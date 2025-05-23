"تحدي القراءة" مسار إماراتي لولادة جيل عربي مبدع

MENAFN - Al-Bayan) أثنى الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس د. حسن شحاتة، على مشروع ((تحدي القراءة العربي)) الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بأثره الإيجابي الكبير على وعي وثقافة الأجيال الناشئة في العالم العربي.

وتحدث الأكاديمي المصري لـ((البيان)) عن مبادرة ((تحدي القراءة العربي))، مؤكداً أنها تمثل أكبر مشروع ثقافي معرفي في العالم العربي، حيث يهدف المشروع لترسيخ ثقافة القراءة لدى الطلاب في مختلف الدول العربية.

مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تنمية وعي الطلاب وإثقال مهاراتهم الثقافية والأدبية. وشدد شحاتة، على أن هذه المشروعات قادرة على اكتشاف المواهب الأدبية والفكرية، والمساعدة في تشكيل جيل من الكتّاب والروائيين والمفكرين الذين سيحملون راية المعرفة في المستقبل.

وقال الخبير التربوي وأستاذ المناهج، إن المشروع يمثل نموذجاً فريداً لتشجيع القراءة بين الطلاب من مختلف الأعمار، حيث يسهم في غرس عادة القراءة، وتوسيع مداركهم، وتنمية قدراتهم الفكرية والمعرفية في سن مبكرة، وهي مرحلة شديدة الأهمية في تكوين الشخصية وتعزيز الذكاء اللغوي والثقافي.

وأشار إلى أن مبادرات كهذه تلعب دوراً أساسياً في خلق بيئة تعليمية محفزة للقراءة، من خلال دمج الشباب في أنشطة ومسابقات تفاعلية تجعلهم يتعاملون مع الكتب كأدوات للمتعة والمعرفة في آن واحد، مما يحقق نوعاً من التنافس الإيجابي بينهم، ويحوّل القراءة إلى أسلوب حياة.

وأكد شحاتة أن المشروع يسهم بفاعلية في تعزيز الثقافة العامة لدى الشباب، وتوسيع تفضيلاتهم القرائية لتشمل موضوعات متنوعة، إلى جانب تحفيزهم على الاكتشاف والتعلم الذاتي عبر منصات معرفية متنوعة.

وأضاف الأكاديمي بجامعة عين شمس: ((هذه المشروعات الثقافية تثمر عن جيل قارئ، ناقد، ومبدع، قادر على المساهمة في نهضة المجتمع ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة)). واختتم حسن شحاتة حديثه قائلاً:

((اعتماد المشروع على وسائل رقمية متعددة ومنصات إلكترونية يسهّل وصول الشباب للمحتوى المعرفي، ويحوّل القراءة إلى نشاط تفاعلي رقمي يواكب روح العصر)).

مشيراً إلى أن هذه المنصات توفر أدوات تقييم وتوجيه تساعد في بناء برامج تعليمية متكاملة، وتحفّز على الاندماج في مجتمع المعرفة الرقمي. جدير بالذكر، أن مشروع ((تحدي القراءة العربي)) الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد أكبر مبادرة معرفية تنافسية من نوعها في الوطن العربي.

ويستهدف غرس ثقافة القراءة في نفوس النشء، وتحفيزهم على جعل المطالعة عادة يومية أصيلة، وتنمية شغف الطلاب بالقراءة، بما يثري أفكارهم، ويوسّع آفاقهم المعرفية، ويُعزز من قدراتهم الفكرية ومهاراتهم التحليلية والإبداعية، في إطار رؤية إماراتية تؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من الكلمة والمعرفة.