"ملامح متغيرة" يرصد الحركات الفنية في الخليج

MENAFN - Al-Bayan) افتتحت مؤسسة ((فن جميل)) المعرض الجماعي ((ملامح متغيرة: عن الحركات والمجموعات الفنية في الخليج بالقرن العشرين))، الذي يستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، في ((حي جميل)) بجدة، بمشاركة إماراتية كبيرة ومتميزة.

ويجمع المعرض 50 فناناً ومجموعة فنية من الرواد، عبر 80 عملاً، جُمعت من أكثر من 20 مجموعة مقتنيات عامة وخاصة، إذ يتتبع تطور الحركات الفنية الحديثة في منطقة الخليج العربي في كل من والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر.

وتتراوح الأعمال الفنية من مدارس الرسم التجريدي إلى الموجة المفاهيمية الجديدة والتصوير الفوتوغرافي والنحت، وتقدم نظرة جديدة لدور الحداثة وبناء الدولة والهوية الثقافية في تشكيل المشهد الفني بالمنطقة خلال القرن العشرين، خاصة أن العديد من الأعمال تُعرض للمرة الأولى منذ عرضها الأصلي، وكذلك لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

ويسلط المعرض الضوء على الدور النقدي والتأسيسي الذي لعبه الفنانون في تشكيل المؤسسات وتنمية المجتمعات الإبداعية خلال فترة التحول.

ويسلط معرض ((ملامح متغيرة)) الضوء على الممارسات المتوازية والمتقاطعة التي ظهرت خلال فترات تكوّن التحول الثقافي. وقد لعب العديد من الفنانين المشاركين بالمعرض أدواراً حاسمة في إنشاء المؤسسات الفنية، وتنمية المجتمعات في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية.

يذكر أن المعرض قُدم لأول مرة تحت عنوان ((حداثة خليجية: رواد ومجموعات فنية في شبه الجزيرة العربية)) في معرض الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي عام 2022.

مشاركون

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في المعرض المقبل كلاً من: عباس المحروس، عبدالكريم العريض، عبدالناصر غارم، عبدالقادر الريس، عبدالحليم رضوي، عبدالله المحرقي، عبدالله القصار، عبدالله الشيخ، عبدالله حمّاس، عبدالرحمن السليمان، عبدالواحد المولوي، أحمد ماطر، أحمد قاسم السني، علي المحميد، أنور سونيا، أيوب مالينج، بلقيس فخرو، بدور الريامي، ابتسام عبدالعزيز، حسن مير، حسن شريف، حسين السني، إبراهيم إسماعيل، عيسى صقر الخلف، جعفر إصلاح، جاسم الزيني.

عبدالكريم البوسطة، خالد البدور، نجوم الغانم، حسن شريف ويوسف خليل، خليفة القطان، خزعل عوض قفاص، محمد أحمد إبراهيم، محمد علي عبدالله، محمد السليم، محمد كاظم، موسى عمر، منيرة موصلي، منيرة الكازي، نجاة مكي، ناصر اليوسف، رشيد البلوشي، راشد العريفي، صبيحة بشارة، صفية بن زقر، سيف الكواري، سامي محمد، ثريا البقصمي، ويوسف أحمد.