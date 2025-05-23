"الشارقة لأساتذة الشطرنج" تصل إلى الأمتار الأخيرة

MENAFN - Al-Bayan) دخلت بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مراحلها النهائية بعدما أنهت الجولة السادسة، ولم تبقَ سوى 3 جولات لتحديد بطل النسخة الثامنة.

ويقاسم الهولندي أنيش جيري والصربي ألكسندر إندجيتش قمة الترتيب برصيد 5 نقاط، وستكون المواجهة بينهما في الجولة السابعة لفض الاشتباك على القمة، يليهما الأوزبكي نوديربك عبدالستاروف المصنف الأول بالبطولة برصيد 4.5 نقاط ويتساوى 14 لاعباً برصيد 4 نقاط من بينهم سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

والذي نجح في الفوز على سافا فيتوخين، الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج. وشهدت الطاولة الأولى فوز الصربي ألكسندر إندجيتش على الصيني داي تشانجرين، والهولندي أنيش جيري على الإيراني بارهام مقصودلو على الطاولة الثانية، فيما فاز الأوزبكي عبدالستاروف على الهندي بي إنيان على الطاولة الثالثة.

في الوقت الذي حافظ الطفل المعجزة الأرجنتيني أورو فوستينو والملقب بـ((ميسي الشطرنج)) على عدم الخسارة في 6 جولات متتالية، حيث فاز في مباراة وتعادل في 5 مباريات ورفع رصيده إلى 3.5 نقاط دون خسارة، ويسعى أورو للحصول على لقب أستاذ دولي كبير وتحطيم الرقم القياسي كأصغر طفل يحصل على اللقب، ويحتاج إلى نصف نقطة أي تعادل جديد للحصول على اللقب الدولي.

حضر افتتاح الجولة السادسة على الطاولة الأولى، الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس نادي الثقة، وعمران عبدالله النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعبدالله مراد المازمي، مدير البطولة، وفيصل الحمادي، رئيس اللجنة الفنية والحكام.

وأعرب الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس نادي الثقة، عن سعادته بهذا التجمع الكبير من لاعبي الشطرنج في العالم، مؤكداً أن الشارقة اعتادت على تنظيم كبرى البطولات، ولعبة الأذكياء محظوظة بالاهتمام والرعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأيضاً بوجود أكبر نادي شطرنج في العالم، كما أن سمعة البطولات واستمرارها على مدار 8 نسخ كان وراء الإقبال الكبير على المشاركة.

وأضاف: ((مثل هذه البطولات من شأنها أن ترفع مستوى لاعبي الإمارات وتزيد من خبراتهم وتصنيفهم الدولي، وهو ما يصبّ في مصلحة المنتخبات الوطنية، ونتمنى التوفيق لمجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي وأعضاء المجلس في النسخ المقبلة)).