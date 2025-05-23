الإمارات والمجر تبحثان تعزيز التعاون في الرياضة البارالمبية

MENAFN - Al-Bayan) بحثت اللجنة البارالمبية الوطنية سبل تعزيز التعاون مع دولة المجر في مجال الرياضة البارالمبية، وذلك خلال اجتماع مشترك عُقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة، وكاروي باناش، سفير المجر لدى الدولة.

وتناول الاجتماع آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، وتطوير البرامج التخصصية لرياضيي أصحاب الهمم، تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراكة رسمية خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد فاضل الهاملي، أن الإمارات أصبحت نموذجاً ريادياً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى وجود أكثر من 600 رياضي يتوزعون على 8 أندية متخصصة ويحققون إنجازات بارزة عالمياً في رياضات مثل الرماية ورفعات القوة وألعاب القوى.

وقدّم الوفد المجري عرضاً حول خبراتهم الرياضية، فيما استعرض الجانب الإماراتي البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة التي جعلت الدولة وجهة مفضلة لاستضافة المعسكرات والبطولات البارالمبية.

ويأتي اللقاء ضمن جهود اللجنة البارالمبية الوطنية لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز حضور الإمارات في المشهد الرياضي العالمي.