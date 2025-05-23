سيئول تكذب تقارير عن انسحاب جزئي للقوات الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس، أنه لم تجر أي محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية، بعد أن أورد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تفكر في انسحاب جزئي من كوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين قولهم، إن واشنطن تدرس نقل نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية إلى مواقع أخرى من بينها غوام. عندما سُئلت وزارة الدفاع في سيئول عن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، أجابت:

((لم يجر أي نقاش على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من كوريا)). وقالت وزارة الدفاع في سيئول، إن القوات الأمريكية في كوريا كانت بمثابة مكون أساسي في التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

حيث حافظت على موقف دفاعي مشترك قوي مع جيشنا لردع الاستفزازات الكورية الشمالية، مضيفة أن هذا أسهم في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز هذا الدور في المستقبل.

من جهتها، أكدت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ما قالته سيئول عن الالتزام الراسخ للولايات المتحدة الدفاع عن كوريا الجنوبية. وقالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في بيان:

((نتطلع إلى التعاون مع المسؤولين الحكوميين الجدد من أجل الحفاظ على تحالفنا المتين وتعزيزه.. التقارير التي تفيد بأن وزارة الدفاع ستخفض عديد القوات الأمريكية في جمهورية كوريا غير صحيحة)).

وتنشر واشنطن منذ فترة طويلة نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن العام الماضي خلال حملته الانتخابية أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض فسيطلب من سيئول أن تدفع مليارات الدولارات سنوياً لاستضافة القوات الأمريكية.

والعام الماضي، وقع الحليفان اتفاقية جديدة مدتها خمس سنوات بشأن تقاسم كلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث وافقت سيئول على زيادة مساهمتها بنسبة 8.3% إلى 1.52 تريليون وون (1.1 مليار دولار) بحلول عام 2026.