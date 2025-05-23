نوال مصطفى: الرواية الإماراتية تكتب فصلاً إبداعياً عربياً جديداً

MENAFN - Al-Bayan) ((في قلب الحراك الثقافي العربي، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة مضيئة تسير بثقة نحو مستقبل أدبي واعد، تنمو الرواية الإماراتية على ضفاف دعم مؤسسي وجهود مجتمعية ترنو إلى التميّز. إنها لحظة تتقاطع فيها الكلمة مع الرؤية، والمبدع مع الحاضن الثقافي، لتتشكل لوحة غنية بالتجارب والآمال))..

هذا ما تؤكد عليه الروائية المصرية نوال مصطفى، موضحة أن المشهد الأدبي في دولة الإمارات يشهد تحوّلاً واضحاً في الاهتمام بالأدب والكتابة، وكيف أن الرواية باتت تحتل موقع الصدارة كأبرز أشكال التعبير الأدبي في الوقت الراهن، مع استمرار حضور الشعر، لا سيما النبطي الذي لا يزال يحتفظ بخصوصيته الثقافية.

شباب ونساء

وفي تصريحاتها لـ((البيان))، تحدّثت مصطفى عن بروز أسماء إماراتية جديدة في مجالات الرواية والقصة والشعر، خصوصاً بين فئة الشباب والنساء، ما يعكس اتساع قاعدة المهتمين بالإبداع الأدبي. كما أكدت أن هناك جيلاً جديداً في الإمارات ينظر إلى الكتابة كمشروع ثقافي طويل الأمد، لا كمجرد هواية عابرة.

وفي هذا السياق، تشير الكاتبة إلى أهمية الدعم المؤسسي الذي توفره جهات ثقافية مرموقة مثل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ودائرة الثقافة في الشارقة، وهيئة أبوظبي للثقافة، من خلال الجوائز، وورش العمل، والفعاليات المتخصصة. وتؤكد أن هذا الدعم أسهم في خلق مناخ أدبي محفّز ومتكامل، يشجّع على الإبداع ويحتفي بالمنجز الأدبي والكاتب الإماراتي.

وتضيف أن الرواية الإماراتية بدأت تتناول موضوعات أكثر عمقاً، مثل الهوية، والحداثة، والتغيّرات الاجتماعية، ما يفتح المجال أمامها للنقد والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن الرواية الإماراتية تكتب فصلاً إبداعياً عربياً جديداً.

جوائز أدبية

وعن الجوائز الأدبية، أكدت نوال أن جوائز كبرى مثل: جائزة الشيخ زايد للكتاب، جائزة الإمارات للرواية، الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، لعبت دوراً محورياً في دعم الكُتّاب الإماراتيين وتعزيز حضورهم العربي والدولي. كما أنها حفّزت الكتّاب في الداخل والخارج على إنتاج أعمال ذات جودة عالية وبأدوات فنية متطوّرة.

كما تنوه إلى أهمية الفعاليات الثقافية الكبرى، مثل ((معرض أبوظبي الدولي للكتاب)) و((معرض الشارقة الدولي للكتاب))، اللذين أصبحا منصات استراتيجية لعرض الإصدارات الإماراتية والتواصل مع الجمهور والناشرين والمترجمين من مختلف أرجاء العالم.

وتشدّد نوال على أن هذه الفعاليات توفّر بيئة تفاعلية تتيح للكتّاب فرصاً مهنية واسعة، سواء في الترجمة أو الانتشار الدولي، إلى جانب ورش العمل المتخصصة في الكتابة الإبداعية والنقد والنشر، ما يُسهم في تطوير المهارات وتعميق الفهم للصناعة الأدبية.

وفي ختام حديثها، تعبّر الكاتبة نوال مصطفى عن تفاؤلها الكبير بمستقبل الأدب الإماراتي في ظل هذا الزخم الثقافي المتصاعد، وتشير إلى أن التحدي الأكبر في المرحلة القادمة يتمثل في بناء مشروع نقدي حقيقي يواكب الإنتاج الأدبي المحلي، وتعزيز الحضور الخارجي عبر الترجمة والتوزيع العالمي.