دبي تعزز حضورها في "ميشلان"

MENAFN - Al-Bayan) حدث نوعي جديد حمل بصمات تميز دبي، وريادتها العالمية، وهذه المرة يتعلق الأمر بعالم الطعام الفاخر، ورقي الخدمة والفخامة، وقدرتها الاستثنائية على تقديم منتجات وخدمات بمستوى عالمي، وكذلك احتضان مجتمع أعمال منافس، منفتح على الثقافات العالمية.

إضافة إلى أن بيئتها في مجال الخدمات والأعمال وغيرها باتت مجال اهتمام أهم المؤسسات العالمية، التي تهتم بتقييم مستويات الخدمة، والالتزام بالمعايير العالمية.

ومن هنا، رسخت دبي حضورها في ((ميشلان))، صاحبة الدليل العالمي المعياري الشهير في فن الطهو من خلال حفل أقيم للمرة الرابعة، معززة محفظتها من ((نجوم ميشلان)) الشهيرة، التي تتنافس العواصم على اقتناصها.

مشهد مزدهر

أقيم حفل ((دليل ميشلان)) أول من أمس في فندق ((العنوان سكاي فيو دبي))، حيث احتفت العلامة الشهيرة بالطهو المتميز، وفيه تم الكشف عن 119 مؤسسة تضمنها الدليل للعام الجاري، وتغطي 35 نوعاً من المأكولات مما يقدمه مشهد الطهو المزدهر في دبي، الذي حقق مكاسب نوعية بإدراج الدليل ((دليل ميشلان دبي)) 4 مطاعم جديدة، اثنان منهما بنجمة واحدة، واثنان بثلاث نجوم ميشلان.

إضافة إلى 5 مطاعم جديدة حاصلة على جائزة ((بيب جورماند)). وأظهرت نتائج الحفل مقدار التقدم السريع، الذي تحققه في مجال التحول إلى مركز طهو عالمي، مستفيدة من تنوعها وتميزها، وثقافتها التي تغتني بنسيج ثري من النكهات، تحتضنها 119 مؤسسة موصى بها من دليل ميشلان.

ولم تخل نتائج الدورة الرابعة لدليل ميشلان في دبي من اختراقات مذهلة؛ فقد حقق ((تريسند استوديو)) إنجازاً تاريخياً، بحصوله على ثلاث نجوم، في ظهوره الرابع في ((الدليل))، ما يجعل منه أول مطعم هندي في العالم يحصل على هذا التقدير الكبير.

معايير راسخة

يذكر أن مفتشي دليل ميشلان يشملون باهتمامهم كل التجارب المتميزة، بغض النظر عن أسلوب المطبخ، أو المفهوم، أو الموقع الخاص بالمطعم، سواء أكانت مطاعم فاخرة أم مطاعم شعبية، ويستخدمون نفس المعايير الخمسة التي يعتمدونها في جميع أنحاء العالم، وهي:

جودة المكونات، وإتقان تقنيات الطهو، وتناغم النكهات، وتعبير شخصية الشيف في المأكولات، والاستمرارية وثبات الجودة على مر الزمن، وعبر القائمة بأكملها.

ويأتي إطلاق النسخة الرابعة من دليل ميشلان دبي ليعزز المكانة العالمية للإمارة في قطاع المأكولات وفنون الطهو، كما يعكس المقومات الهائلة التي تتمتع بها دبي، حيث توفر للذواقة ومحبي الطعام خيارات واسعة من المطاعم المميزة، سواء المحلية أو العالمية.

تم منح مطعمين ثلاث نجوم ميشلان لأول مرة منذ إطلاق الدليل في دبي عام 2022، ما يمثل لحظة تاريخية في مشهد الطهي في الإمارة، والتميز الذي يصنعه هذا القطاع.

فائزون

حصل ((مطعم إف زد إن)) للشيف السويدي بيورن فرانتزن على ثلاث نجوم ميشلان. ويمثل هذا المطعم أول ظهور للشيف في المنطقة مع فريقه، حيث يقدم مجموعة من الأطباق، التي تمزج بين التأثيرات الإسكندنافية والآسيوية، باستخدام أجود المكونات.

في حين تمت ترقية ((تريسند استوديو)) إلى ثلاث نجوم ميشلان في ظهوره الرابع في دليل ميشلان دبي، لإبرازه مستويات لا حدود لها من الخيال والإبداع لدى الشيف هيمانشو سيني.

وفي السياق ذاته، مُنح مطعمان جديدان نجمة ميشلان واحدة، حيث انضم ((مطعم جامافار)) في دبي بنجمة ميشلان واحدة إلى الدليل. ويقع هذا المطعم الهندي المشهور في وسط دبي، قريباً من ((دبي أوبرا))، ويقدم أطباقاً متوازنة ومتناغمة مصنوعة من أفضل المكونات.

وعلى صعيد موازٍ، نال ((مطعم ماناو))، بقيادة الشيف المولود في دبي أبيراج خاتواني، نجمة ميشلان واحدة. ويمثل هذا تكريماً للمطبخ التايلاندي. ويقدم هذا المطعم قائمة تذوق مكونة من أحد عشر طبقاً تتضمن كلاسيكيات تايلاندية مع لمسة عصرية، مع إحساس النكهات النابضة بالحياة الأصيلة لتايلاند.

وحصلت خمسة مطاعم على جائزة ((بيب جورماند))، التي سميت على اسم ((بيبندوم))، الاسم الرسمي لـ((رجل ميشلان))، وهي جائزة للمطاعم التي تقدم طعاماً عالي الجودة وذا قيمة ممتازة.

وحظيت بهذا التكريم مطاعم: ((دو جاستروبار)) - كريك هاربور. و((هارومانيس)) - المطعم الماليزي المعروف. و((هوكربوي))، المطعم الذي يبرز تفاصيل أطعمة الشوارع في سنغافورة وماليزيا وتايلاند وميانمار. و((كدك))، المطعم العصري الذي يقدم الطعام الشعبي الهندي، و((سفرة مريم))، المشروع الثاني للشيف سلام دكاك، ويقدم الأطباق الشامية، المتميزة بالنكهات.

وذهبت ((جوائز دليل ميشلان الخاصة))، الهادفة إلى تسليط الضوء والاحتفال بالتنوع المذهل للأدوار داخل صناعة الضيافة، وكذلك بأكثر المحترفين موهبة وإلهاماً:

((جائزة افتتاح العام)) إلى ((مطعم رونين))، الواقع في فندق ((فايف لاكس جي بي ار))، أما ((جائزة السوميلير))، فمنحت للشيف مينون من مطعم ((بوكا))، لشغفه وقائمته التي تدعم فلسفة الاستدامة، وتتميز بالرموز التي تسلط الضوء على الفوائد البيئية والمجتمعية، في حين ذهبت ((جائزة الخدمة)) إلى فريق ((مطعم الخيمة التراثي))، أما ((جائزة الشيف الشاب))، فكانت من نصيب الشيف أبيراج خاتواني، البالغ من العمر 30 عاماً، الذي يدير مطبخ ((مطعم ماناو التايلاندي)).