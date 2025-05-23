نحن نرتكب جرائم حرب

ايهود أولمرت

حكومة إسرائيل تدير في هذه الأيام حربا عديمة الجدوى، من دون هدف وتخطيط واضح أو أي احتمالية للنجاح. منذ إقامتها لم تبادر دولة إسرائيل إلى حرب كهذه. أيضا بذلك مجموعة المجرمين التي يقف على رأسها بنيامين نتنياهو أوجدت سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الدولة.

النتيجة الواضحة لعملية "عربات جدعون" هي قبل أي شيء آخر، فوضى في عمليات وحدات الجيش، التي تنتشر في أرجاء القطاع. هذا ينطبق بالتحديد على الأحياء التي حارب فيها جنودنا وقتلوا وأصيبوا، وأيضا قتلوا الكثير من جنود حماس والكثير من المدنيين غير المشاركين. الأخيرون انضموا لإحصائيات الضحايا العبثيين في أوساط السكان الفلسطينيين، التي أخذت تأخذ أبعادا وحشية.

ما يحدث في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة ليست له صلة بهدف حرب مشروع، المقاتلون والجنود يرسلون من قبل قيادة الدولة، وقيادة الجيش الخاضعة لها، من أجل ارتكاب أعمال وحشية في أحياء مدينة غزة، جباليا وخانيونس، في عملية عسكرية غير شرعية. الآن هذه حرب سياسية - خاصة، ونتيجتها الفورية هي تحويل القطاع إلى منطقة كارثة إنسانية.

في السنة الأخيرة سمعت في العالم اتهامات شديدة ضد سلوك الجيش الإسرائيلي والحكومة في غزة، بما في ذلك اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم حرب. في نقاشات إعلامية في البلاد وفي الساحة الدولية عارضت بشدة هذه الاتهامات، رغم أنني لم أوفر أي انتقاد لتوجيهه للحكومة. في وسائل الإعلام الغربية يسمعون جميع الأصوات في الخطاب العام في البلاد ويعرفون كيفية تشخيص من يتحدث باسم نتنياهو وأعوانه، وأيضا معارضيه الذين يعتبرونه كما هو معتاد على الكتابة الآن في الإعلام، رئيس عائلة جريمة. أنا لم أتردد في إجراء مقابلات في ايرلندا، إيطاليا، هولندا، بريطانيا وأماكن أخرى في الساحة الدولية. أكثر من مرة خيبت أمل من قاموا بدعوتي عندما قلت بشدة إن إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب في غزة. القتل المبالغ فيه، نعم. عدد غير معقول من الضحايا غير المشاركين، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ، نعم كان ذلك. ولكني زعمت بشدة وبقناعة شخصية بأنه ليس في أي حالة تم إعطاء تعليمات من قبل متخذي القرارات في المستوى السياسي للمس بالمدنيين في غزة من دون تمييز.

العدد الكبير من المدنيين غير المشاركين الذين قتلوا في غزة كان غير معقول وغير مبرر وغير مقبول، لكنهم جميعا، كما قلت في كل قنوات الإعلام الدولية، كانوا نتيجة حرب وحشية.

هذه الحرب كان يجب أن تنتهي في بداية العام 2024، ولكنها استمرت من دون مبرر أو هدف معين أو رؤية سياسية لمستقبل قطاع غزة وكل منطقة الشرق الأوسط. وحتى لو أن الجيش المخول، الذي يجب عليه تنفيذ تعليمات المستوى السياسي، قد عمل في حالات كثيرة بتهور ومن دون حذر وبعدوانية مفرطة، فقد فعل ذلك من دون أمر أو توجيه من مستوى قيادي كبير للمس بالمدنيين من دون تمييز. لذلك، حسب فهمي في حينه، لم يتم ارتكاب جرائم حرب.

إبادة جماعية وجرائم حرب من المصطلحات القانونية التي تتطرق بشكل كبير إلى إدراك ومسؤولية من توجد في يده الصلاحية لتحديد أهداف الحرب، وسيرها وحدود القتال وقيود استخدام القوة. أنا حاولت في كل المناسبات التي أتيحت لي التمييز بين الجرائم المنسوبة لنا، التي رفضت الاعتراف بها، وبين عدم الحذر واللامبالاة تجاه الضحايا الفلسطينيين في غزة، وتجاه الثمن الإنساني غير المحتمل الذي نجبيه هناك. التهمة الأولى نفيتها، أما الثانية فقد اعترفت بها.

في الفترة الأخيرة، لم يعد باستطاعتي القيام بذلك. ما نفعله في غزة هو حرب تدمير، قتل المدنيين من دون تمييز أو حدود، قتل وحشي وإجرامي. نحن نفعل ذلك ليس بسبب فقدان سيطرة طارئة في قطاع معين، وليس بسبب اندفاع عديم التوازن لجنود وحدة ما، بل نتيجة سياسة أملتها الحكومة، عن قصد وبصورة متعمدة وإجرامية وخبيثة وبإهمال. نعم، نحن نرتكب جرائم حرب.

أولا، تجويع غزة. في هذه القضية موقف جهات رفيعة في الحكومة مكشوف وواضح. نعم، نحن نمنع الغذاء والدواء ووسائل العيش بالحد الأدنى عن سكان غزة كجزء من سياسة معلنة. نتنياهو يحاول، كالعادة، طمس طبيعة التعليمات التي يعطيها من أجل التملص من المسؤولية القانونية والجنائية في المستقبل، لكن جزءا من معاونيه يقولون ذلك علنا وحتى بتفاخر: نعم، نحن نقوم بتجويع غزة، لأن كل سكان غزة هم حماس، لذلك فإنه لا يوجد أي قيد أخلاقي أو عملياتي لتدميرهم جميعا، 2 مليون شخص.

وسائل الإعلام الإسرائيلية، كل واحدة لأسبابها (التي في جزء منها تعد مفهومة)، تحاول تلطيف صورة ما يحدث في غزة. ولكن الصورة التي تظهر في العالم هي أكثر اتساعا، وبالأساس صادمة. لا يمكن أن تكون مطمئن النفس وغير مبال تجاهها، لم تعد أي إمكانية للتجاهل وهز الرأس وكأن رد العالم على ما يحدث هناك هو بالإجمال اندفاع واسع للاسامية، وأن الجميع في نهاية المطاف يكرهوننا وكلهم لاساميون.

هذا غير صحيح. الرئيس الفرنسي عمانويل ميكرون ليس لاسامي. أنا أعرفه شخصيا وتحدثت معه في الأشهر الأخيرة. أثناء الاختبار، الجيش الفرنسي وقف في خط الجبهة الأول للدفاع عن إسرائيل، وتعاون في إحباط هجمات الصواريخ الإيرانية. "نحن نقاتل معكم ضد أعدائكم بتوجيهات مني. وأنتم تتهمونني بدعم الإرهاب"، قال ميكرون مؤخرا. هو صديق لإسرائيل، ومثله رئيس حكومة هولندا ديك سكوف، ورئيسة حكومة إيطاليا جورجا ميلوني وآخرون كثيرون ينضمون إليهم من وزراء أوروبا البارزين والمهمين وزعمائها.

هم يسمعون الأصوات من غزة، ويرون معاناة مئات آلاف المدنيين، ويسمعون الأصوات التي تتصاعد في جلسات الكابنت في إسرائيل، ويفهمون ما هو مكشوف وواضح: إن وزراء حكومة إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس العصابة نتنياهو، يتخذون فعليا، بتفكير مسبق ومن دون تردد، سياسة تجويع وضغط إنساني، التي نتائجها يمكن أن تكون كارثية.

الآن، بدأت تسمع أصوات من حكومات صديقة لإسرائيل مثل كندا، بريطانيا وفرنسا، بأنه يجب اتخاذ وسائل متشددة ضد الحكومة -رغم أن هذه من شأنها أن تؤدي إلى ضرر شديد لدولة إسرائيل. ميكرون اقترح فحص استمرار وجود اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وبعده اقترح ذلك أيضا رؤساء حكومة اسبانيا، هولندا وإيطاليا. الأخيران هما زعيمان خلافا لميكرون متماهيان مع اليمين، وحتى فترة قصيرة امتنعا عن القيام بأي خطوة كان يمكن أن تحرج إسرائيل.

هذه الأصوات ستزداد، وهناك خطر من أنه بالإضافة الى خطوات محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، في نهاية المطاف، سيتم اتخاذ خطوات حقيقية من العقوبة ضد دولة إسرائيل، التي ثمنها الاقتصادي والسياسي، والعسكري في بعض الحالات، سيكون قاتلا.

إن جوقة الزعران في حكومة نتنياهو وآلة السم التي تديرها ستنطلق على الفور بصراخ الضحية النموذجية: الأغيار لاساميون، هم يكرهوننا، هم دائما كانوا ضدنا، هم يؤيدون الإرهاب ونحن نحارب الإرهاب. الحقيقة هي أن هذه الحكومات ليست معادية لإسرائيل، بل معادية لحكومة إسرائيل. ويعتقدون أن الحكومة قد أعلنت الحرب على دولة إسرائيل ومواطنيها، وأن الضرر الذي تلحقه بالدولة قد يكون غير قابل للإصلاح.

أنا أتفق معهم، أنا أعتقد أن حكومة إسرائيل هي العدو من الداخل. فقد أعلنت الحرب على دولة إسرائيل ومواطنيها. وأي عدو خارجي من بين الذين حاربناهم في سنوات الدولة الـ77 لم يلحق بإسرائيل ضررا أكبر من الضرر الذي تتسبب به حكومة إسرائيل برئاسة ايتمار بن غفير، نتنياهو وسموتريتش. أي عدو خارجي لم ينجح في تقويض التضامن الاجتماعي الذي كان أساس قوة المجتمع الإسرائيلي في كل الاختبارات الوجودية التي مرت عليها منذ 1948 كما فعلت وتفعل حكومة نتنياهو.

سأعود وأكرر هنا باختصار ما تحول إلى مسلمات في أجزاء واسعة في الجمهور الإسرائيلي: هذه الحكومة غير جديرة. هي غير قادرة ولا تريد أن تفعل ما هو جيد للدولة ولمواطنيها. هي تنشغل في تدمير كل أسس الوحدة الداخلية، والتعاون بين المجموعات، وأيضا التعاون بين الفئات، حتى تلك التي تختلف فيما بينها بقضايا جوهرية، من خلال حماس هستيري لتحريض الواحد على أخيه، وتحريض الأم على أولادها، وتحريض الجنود على بعضهم بعضا، وتحريض الزعران على المخطوفين وعائلاتهم، من خلال الخداع السادي، المرضي، التفريطي والإجرامي، وهي بالطبع لا تعيد المخطوفين.

في داخل كل هذه الفوضى، نحن نواصل قتل المدنيين الفلسطينيين حتى في الضفة الغربية. لقد قلت ولن أتراجع بأن شباب الفظائع يرتكبون كل يوم في الضفة أعمالا إجرامية مقيتة من خلال غض نظر الشرطة ووحدات الجيش التي توجد في مناطق الجريمة.

لقد حان الوقت للتوقف، قبل أن يتم إبعادنا جميعا عن عائلة الشعوب، ويتم استدعاؤنا إلى المحكمة الدولية بسبب ارتكاب جرائم حرب، وحتى الدفاع الجيد لن يفيدنا، حتى هنا.