مرموش لاعب مؤثر.. والكرة العربية تسير في الاتجاه الصحيح

MENAFN - Al-Bayan) في عالم التدريب، لا تُقاس التجارب دائماً بعدد البطولات أو الألقاب المحققة، بل أيضاً بالأثر الإنساني والفني الذي يُخلّد في الذاكرة، فبعض اللاعبين يتركون لدى المدرب بصمة لا تُنسى، ويمنحون كل محطة طابعاً خاصاً مليئاً بالدروس والتفاصيل.

وهنا نتحدث عن الأمريكي من أصول إيطالية، بيليغرينو ماتارازو، مدرب شتوتغارت الألماني السابق، الذي رافقته خلال رحلته وجوه شكّلت لحظات نضج وتجارب حقيقية ساعدت في صياغة شخصيته على الخطوط الجانبية.

أحد هذه الأسماء هو عمر مرموش، اللاعب المصري الذي يشق طريقه حالياً في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، بعدما جمعتهما تجربة سابقة في نادي شتوتغارت؛ تجربة كانت بمثابة محطة مميزة في مشوار الطرفين، رسّخت لدى ماتارازو صورة لاعب موهوب بقدر نضجه وتأثيره داخل الملعب وخارجه.

وفي حديث خاص لـ((البيان))، استعاد ماتارازو ذكرياته مع مرموش، قائلاً: ((عمر ليس فقط لاعباً موهوباً، بل إنسان مميز أيضاً. لطالما صنع الفارق بلمساته الحاسمة ومهاراته في المواجهات الفردية، كان تأثيره يظهر سابقاً على فترات، لكنه تطوّر وأصبح أكثر نضجاً وانضباطاً أمام المرمى)).

وأضاف: ((مرموش يمتلك الطموح والرغبة في التعلم، إلى جانب ذكاء عاطفي نادر، يجعله قريباً من الجميع داخل الملعب وخارجه. أنا مؤمن تماماً بأنه يملك كل ما يلزم للنجاح في الدوري الإنجليزي)).

اهتمام

وأبدي ماتارازو اهتماماً متزايداً بتطور كرة القدم في المنطقة العربية، مشيداً بالنمو الملحوظ في مستوى الاحترافية والاستثمار والشغف الجماهيري، وأكد أنه منفتح تماماً على خوض تجربة تدريبية في العالم العربي إذا توفرت البيئة المناسبة، قائلاً:

((أبحث عن مشاريع ذات مغزى، وإذا ظهر مشروع قوي في المنطقة العربية مع أشخاص مناسبين وطموحات واضحة، فلن أتردد في خوض هذه التجربة)).

رحلته في البوندسليغا كانت غنية بالدروس، لا سيما مع شتوتغارت وهوفنهايم، حيث خاض تحديات عديدة، أبرزها قيادة شتوتغارت للعودة إلى دوري الأضواء، وإنقاذ هوفنهايم من الهبوط، قبل أن ينجح في قيادته إلى التأهل إلى الدوري الأوروبي.

وقال في هذا السياق: ((الفوز بالمباريات أمر رائع، لكن الإنجاز الحقيقي هو بناء فريق يؤمن بنفسه، في شتوتغارت نجحنا في تقديم كرة هجومية، وفي هوفنهايم تفوقنا على أندية بميزانيات ضخمة، وهذا يُحسب للاعبين)).

فخر

وتابع: ((في شتوتغارت، أفتخر بأنني ساعدت الفريق على العودة إلى البوندسليغا، وحققنا موسماً أول قوياً بأسلوب لعب ديناميكي وشجاع، وفي هوفنهايم كان بلوغ الدوري الأوروبي إنجازاً كبيراً، خاصة بعد إنقاذ الفريق من الهبوط في الموسم الذي سبقه. تفوقنا على أندية لديها ميزانيات واستثمارات أكبر، وهذا جعل الإنجاز أكثر تميزاً)).

وأضاف: ((أعتز كثيراً بدوري في تطوير المواهب، مثل انتقال ماكسيميليان بيير إلى بوروسيا دورتموند، وتوم بيشوف إلى بايرن ميونيخ، وهما لاعبان تطورا كثيراً تحت إشرافي.

وفي الوقت نفسه، عملت عن قرب مع لاعبين أصحاب خبرة ونجوم كبار مثل ماريو غوميز، وغونزالو كاسترو، وأندريه كراماريتش، وأوليفر باومان، بالنسبة لي، كان إيجاد التوازن بين تطوير الشباب وتمكين اللاعبين المخضرمين من أداء أدوار قيادية داخل الفريق من العلامات الفارقة في مسيرتي التدريبية)).

وعن تجربته كمساعد مدرب مع جوليان ناغلسمان في نادي هوفنهايم، قبل أن يعود لاحقاً لقيادته مديراً فنياً، قال ماتارازو: ((كانت تجربة مميزة تحت قيادة أحد أكثر العقول ابتكاراً في كرة القدم. تعلمت خلالها الكثير، خاصة في دوري أبطال أوروبا، وكانت تلك المرحلة خطوة مهمة في تكويني التدريبي)).

ويعزو المدرب، الذي تلقى تعليمه الأكاديمي في مجال الرياضيات التطبيقية، نجاحه إلى مرونته التكتيكية وتحليله العميق للمباريات، قائلاً: ((الكرة الحديثة باتت معقدة تكتيكياً، لذلك أحرص دائماً على إعداد اللاعبين للتعامل مع مختلف السيناريوهات داخل المباراة، مع الحفاظ على متعة اللعب وروح التنافس.

أستخدم تمارين تقوم على قواعد تحفيزية، مثل تمرينات الروندو المصممة خصيصاً لتشكيل سلوك اللاعبين داخل الملعب، وغرس عادات جماعية فعّالة تُسهم في تحسين الأداء واتخاذ القرار تحت الضغط)).

وعن رؤيته لمقومات النجاح في اللاعبين الشباب، أوضح ماتارازو أن اللياقة البدنية والمهارة الفنية والتكتيكية مهمة بلا شك، لكنها لا تكفي وحدها، قائلاً:

((العوامل الذهنية هي التي تصنع الفارق الحقيقي، مثل العزيمة، والثقة بالنفس، والاستعداد للتضحية، فهذه الصفات هي التي تحدد ما إذا كان اللاعب قادراً على النجاح والاستمرار في أوروبا، سواء كان عربياً أو من أي بلد آخر)).

وعندما سألناه عن مستقبله، لم يُخفِ طموحه في مواصلة التقدم، لكنه بدا واقعياً، حيث قال: ((ما يهمني هو السير في الاتجاه الصحيح. أبحث دائماً عن بيئة أستطيع من خلالها إحداث تأثير حقيقي، سواء في نادٍ أو مع منتخب، بشرط أن يكون العرض مناسباً من حيث المشروع والتوقيت. تدريب المنتخبات يبقى خياراً مطروحاً إذا توافرت الظروف الملائمة)).