نابولي يتوج بطلا للدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه

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نابولي يتوج بطلا للدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه
(MENAFN- Al-Bayan) توج فريق نابولي بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه الحاسم الليلة على كالياري 2-0 في ملعب سان باولو، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.
وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن اقرب ملاحقيه للمنافسة على اللقب انتر ميلان الذي فاز على كومو 2-0 أيضا الليلة.
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