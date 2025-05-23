نهيان بن مبارك: الفوز على منتخبات قوية يعزز ثقة اللاعبين

MENAFN - Al-Bayan) هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكريكيت، منتخب الإمارات الوطني للرجال بمناسبة فوزه المهم على منتخب بنغلاديش في سلسلة المباريات الدولية الثلاث ((T20))، التي تم تنظيمها على استاد الشارقة للكريكيت.

وأشاد معاليه بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الوطني خلال سلسلة المباريات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني، ويعد محطة بارزة في مسيرة الكريكيت الإماراتية.

وأعرب عن سعادة اتحاد الإمارات للكريكيت بالأداء المتميز الذي قدمه منتخبنا الوطني في سلسلة المباريات أمام منتخب بنغلاديش، مشيراً إلى أن الفريق لعب بروح قتالية عالية، وأظهر مستوى فنياً متقدماً طوال المباريات الثلاث، في حين قدم الطاقم الفني دعماً كبيراً كان له دور محوري في تحقيق هذا الفوز المستحق.

تأكيد

وهنأ معاليه كافة أعضاء الفريق، متمنياً لهم التوفيق في الاستحقاقات الدولية المقبلة، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل توفير أفضل المرافق والدعم اللازم لتطوير قدرات لاعبينا الموهوبين، لا سيما في ضوء النجاح المتواصل الذي تحققه الإمارات في فئة ((T20))، حيث يمثل الفوز على بنغلاديش فصلاً جديداً ومشرقاً في تاريخ كريكيت الإمارات.

حافز

وأكد أن الفوز على منتخبات قوية سبق أن شاركت في اختبارات الكريكيت، مثل أفغانستان ونيوزيلندا، من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم ويحفزهم على تقديم أداء أقوى أمام فرق ذات باع طويل على الساحة العالمية.

وكانت سلسلة مباريات الكريكيت الدولية بين منتخبي الإمارات وبنغلاديش من فئة ((T20)) قد اختتمت أول من أمس باستاد الشارقة الدولي للكريكيت، بتنظيم مجلس الإمارات للكريكيت وبإشراف مجلس الكريكيت الدولي.

وجدد منتخب الإمارات فوزه على نظيره البنغالي في المباراة الختامية، ليحسم البطولة بثلاثة انتصارات من أصل أربع مواجهات، مؤكداً تفوقه في السلسلة التي شهدت منافسات قوية بين الطرفين.

وشهد اللقاء الختامي حضوراً جماهيرياً واسعاً من أبناء الجالية الآسيوية، كما تابعه عدد كبير من محبي اللعبة عبر القنوات الرياضية المتخصصة حول العالم.