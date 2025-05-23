الإمارات والمجر تبحثان تعزيز التعاون في الرياضة البارالمبية

الإمارات والمجر تبحثان تعزيز التعاون في الرياضة البارالمبية
وتناول الاجتماع آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، وتطوير البرامج التخصصية لرياضيي أصحاب الهمم، تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراكة رسمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد محمد فاضل الهاملي، أن الإمارات أصبحت نموذجاً ريادياً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى وجود أكثر من 600 رياضي يتوزعون على 8 أندية متخصصة ويحققون إنجازات بارزة عالمياً في رياضات مثل الرماية ورفعات القوة وألعاب القوى.
وقدّم الوفد المجري عرضاً حول خبراتهم الرياضية، فيما استعرض الجانب الإماراتي البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة التي جعلت الدولة وجهة مفضلة لاستضافة المعسكرات والبطولات البارالمبية.
ويأتي اللقاء ضمن جهود اللجنة البارالمبية الوطنية لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز حضور الإمارات في المشهد الرياضي العالمي.
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