. وأي عدو خارجي من بين الذين حاربناهم في سنوات الدولة الـ77 لم يلحق بإسرائيل ضررا أكبر من الضرر الذي تتسبب به حكومة إسرائيل برئاسة ايتمار بن غفير، نتنياهو وسموتريتش. أي عدو خارجي لم ينجح في تقويض التضامن الاجتماعي الذي كان أساس قوة المجتمع الإسرائيلي في كل الاختبارات الوجودية التي مرت عليها منذ 1948 كما فعلت وتفعل حكومة نتنياهو.
سأعود وأكرر هنا باختصار ما تحول إلى مسلمات في أجزاء واسعة في الجمهور الإسرائيلي: هذه الحكومة غير جديرة. هي غير قادرة ولا تريد أن تفعل ما هو جيد للدولة ولمواطنيها. هي تنشغل في تدمير كل أسس الوحدة الداخلية، والتعاون بين المجموعات، وأيضا التعاون بين الفئات، حتى تلك التي تختلف فيما بينها بقضايا جوهرية، من خلال حماس هستيري لتحريض الواحد على أخيه، وتحريض الأم على أولادها، وتحريض الجنود على بعضهم بعضا، وتحريض الزعران على المخطوفين وعائلاتهم، من خلال الخداع السادي، المرضي، التفريطي والإجرامي، وهي بالطبع لا تعيد المخطوفين.
في داخل كل هذه الفوضى، نحن نواصل قتل المدنيين الفلسطينيين حتى في الضفة الغربية. لقد قلت ولن أتراجع بأن شباب الفظائع يرتكبون كل يوم في الضفة أعمالا إجرامية مقيتة من خلال غض نظر الشرطة ووحدات الجيش التي توجد في مناطق الجريمة.
لقد حان الوقت للتوقف، قبل أن يتم إبعادنا جميعا عن عائلة الشعوب، ويتم استدعاؤنا إلى المحكمة الدولية بسبب ارتكاب جرائم حرب، وحتى الدفاع الجيد لن يفيدنا، حتى هنا.
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