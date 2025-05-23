سيئول تكذب تقارير عن انسحاب جزئي للقوات الأمريكية

سيئول تكذب تقارير عن انسحاب جزئي للقوات الأمريكية
((لم يجر أي نقاش على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من كوريا)). وقالت وزارة الدفاع في سيئول، إن القوات الأمريكية في كوريا كانت بمثابة مكون أساسي في التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
حيث حافظت على موقف دفاعي مشترك قوي مع جيشنا لردع الاستفزازات الكورية الشمالية، مضيفة أن هذا أسهم في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز هذا الدور في المستقبل.
من جهتها، أكدت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ما قالته سيئول عن الالتزام الراسخ للولايات المتحدة الدفاع عن كوريا الجنوبية. وقالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في بيان:
((نتطلع إلى التعاون مع المسؤولين الحكوميين الجدد من أجل الحفاظ على تحالفنا المتين وتعزيزه.. التقارير التي تفيد بأن وزارة الدفاع ستخفض عديد القوات الأمريكية في جمهورية كوريا غير صحيحة)).
وتنشر واشنطن منذ فترة طويلة نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن العام الماضي خلال حملته الانتخابية أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض فسيطلب من سيئول أن تدفع مليارات الدولارات سنوياً لاستضافة القوات الأمريكية.
والعام الماضي، وقع الحليفان اتفاقية جديدة مدتها خمس سنوات بشأن تقاسم كلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث وافقت سيئول على زيادة مساهمتها بنسبة 8.3% إلى 1.52 تريليون وون (1.1 مليار دولار) بحلول عام 2026.
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