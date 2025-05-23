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نابولي يتوج بطلا للدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه

نابولي يتوج بطلا للدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه

2025-05-23 08:01:20
(MENAFN- Al-Bayan) توج فريق نابولي بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه الحاسم الليلة على كالياري 2-0 في ملعب سان باولو، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن اقرب ملاحقيه للمنافسة على اللقب انتر ميلان الذي فاز على كومو 2-0 أيضا الليلة.

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