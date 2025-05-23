حكايات "بكين: المدينة والسنوات" بالعربية

MENAFN - Al-Bayan) يجذب كتاب ((بكين: المدينة والسنوات)) قارئه منذ صفحاته الأولى، بما يملكه من استعادة الذكريات وعمق التأمل الفلسفي، ليمنحه نافذة على بكين كما لم تُكتب من قبل: ((بكين التي تتنفس من حجارة الأزقة، وتحتفظ بتاريخها في صمت الجدران، وتتكلم عبر ظلالها أكثر مما تتكلم عبر معالمها الصاخبة)).

في هذا الكتاب الصادر بترجمته العربية عن ((روايات))، إحدى شركات مجموعة كلمات، بترجمة يارا المصري، في 520 صفحة من القطع المتوسط، يكتب الروائي الصيني نينغ كِن أربعة وأربعين فصلاً بلغة تنبض بالحياة، لتشكّل خريطة وجدانية تُعيد رسم المدينة عبر عيني كاتبها، وتقدّمها ككائن حيّ يتغير، ويُربّي، ويحتفظ بالأثر، تماماً كما يحتفظ الزمن بأعمق لحظاته في الحجر القديم.

يبدأ نينغ كِن بمفاتيح تُلخّص رؤيته: ((المدينة باختصار هي وعاء الزمن)) (ص 15)، ثم يفتح الخريطة على حارات، وشوارع، وباحات، تُماثل حجرات ذاكرة شخص يتتبّع طفولته منذ خمسينيات القرن الماضي حتى اليوم. كل مقطع يحتفظ باستقلال قصير يشبه ((لقطة فوتوغرافية)) ثم يندمج في تيار سردي طويل يجعل القارئ يتقدّم ويتراجع مع الكاتب بين الحاضر والماضي.

المحور الأول هو العلاقة العميقة بين الراوي والمدينة، ففي مقطع يستعيد فيه سنوات الشباب يقول: ((منحتني بكين كثيراً من الأشياء غير الملموسة، التي إن لم تكن نعمة، فهي قَدَر)) (ص 26).

هنا تنكشف بكين باعتبارها ((مُعلِّمة الصمت)) التي تمنح سكانها دروساً لا تُرى: إحساساً بالانتماء حتى وسط تحوّلات عنيفة، وقوة على التذكّر بالرغم من محو الشوارع القديمة.

يصف الكاتب ارتباكه أمام معمار العاصمة المعاصرة ونُصبها العملاقة، ليعترف أخيراً: ((أفضّل قبول بكين التي لا أستطيع رؤية نفسي فيها بوضوح، عوضاً عن تلك الأماكن التي أرى فيها نفسي من نظرة واحدة)) (ص 25). هذه الجملة تلخّص فلسفة الكتاب: صورة الذات لا تتجلّى إلا حين تنكسر في مرآة المدينة المتغيّرة.

لا يكتفي نينغ كِن بتأمل الحاضر، بل يحفر في طبقاته العميقة، يذكّرنا بأن ((لكل فرد في نهاية الذاكرة وبدايتها (عصره البرونزي))) (ص 35)؛ أي تلك الطبقة الأولى التي تحدّد نبرة الحنين والألم معاً. من هنا تتوالى صفحات تستعيد العصفورين الميتين، والقطارات البطيئة، وسور المدينة الذي ((كان يُلقي ظلاً شاسعاً لا يهبّ فيه النسيم من ذاته، بل من ثناياه)).. صورٌ تُعيد تشكيل الزمن في حركة السرد دون حاجة إلى تنظير خارجي.

((لا مرئيات))

وتصل القراءة ذروتها حين يقرر الكاتب أن ((الحقيقية غير مرئية، وثمّة بكين في قلب كل شخص))، مستعيراً هذه العبارة من تشين شي شي؛ بكين الواقعية إذن ليست شوارع وأبراجاً فحسب، بل هي حقل مشاعر خاص ينمو داخل كل من لمس حجارتها أو تنفّس رطوبة ضبابها. هذا المنظور يجعل الكتاب أقرب إلى قصيدة طويلة نقشت في هوية المكان أكثر مما هو مذكّرات تقليدية.

يعتمد نينغ كِن على لغة تتأرجح بين التقرير والتأمل، مستعيناً بصور دقيقة تُجسّد المفرد واليومي، فتتحوّل الدراجة، والمصباح الأحمر الخافت في الحارة، والقطط المختبئة في الأعشاب إلى علامات على تحرّك التاريخ في الجسد الفردي. الترجمة تحافظ على إيقاع الأصل، وتنقل للقارئ العربي حساسية الكاتب تجاه تفصيل صغير يوحي بتحوّل حضاري ضخم.

يقدّم ((بكين: المدينة والسنوات)) قراءة متجددة لمعنى ((المدينة العربية)) أيضاً، فكل قارئ يستطيع أن يرى في بكين نسيج مدينته، وأن يستعيد أسئلته حول الذاكرة والحداثة والهوية.

ومن دون افتراضات نظرية خارجة عن النص، ينجح الكتاب في تذكيرنا بأن الأدب الحقيقي يكشف أكبر التحولات في حكايات صغيرة وربما ((غير ملحوظة))؛ حكايات تصبح، مع الوقت، أوثق وثائق التاريخ.