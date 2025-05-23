أمريكا وإسرائيل.. خلاف حقيقي أم ضبط سياسي؟

MENAFN - Al-Bayan) هل حقاً ثمة خلاف حقيقي بين أمريكا وإسرائيل؟.. السؤال لا يطرح في تل أبيب، حيث تتناول كل ألوان الطيف السياسي يمينه ويساره هذه الخلافات، وسط تفاعلات عن مدى جديتها، وتحذيرات من مخاطرها على مستقبل التحالف الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي.

إنه سؤال مطروح وبشدة في الأوساط السياسية العربية، ليس من قبيل نظرية المؤامرة التي يتهم العرب بتبنيها، وإنما بموجب التجارب البعيدة والقريبة التي تؤكد في كل مرة أن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب، وفق مراقبين، ما هي إلا سجالات تكتيكية، ولا تخرج عن توزيع أدوار وهي بالمحصلة سحابة صيف عابرة، ولا يمكن أن تهز أسس الصرح الاستراتيجي المتين بينهما.

العلاقة بين أمريكا وإسرائيل تتسع وتضيق، تتعمق وتخفت، لكن الروابط السياسية بينهما تظل أقوى من أي روابط أخرى، بينما علاقات البلدين تبقى نموذجاً لأقوى علاقة بين أي دولتين في العالم، وأسمى من أن تشوبها أزمة طارئة، نشبت فقط لأن إسرائيل ترفض في المرحلة الراهنة .

وفي خضم الحرب على غزة، منح الأولوية لجهود السلام مع الفلسطينيين، وتريد المواجهة وتسعى إليها، بينما تجتهد الإدارة الأمريكية لتصفير الحروب والابتعاد عن أجواء التصعيد، وعليه، فالخلاف بين الطرفين هو خلاف أولويات وجدول أعمال فقط.

خلاف أم خداع؟

وربما ستظل آثار أقدام الخلافات هذه مبعثرة على قارعة الطريق من واشنطن إلى تل أبيب، التي لم يزرها ترامب في جولته إلى الشرق الأوسط، بعد أيام من إلغاء وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، زيارته إلى إسرائيل، وهذه لهجة لم تعهدها تل أبيب من واشنطن، ما يؤشر على أن الخلافات حقيقية.

ويرى مراقبون أن هذه خلافات عابرة وإن شابها بعض الجفاف، إذ وفق القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، فالخلاف القائم هو بين أمريكا ونتانياهو، وليس بين أمريكا وإسرائيل، فالموقف الأمريكي ثابت وراسخ تجاه إسرائيل، على حد تعبيره.

يقول البرغوثي: ((يبدو ترامب حريصاً على مستقبل إسرائيل أكثر من نتانياهو، وثمة تباين في المواقف والرؤى تجاه ملفات المنطقة، وتبعاً لذلك فلن يعول الفلسطينيون على هذه الخلافات الأقرب إلى الخديعة، والعلاقات الباردة بين واشنطن وتل أبيب ستعود إلى ما كانت عليه، بحكم المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيحية التي تربطهما)).

أي مصلحة لنتانياهو؟

وجلي أن حكومة نتانياهو لن تقف مكتوفة الأيدي حيال المواقف الأمريكية الجديدة، فنتانياهو قال إنه سيواجه اليمن وإيران لوحده، وهو يملك سلاح تحريك اللوبي اليهودي في أمريكا، وحتى الكونغرس الأمريكي الموالي بشدة لإسرائيل، وإن لم يستعمل هذه الأسلحة بعد.

ولأن مصلحة نتانياهو تكمن في المجابهة، فهو يسعى لإشعال الحرائق في الحدائق الخلفية لإيران، من خلال الاستمرار في ضرب نفوذها في اليمن، بهدف جر طهران إلى التصعيد، حتى وإن وضع نفسه في موقف حرج مع ترامب.

ولا يعكس الخلاف بين أمريكا وإسرائيل تراجعاً عن التحالف الإستراتيجي، لكن ثمة تشابه سياسات بين ترامب وبوش الأب في رفض الخضوع للابتزاز الإسرائيلي، وضبط تل أبيب وفق المصالح الأمريكية، من خلال الضغط السياسي، هكذا تقول قراءة التاريخ بين البلدين.

وهكذا أيضاً يقول الكاتب والمحلل السياسي مهند عبدالحميد، موضحاً: ((الخلاف لا يمس جوهر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، لكنه يعكس تعارضاً في الأولويات بين نتانياهو وترامب، الأول يتبنى سياسة تصعيد الحرب في غزة، وتسخين الأجواء في المنطقة، وهذا لا ينسجم مع رؤية ترامب)).