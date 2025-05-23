"طلع نضيد" يستلهم روح البادية

MENAFN - Al-Bayan) أصدرت الشاعرة ماجدة الجراح ديوانها النبطي الثالث بعنوان ((طلع نضيد))، الذي يضم مجموعة من القصائد التي تجسّد روح البادية، وعمق المشاعر، ونقاء اللغة وبلاغة التصوير وجمالية المفردة التي تمسّ القلوب.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاعرة ماجدة الجراح شاعرة أردنية، تقيم في دولة الإمارات منذ 30 عاماً، تعمل كمعلمة ضمن وزارة التربية والتعليم، ولها حضور ثقافي مميز، حيث بدأت بكتابة الشعر النبطي منذ سن الثانية عشرة.

واستلهمت قصائدها من البيئة البدوية، وقيم الأصالة، والروح الإنسانية العذبة. وتميزت بإتقانها لبحور الشعر المختلفة وانتقائها للقوافي غير المطروقة، والمفردات الأصيلة لتختار بأن يكون إصدار ((طلع نضيد)) باكورة أعمالها المنشورة، لتشارك جمهورها نتاج قلمها وتجربتها الشعرية.

أما عن الديوان الجديد فهو يجمع بين القصائد العاطفية، والوجدانية، والاجتماعية، بأسلوب شاعري أصيل يُبرز جماليات الشعر النبطي الذي يُعدّ من أبرز ألوان الشعر في الخليج العربي. وقد اختارت الشاعرة عنوان ((طلع نضيد)) لما يحمله من دلالات على النضج والقيمة الرفيعة في الموضوع والمحتوى.

ويأتي هذا الإصدار امتداداً لرحلة طويلة قضتها الشاعرة في ميادين الشعر النبطي، لتُزهر قوافيها على أرض دولة الإمارات ذات البيئة الخصبة بالأدب والثقافة كما لاقت نصوصها صدى واسعاً في المجالس والمحافل والمهرجانات الثقافية، متأثرةً بالبيئة الإماراتية وتراثها العريق فنتج عن ذلك مزيج متفرد ذو بصمة خاصة بالشاعرة ماجدة الجراح.

وإذا تجولنا بين القصائد التي ضمها الديوان فنجد أن الشاعرة حرصت على اختيار المواضيع وعناوين القصائد والصور الشعرية المبتكرة ذات المفردة الأصيلة بعناية فائقة.

جهود داعمة

وأشادت الشاعرة ماجدة الجراح من خلال حديثها لـ((البيان)) بجهود وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة للنهوض بالمشهد الثقافي والحركة الشعرية في الدولة.

وأضافت: ((أتوجه بعظيم الامتنان للرعاية السخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما يقوم به من جهود داعمة للشعر والشعراء من خلال الإصدارات السنوية والمهرجانات العديدة، مترجمة أيضاً بجهود ومبادرات دائرة الثقافة في الشارقة، وتحديداً مجلس الحيرة الأدبي، حيث تم إصدار ديواني، فلهم عظيم الشكر والامتنان)).

بيئة أدبية

يذكر أن الشاعرة ماجدة الجراح ترعرعت في بيئة أدبية، فوالدها حاصل على درجة البكالوريس في اللغة العربية، فكان مشغولاً بالأدب ومشجعاً وداعما لها في كتابة الشعر النبطي والفصيح منذ صغرها. أصدرت ديوانها النبطي الأول عام 2020 بعنوان ((غيبوبة مشاعر)).

وعن الأغراض الشعرية، تقول ماجدة الجراح: إنها مرتبطة بالحالة العاطفية والنفسية للشاعر، أما مجال كتاباتي يتنقل بين الاجتماعي والعاطفي والوطني، حيث إنني أستمتع عند كتابة قصيدتي في أي من هذه المواضيع كمن ينسج قطعة من حرير ليُعلقها على عنق القمر.

وعن تصنيف الشعر بين المرأة والرجل ترى أن الشعر والمشاعر عندما تنظمها البحور والقوافي لا تُفرق بين أقلام الكفوف هل هي لذكر أم لأنثى، وأن هناك فقط فوارق في غزارة تدفق مشاعر الأنثى وفق ضوابط لا تستطيع تجاوزها، واختلاف بعض الأغراض الشعرية التي قد يتطرق لها الشاعر الرجل دون المرأة، وتقول: دون أن أكون متحيزة، يمكنني القول بأن الشعر الذكوري والنسائي يمشيان بخطين متوازيين.