"نووي إيران".. تقدم في المحادثات من دون حسم

MENAFN - Al-Bayan) بدأت واشنطن وطهران جولة خامسة من المحادثات النووية في العاصمة الإيطالية روما، إذ ذكرت وسائل إعلان إيرانية، أن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين استأنفوا محادثاتهم، أمس، في روما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وعقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، جولة خامسة من المحادثات، بوساطة سلطنة عمان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للتلفزيون الرسمي في روما: ((الجولة الحالية من المحادثات حساسة بشكل خاص.. علينا أن ننتظر الموضوعات التي سيطرحها الطرف الآخر.. وسنحدد مواقفنا بناء على ذلك)).

وقال عراقجى إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية انتهت. وأدلى عباس عراقجي بهذا التصريح عبر منشور على تطبيق تلغرام، لتبادل الرسائل النصية، ونشر صورة له وهو يتحدث مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي. وأضاف عرقجي أن المفاوضات معقدة جداً الى درجة لا يمكن إنجازها في اجتماعين أو ثلاثة، واصفاً التواصل مع واشنطن بأنه مهني جداً.

بدوره، قال وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، عبر منصة ((إكس)): ((انتهت في روما الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والولايات المتحدة مع تحقيق بعض التقدم من دون أن يكون حاسماً))، معرباً عن أمله أن يتم توضيح القضايا العالقة في الأيام المقبلة.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، ستيف ويتكوف غادر المحادثات، إذ صرح بقائي: ((رئيس فريق التفاوض الأمريكي غادر هنا قبل دقائق قليلة بسبب موعد رحلته)).

وقال عراقجي قبيل مغادرته إلى روما، إنه وحال إصرار أمريكا على التخصيب الصفري لليورانيوم، لن يكون هناك اتفاق، مشدداً على أنه حان الوقت لاتخاذ القرار.

وكتب عراقجي في تغريدة له على منصة ((إكس)): ((عشية سفري إلى روما للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا.. معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة:

سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق.. تخصيب صفر = لا اتفاق.. لقد حان وقت اتخاذ القرار))، وفقاً لوكالة أنباء مهر الإيرانية. وأشارت الوكالة، إلى أن وزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، غادر صباح الجمعة، على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين.

إلى روما لإجراء الجولة الخامسة من هذه المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف. ومن المقرر أن تدخل المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني مرحلة حاسمة في اجتماع روما.

وتطالب الولايات المتحدة أن توقف الحكومة الإيرانية بشكل كامل تخصيب اليورانيوم والذي تنظر إليه واشنطن بوصفه إجراء ضرورياً لمنع تطوير الأسلحة النووية بشكل دائم، فيما ترفض طهران هذا الطلب، لكنها أظهرت استعدادها لفرض قيود على البرنامج النووي مرة أخرى والسماح بفرض ضوابط أكثر صرامة.