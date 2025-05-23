"سيمبول أوف أونر" لجودلفين يقود خيول الإمارات في "هايدوك بارك"

MENAFN - Al-Bayan) ينتظر عشاق سباقات الخيل باقة من السباقات المميزة أبرزها سباق ((2000 جينيز الإيرلندي)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، والذي ينطلق اليوم على مضمار ((ذا كرا)) في إيرلندا بمشاركة 9 خيول يتصدرها ((كوزميك يير)) بإشراف هاري تشارلتون.

فيما تخوض خيول الإمارات التحدي في عدة مضامير أوروبية أبرزها على مضمار هايدوك بارك في بريطانيا بمشاركة ((سيمبول أوف أونر)) بشعار جودلفين الفائز قبل نحو أسبوع بلقب سباق كارنارفون ستيكس من فئة (ليستد) على مضمار نيوبري،.

حيث يشارك في سباق ساندي لين ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1200 متر، والذي يشارك فيه أيضاً ((باور فل جلوري)) بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وإشراف ريتشارد فاهي، و((كالا زاين)) بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بإشراف جيمس تيت.

أداء جيد

وتحدث المدرب شارلي أبلبي عن مشاركة ((سيمبول أوف أونر)) لجودلفين في سباق ساندي لين ستيكس اليوم، وقال: إن ((سيمبول أوف)) أونر قدم أداءً جيداً في كارنارفون وخرج من السباق بحالة ممتازة.

ويمثل هذا السباق إحدى الفرص القليلة المتاحة لمنافسة أقرانه من خيول السرعة، ويتمتع حالياً بثقة عالية، ويعلم أن مسافة 1200 متر هي الأنسب له، و((بيغ موجو)) يبدو المنافس الأبرز، لكننا سنخوض التحدي.

هدف

من جانب آخر، تسعى ((دياموند رين)) لجودلفين لتسجيل فوزها الثاني في سباقات ليستد، عندما تستهل موسمها الجديد في عمر الأربع سنوات عبر مشاركتها في سباق هيدج أوف أوك ستيكس (ليستد) في ذات الحفل.

واستهلت ابنة ((شمردل)) مسيرتها التدريبية بإشراف شارلي أبلبي بفوز أول بمضمار آسكوت في مايو، قبل أن تحقق فوزاً مريحاً في سباق فيليز ترايال (ليستد) في نيوبري، إلا أنها تراجعت بشكل مفاجئ وحلت بالمركز الأخير على أرضية سريعة في سباق ريبليزديل ستيكس (فئة2) في مهرجان رويال آسكوت.

وبعد استراحة، عادت إلى السباقات في نوفمبر وقدمت أداءً أفضل بحلولها رابعة على أرضية لينة في جيليز ستيكس (ليستد) على مضمار دونكاستر.

وقال شارلي أبلبي: إن ((مسافة الميل وربع تبدو مثالية لـ ((دياموند رين))، رغم أنها لا تفضل الأرضيات السريعة تدخل السباق وهي في جاهزية جيدة، ونتطلع لإعادتها إلى المسار الصحيح قبل انطلاق حملتها الصيفية)).