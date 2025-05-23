نهيان بن زايد: قصص النجاح تبرهن على قدرة أبناء الإمارات على تحقيق الإنجازات النوعية

MENAFN - Al-Bayan) كرّم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، العدّاء الإماراتي سالم عبدالله الهاشمي، عضو فريق أبوظبي للجري، تقديراً لإنجازه العالمي في سلسلة ماراثونات المدن الست الكبرى، التي تُعد من أبرز وأصعب البطولات على مستوى العالم في رياضة الجري، والتي نجح في إنهائها بمتوسط زمني يقل عن ثلاث ساعات.

وشملت سلسلة الماراثونات الكبرى التي شارك فيها الهاشمي، كلاً من ماراثون نيويورك - نوفمبر 2023، وماراثون بوسطن - أبريل 2024 الذي حقق فيه أقل ((2:53 ساعة))، وماراثون برلين - سبتمبر 2024، وماراثون شيكاغو - أكتوبر 2024.

وماراثون طوكيو – مارس 2025، وماراثون لندن - 2025، إلى جانب مشاركاته الدولية الأخرى في ماراثون أدنوك أبوظبي، وماراثون دبي لعدة نسخ، وماراثون برشلونة، وماراثون فالنسيا، ما يعكس مسيرته الرياضية الحافلة بالتميز والتفوق.

وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد، خلال اللقاء، بالجهود الكبيرة التي بذلها الهاشمي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسّد روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها أبناء الإمارات، وقدرتهم على تمثيل الوطن في المحافل العالمية بأفضل صورة، مؤكداً سموه أن تألق الهاشمي في هذه السلسلة العالمية المرموقة يمثل مصدر إلهام للرياضيين الشباب، ويعزز من مكانة الرياضة المجتمعية والتنافسية في دولة الإمارات.

تأكيد

وأكد سموه أن دعم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، لا سيما في القطاع الرياضي، يُعد من الأولويات التي يحرص عليها مجلس أبوظبي الرياضي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي رعاية الرياضيين وتمكينهم أهمية كبرى وأولوية.

وأشار سموه إلى أن قصص النجاح مثل قصة العداء سالم الهاشمي، تعكس ثمار الاستثمار في الرياضة المجتمعية والاحترافية، وتبرهن على قدرة أبناء الإمارات على تحقيق الإنجازات النوعية في أصعب المنافسات الدولية، بفضل البيئة الداعمة والتوجيه السليم.

كما استقبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، فريق عمل مجلس أبوظبي الرياضي، وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على تنظيم الفعاليات المجتمعية.

مشيداً بالدور الحيوي لهذه الفعاليات في نشر الوعي بأهمية الرياضة، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة نشط وصحي، إلى جانب اكتشاف المواهب وصقلها في بيئة داعمة ومحفزة. وعبر سموه عن شكره وتقديره لجميع فرق العمل والإدارات المعنية على تفانيهم والتزامهم المتواصل في تحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية الطموحة للإمارة.

من جانبه عبّر سالم الهاشمي عن امتنانه الكبير لسمو الشيخ نهيان بن زايد على هذا التكريم، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة والاهتمام المتواصل من مجلس أبوظبي الرياضي كان لهما الدور الأكبر في تحقيق هذا الحلم الرياضي.

مشيراً إلى أن مشاركته في ماراثونات نيويورك وبوسطن وبرلين وشيكاغو وطوكيو ولندن كانت تجربة فريدة وتحدياً كبيراً، مكّنته من تطوير مستواه واكتساب خبرات دولية رفيعة.

ولفت الهاشمي إلى أهمية الدعم والتشجيع الذي يحظى به من زملائه في فريق أبوظبي للجري، إلى جانب مشاركاته الدائمة في السباقات المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تُعد بيئة حاضنة للمواهب ومحفزاً كبيراً للتميز والالتزام الرياضي.

يُذكر أن سالم الهاشمي الذي يعمل مهندساً في شركة طاقة للتوزيع، بدأ مسيرته الرياضية كلاعب كرة قدم في مختلف المراحل السنية في نادي الوحدة، ثم كهاوٍ في رياضة الجري قبل أن يتحول إلى أحد أبرز العدّائين الإماراتيين على المستوى المحلي والدولي، ما يجعل منه نموذجاً ناجحاً في التوفيق بين عمله والإنجاز الرياضي الذي حققه.